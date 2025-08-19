Colombia

Niña colombiana reveló quién es la persona más famosa de Chile y su video se volvió viral en el país austral

La respuesta de la infante generó un debate nacional en el país austral entre los usuarios a través de redes sociales

Sebastián Vargas Rueda

Sebastián Vargas Rueda

El video acumula siete millones
El video acumula siete millones de reproducciones en Tik Tok - crédito @cristinalattanzioc/TIkTok

Una niña colombiana se volvió viral en TikTok al responder quién considera que es la persona más famosa de Chile, provocando un amplio debate entre los usuarios de la red social.

El video, que suma casi 7 millones de visualizaciones, fue publicado por la influencer Cristina Lattanzio, madre de la menor, quien grabó a su hija mientras respondía varias preguntas de cultura general antes de viajar al país sudamericano.

Durante la grabación, la niña de aproximadamente tres años respondió cuestiones como el nombre del presidente de Chile y detalles sobre Valle Nevado, destino turístico al que planean viajar para esquiar.

Sin embargo, la polémica surgió tras la pregunta sobre quién es la figura chilena más reconocida.

Ante la consulta, la niña afirmó que el escritor Pablo Neruda ocupa ese lugar. La elección generó numerosas reacciones y comentarios, donde muchos usuarios discreparon sobre la respuesta y mencionaron a otras personalidades que, desde su punto de vista, cuentan con mayor fama.

crédito @cristinalattanzioc/TIkTok

Algunas de las respuestas que surgieron en la plataforma señalaron a Salvador Allende, argumentando que “tiene estatuas y calles con su nombre en muchas ciudades del mundo”.

Otros mencionaron a Felipe Camiroaga como la figura de mayor reconocimiento en Chile, acompañando el video con distintos ejemplos y argumentos en torno a la celebridad nacional.

