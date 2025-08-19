Colombia

La polémica influenciadora petrista Lalis Smile se lanzará al Congreso de la República en 2026: anunció el inicio de recolección de firmas

Laura Daniela Beltrán Palomares anunció su precandidatura a la Cámara de Representantes y pidió el apoyo de sus seguidores para convertirse en candidata oficial, después de su polémico paso por varias entidades del Gobierno

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

La influenciadora completó seis contratos
La influenciadora completó seis contratos con el Gobierno nacional desde la llegada de Gustavo Petro - crédito smilelalis/Instagram/Colpensa

La creadora de contenido Laura Daniela Beltrán Palomares, reconocida en redes sociales como Lalis Smile, anunció su decisión de postularse como precandidata a la Cámara de Representantes por Bogotá.

La comunicadora, que ha estado anclada al Gobierno Petro a través de diversos contratos en la Superintendencia de Industria y la Cancillería, explicó que esta determinación surge tras varios años de activismo social y trabajo en la creación de contenidos digitales enfocados en la búsqueda de justicia social y en promover transformaciones estructurales en Colombia.

Increíble que yo haya decidido esto. Bueno, resulta que llevo años creando contenido en internet y se han dado cuenta que las batallas no solo las he dado desde allí, sino que hemos estado en las calles apoyando lo que sabemos que es estructural: la búsqueda de un país con justicia social, un país con los ojos bien abiertos y, obviamente, con cambios que no se queden en un discurso”, comentó la influenciadora en un video.

Según comentó la también contratista del Estado, rechazó previamente ofrecimientos para ser candidata al Congreso, argumentando que la labor legislativa requiere formación y conocimiento profundo de la política pública.

Lalis Smile se lanzará al Congreso de la República

Para contarles, rápidamente, alguna vez me ofrecieron ser candidata al Congreso porque consideraban que hacer contenido me llevaría a ese lugar. Pero siempre lo rechacé porque considero que es un espacio donde, más allá de los likes, se necesita saber. O cómo vamos a cambiar algo que no conocemos”, afirmó la ahora precandidata.

“Lalis Smile” reveló que, para fortalecer su preparación, cursa el último semestre de una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia y avanza en la recta final de su tesis. Durante este proceso, ha trabajado en diferentes entidades del Estado con el fin de comprender los alcances y limitaciones de la gestión pública.

Pues decidí, desde hace algunos años, aprender sobre todo lo que criticaba, así que aprendí sobre política pública. Por eso estoy en mi último semestre de la maestría de Gobierno y Políticas Públicas y en la recta final de mi tesis en la Universidad Externado de Colombia. He pasado por varias entidades del Estado para saber hoy en día qué se puede y qué no se puede hacer”, continuó.

Beltrán Palomares resaltó el valor del activismo tanto en entornos digitales como en espacios públicos y enfatizó que “debo demostrar que no solo hago videos en internet. Además, el activismo en la calle es valioso”. Agregó que su experiencia incluye enfrentar acoso sistemático, lo que no ha frenado su participación ni ha silenciado su voz.

Laura Daniela Beltrán, conocida como
Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis Smile, defendió su gestión digital en el Ministerio de Relaciones Exteriores y aclaró dudas sobre su contrato y viaje a China - crédito Lalis Smile/X

La precandidata a la Cámara por Bogotá convocó a quienes deseen apoyarla a inscribirse a través de un formulario disponible en sus plataformas digitales. “Si desean apoyarme, lo único que tienen que hacer es inscribirse en el Forms que está anclado a mi perfil o en la descripción de este video”, expresó, invitando también a sumarse colectivamente para impulsar causas estructurales desde la acción política.

La comunicadora reconoció la complejidad del proceso, pero manifestó su disposición a asumirlo, asegurando que llegará “hasta donde la vida me lo permita”.

Durante su trayectoria, Lalis Smile ha enfrentado controversias públicas. En mayo de 2025, la influencer fue parte de la delegación oficial liderada por el presidente Gustavo Petro en un viaje a China, lo que generó debate tras conocerse que el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó más de 10 millones de pesos para cubrir sus viáticos, alojamiento y alimentación, sin incluir los tiquetes aéreos.

La participación de Lalis Smile fue respaldada en su momento por la excanciller Laura Sarabia, quien destacó la formación académica de la comunicadora como “una persona con maestría en Gobierno y Políticas Públicas y con trayectoria en innovación en comunicación social, capaz de acercar la Cancillería a nuevos públicos”.

En julio de 2025, el concejal de Bogotá Daniel Briceño cuestionó de nuevo el uso de recursos públicos para financiar a influenciadores en delegaciones oficiales. El concejal expresó que “los recursos públicos no son para pagar influenciadores que se dediquen a difamar, repartir noticias falsas y atacar a periodistas y a la oposición”.

Cabalgata con caballos inflables: la

Asesinato en un billar el

Kevyn Rúa, ganador del 'Desafío

José Félix Lafaurie respaldó a

Récord de colombianos que pidieron
Cayó alias el Flaco, cabecilla

Kevyn Rúa, ganador del 'Desafío

Hinchas de São Paulo amenazaron

