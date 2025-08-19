Colombia

Francia Márquez sorprendió con nuevas pullas contra Laura Sarabia: “Fue una traba” para el Ministerio de la Igualdad

Si bien se pensaba que las tensiones habían quedado atrás después de evidenciarse en un Consejo de Ministros, la vicepresidenta, en el aniversario de los tres años de Gobierno, reveló que no contó con la ayuda necesaria en su labor ministerial

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

La vicepresidenta Francia Márquez reveló
La vicepresidenta Francia Márquez reveló que Laura Sarabia había sido un obstáculo para su Ministerio de Igualdad - crédito @CancilleriaCol/X - Andrea Puentes/Presidencia

La vicepresidenta Francia Márquez volvió a pronunciarse sobre su relación con Laura Sarabia, excanciller del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro. En una entrevista concedida a Los Informantes de Caracol Televisión, que salió al público el 17 de agosto de 2025, la alta funcionaria aseguró que la ex jefa de gabinete “fue una traba” para la puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad, una de las principales apuestas de su gestión.

Las tensiones entre ambas funcionarias habían quedado expuestas meses antes, durante el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025. Ese encuentro, transmitido en directo, mostró los desacuerdos internos en el gabinete de Gustavo Petro, en ese espacio Francia Márquez cuestionó públicamente la manera en que Laura Sarabia manejaba algunas decisiones, lo que generó comentarios sobre la relación distante entre ellas.

Posteriormente, la entonces canciller reveló que se reunió con la vicepresidenta para superar la situación. En conversación con Noticias RCN afirmó que “la conversación fue clave para acercar posturas y restablecer la confianza mutua”. Sin embargo, medio año después, las declaraciones de Márquez demostraron que el distanciamiento no había desaparecido por completo.

Pese a que Laura Sarabia
Pese a que Laura Sarabia ya había 'limado sus asperezas' con Francia Márquez, lo cierto es que parece que las tensiones aún persisten - crédito Cancillería

Los obstáculos relatados por Francia Márquez

En la entrevista al medio nacional, la vicepresidenta explicó que desde la creación del Ministerio de la Igualdad —cargo que ella encabezó por un tiempo, pero al que posteriormente renunció— encontró trabas administrativas que, según ella, se originaban en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), justamente cuando Laura Sarabia dirigía esta entidad.

Al respecto, la vicepresidenta señaló: “Mis discusiones con Laura Sarabia fueron sobre eso, porque ella era la directora del Dapre. Entonces, a ella le tocaba apoyarme para que rápidamente avanzara. Yo sentí que fue una traba, que me puso obstáculos, que no me ayudó. No tuve una aliada para avanzar en crear una institución y para nombrar la secretaria general, la primera funcionaria”.

Márquez relató que incluso la designación de la primera integrante de su equipo enfrentó dificultades técnicas, por lo que explicó que debió pedir un concepto especial a Función Pública para avanzar en su proyecto ministerial, al tiempo que desarrollaba su papel como segunda mandataria de la nación.

Francia Márquez dijo que Laura
Francia Márquez dijo que Laura Sarabia, en su rol de directora del Dapre, no fue una aliada en el proceso de construir el Ministerio de la Igualdad - crédito Vicepresidencia

“Imagínese, me decían: ‘Tiene que nombrarlos en la página del ministerio’ ¿Cuál ministerio? Si no existe. Me tocó pedirle a Función Pública un concepto para que me permitiera nombrar a esa primera persona en la página del Dapre. Tocó sacar que el pin, que el token, que el chip, la personería jurídica, la representación legal”, reveló Francia Márquez a la periodista María del Rosario Arrázola, conocida en Colombia como ‘La nena Arrazola’.

La vicepresidenta también expuso que la falta de apoyo retrasó durante meses el proceso de consolidación de la nueva cartera. Según su relato, las hojas de vida de los equipos técnicos no se publicaban a tiempo: “Sin equipo yo no he podido avanzar y a veces una hoja de vida se demoró hasta tres meses para ser publicada. Una hoja de vida de los equipos técnicos que yo necesitaba”.

Ante la insistencia de los entrevistadores sobre si esas demoras dependían directamente de Sarabia, Márquez respondió de manera afirmativa: “Sí, señora”.

Francia Márquez ha tenido muchos
Francia Márquez ha tenido muchos roces y conflictos dentro del Gobierno nacional, pero se mantiene en su posición como vicepresidenta - crédito Gisell Sánchez/Vicepresidencia

Las afirmaciones de Márquez revivieron el debate sobre las divisiones internas en el Gobierno, justo cuando se conmemoraban tres años de gestión presidencial. El Ministerio de la Igualdad, bandera de la vicepresidenta, había enfrentado dificultades desde su creación, no solo por los trámites institucionales, sino también por los ajustes presupuestales.

El hecho de que Márquez señalara directamente a Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente, evidenció la complejidad de las relaciones dentro del gabinete. Aunque desde la Cancillería no se entregó una respuesta pública a las declaraciones, las palabras de la vicepresidenta ocuparon un lugar central en la agenda política de agosto de 2025.

Es fundamental recordar el historial de Sarabia dentro del Gobierno Petro, puesto que fue una de las funcionarias que estuvo en el centro de las decisiones más estratégicas —y polémicas— del Ejecutivo.

El Ministerio de la Igualdad,
El Ministerio de la Igualdad, considerado bandera de Francia Márquez, enfrentó dificultades administrativas y presupuestales en sus primeros años, al parecer por Laura Sarabia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ella entró al Gobierno Petro como jefa de gabinete, pero por escándalos relacionados con abuso de poder la sacó del radar momentáneamente, pero su retorno fue veloz. En su regreso, primero pasó por la dirección del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), luego por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y finalmente asumió la Cancillería, donde también salió con ‘problemas’ debido al tema de los pasaportes.

Por esa razón, al tratarse de una funcionaria que tuvo central en el Gobierno, la ausencia de respaldo mencionada por la vicepresidencia se entiende mejor a la luz de los conflictos entre las dos.

