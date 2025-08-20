Colombia

Gobierno Petro pone en riesgo la recuperación del mercado inmobiliario con la eliminación de Mi Casa Ya, advierten expertos

La reducción de las tasas de interés impulsó la compra de vivienda en 2025, pero la eliminación de Mi Casa Ya amenaza con frenar el repunte, en especial en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS)

Santiago Cifuentes Quintero

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió la eliminación de Mi Casa Ya, decisión que el sector inmobiliario advierte podría frenar la recuperación del mercado de vivienda en 2025 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El mercado de vivienda en Colombia atraviesa un momento de recuperación tras varios trimestres de caídas en ventas y desembolsos de crédito.

Sin embargo, esa dinámica positiva podría verse truncada por la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de eliminar el programa Mi Casa Ya, uno de los principales mecanismos de subsidio para los hogares que buscan adquirir Vivienda de Interés Social (VIS).

Así lo advirtió Andrés Martínez, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, en entrevista con El Tiempo, al señalar que el “efecto rebote” que vive el sector depende no solo de la mejora de las tasas de interés, sino también de la continuidad de la política de subsidios.

“Hogares que dependían del subsidio tendrán más barreras para comprar vivienda y se afectará la rotación del inventario VIS”, explicó Martínez.

La recuperación: más vivienda nueva y tasas más bajas

El arranque de 2025 trajo un impulso al mercado, con una marcada preferencia por la vivienda nueva.

Según Martínez, en el primer trimestre se registraron treinta mil desembolsos de créditos para vivienda nueva, equivalentes al 75 % del total de operaciones, mientras que la vivienda usada apenas concentró 10.200 desembolsos (25 %).

En Bogotá, la capital del país, se contabilizaron 13.243 desembolsos, de los cuales el 70 % fue para vivienda nueva y el 30 % para usada.

Este repunte responde, en buena medida, a la caída de las tasas de interés, que habían alcanzado niveles prohibitivos entre 2022 y 2023.

En esos años, los créditos hipotecarios se ubicaron entre 18 % y 20 %, lo que desincentivó la compra. “Las personas no se comprometieron a pagar unos créditos tan costosos”, recordó Martínez.

