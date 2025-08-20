Colombia

Centro Democrático se despachó en contra de Gustavo Petro: “Aplaude las decisiones que convienen a sus intereses políticos e ideológicos y ataca aquellas que no”

El partido político le afirmó al mandatario colombiano que no compare el caso de Álvaro Uribe Vélez con otros procesos judiciales

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Presidencia

El Centro Democrático se despachó contra el presidente Gustavo Petro por comparar el proceso de Álvaro Uribe Vélez con otros procesos distintos.

Por lo anterior, el partido político lo acusó de aplaudir lo que le conviene a sus intereses y atacar lo que no.

“Presidente Petro (@petrogustavo), su intento de comparar dos procesos distintos es preocupante, ya que también interviene en las decisiones de la justicia con un doble rasero. Aplaude las decisiones que convienen a sus intereses políticos e ideológicos y ataca aquellas que no“, señaló la coalición.

