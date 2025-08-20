Colombia

Gustavo Petro aseguró que el precio de los peajes bajará en Colombia: “Las concesiones serán administradas por el Gobierno”

El pronunciamiento del mandatario, por medio de su cuenta en X, estuvo acompañado de un video del representante Santiago Osorio, que lanzó fuertes críticas sobre esta problemática

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció que el costo de los peajes en Colombia disminuirá. La declaración, por medio de una publicación en su cuenta en X, se produjo tras citar un video del representante a la Cámara, Santiago Osorio, quien cuestionó la existencia de intereses dentro de las entidades encargadas que buscarían mantener los peajes, pese a la orden de desmontar varios a nivel nacional.

Petro manifestó: “Ordené que las concesiones viales que reviertan, serán de ahí en adelante, administradas por el gobierno. El costo de los peajes disminuirá en el país”, afirmó el mandatario.

Esta medida tiene como objetivo responder a las demandas de la ciudadanía y enfrentar la presencia de intereses contrarios al consenso del Gobierno Nacional en relación con la gestión y el valor de los peajes.

¿Qué está pasando con los peajes en Colombia? Mientras el país aguanta tarifas cada vez más altas, 17 concesiones viales están a punto de vencerse", aseguró Osorio.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre
Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre los peajes en Colombia - crédito @petrogustavo/@osoriosantiago

El representante fue enfático en afirmar que bajo el gobierno de Gustavo Petro no se prorrogan concesiones viales.

“Y lo más grave: el futuro de estas decisiones no lo está discutiendo la ciudadanía, sino un puñado de funcionarios enquistados en la ANI, herencia de gobiernos pasados, que llevan más de 15 años rindiéndole pleitesía a los empresarios de siempre. El Presidente Petro ya fue CLARO: en este gobierno NO SE PRORROGAN CONCESIONES VIALES”, afirmó.

Según Osorio, hay funcionarios que quieren extender en Caldas dicha prórroga por 30 años más de dicha concesión con ganancias por más de 10 billones de pesos que no la pagan los empresarios ricos de la ciudad, “peajes que exprimen a las personas más humildes de nuestro departamento”.

Señor presidente, en la Agencia Nacional de Infraestructura no quieren cumplir su orden de que en este gobierno se acaban las prórrogas de las concesiones viales. El día de hoy yo vengo hacer una denuncia bastante grave, a puerta cerrada funcionarios de segunda categoría de la ANI bajo el liderazgo del señor Álex Samuel Wihiler Bautista están a punto de sacar adelante una prórroga para que los caldenses paguen 30 años más de esa concesión”, señaló.

Duras críticas de Santiago Osorio
Duras críticas de Santiago Osorio sobre los peajes en Colombia - crédito @osoriosantiago

En su denuncia, el representante de Alianza Verde señaló que: “¿Vamos a seguir permitiendo que los peajes se conviertan en el botín eterno de unos pocos? ¿O vamos a defender que, cuando vence una concesión, las vías vuelvan a ser de la gente y no de los mercaderes del Estado?“.

