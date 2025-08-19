Mujer que fue víctima de agresión a su carro en el norte de Bogotá aseguró que policías serían cómplices de los delincuentes

Mujer denuncia brutal ataque a su carro en Suba: "Me destruyeron todos los vidrios" - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Una de las víctimas en la capital contó sobre el violento ataque con machete en el sector de Santa Rosa, localidad de Suba, y relató cómo logró salvar su vida a pesar de la gravedad de la agresión.

Catalina Ardila reportó que fue atacada mientras se encontraba en su vehículo la tarde del viernes 15 de agosto, en un hecho que involucró a varios individuos aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Según contó a Alerta Bogotá, los agresores no solo golpearon con machetes los vidrios del automóvil, sino que incluso intentaron herirla directamente en la cabeza.

Ardila relató a ese medio que la situación comenzó cuando un hombre mayor que circulaba en bicicleta en contravía se detuvo frente a ella:“Venía un jardinero en contravía, el señor tiene más o menos unos 72 años. Él tenía herramienta en la caja de atrás de la cicla. Yo iba por la izquierda. Nos encontramos de frente. Yo esperé a que el señor pasara por el frente del carro, porque yo no podía cruzarme porque esa calle se vuelve un embudo”.