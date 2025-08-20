Error de Shakira sobre el escenario demostró que ‘la Loba’ no usa ‘playback’ en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira se robó los aplausos tras demostrar con error que no hace doblaje en sus conciertos - crédito @shakira/Instagram

Catorce años después, Shakira volvió a olvidar la letra de la canción Si te vas.

Esta vez a “la Loba” se le escapó gran parte de las estrofas iniciales del tema que hace parte del repertorio de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, con el que actualmente recorre México.

El video que está haciendo viral en redes sociales da muestra de la espontaneidad de la estrella colombiana a la hora de sortear los impases que se le presentan en vivo, hecho que le mereció todos los aplausos de los asistentes, así como elogios en redes sociales.

Lejos de recibir críticas por el percance, los fanáticos de Shakira aprovecharon su equivocación para contestarle a quienes afirman que “la Loba” hace uso del doble durante los conciertos de su tour, algo que se evidenció que no hace. Al menos durante la interpretación de Si te vas.