Cinco colombianos fueron retenidos en la frontera de Venezuela: cuatro de ellos son firmantes de paz

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, los ciudadanos fueron detenidos cerca del puente entre ambos países, en Arauca

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Gobierno denuncia que Venezuela retuvo
Gobierno denuncia que Venezuela retuvo a cinco colombianos en la frontera - crédito @RamonCabeza_/X

Cinco colombianos permanecen retenidos por autoridades venezolanas desde el jueves 14 de agosto, según informó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Entre ellos se encuentran cuatro firmantes del Acuerdo Final de Paz de las antiguas Farc y un contratista de la propia agencia. El caso se suma a la cifra total de 42 connacionales detenidos en Venezuela, situación que ha encendido alarmas tanto en Bogotá como en Caracas.

El comunicado de la ARN detalla que la retención ocurrió en “pleno territorio venezolano, específicamente en un punto próximo al puente binacional instalado en el departamento de Arauca”.

Los cinco colombianos, que el día previo habían participado en un evento de entrega simbólica de incentivos económicos para asociaciones y cooperativas de firmantes de paz en Fortul, decidieron cruzar la frontera antes de regresar a casa, supuestamente con fines turísticos.

Un contratista y cuatro firmantes
Un contratista y cuatro firmantes del acuerdo de paz son los cinco colombianos detenidos en la frontera con Venezuela - crédito @ARNColombia/X

Las personas retenidas participaron el 13 de agosto en un acto en Fortul, Arauca, donde se entregaron incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas integradas por firmantes de paz.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia destinada a sostener proyectos productivos en comunidades en proceso de reincorporación. Según la ARN, el retorno de los asistentes a sus lugares de origen estaba previsto para la tarde del 14 de agosto.

“El regreso de estas personas a sus hogares estaba planeado para el día 14 de agosto en horas de la tarde. Sin embargo, el grupo habría decidido cruzar la frontera para hacer turismo antes de su retorno”, indicó la agencia.

Por su parte, el jefe de Seguridad Ciudadana del estado Apure, Ramón Cabeza, anunció que el procedimiento de las autoridades venezolanas forma parte del despliegue permanente de los órganos de seguridad con la finalidad de enfrentar cualquier amenaza de orden externo contra la soberanía, la seguridad y la paz del pueblo venezolano.

La ARN confirmó la detención
La ARN confirmó la detención de los firmantes por parte del país vecino. Con estos, ya son 42 los connacionales detenidos - crédito @RamonCabeza_/X

¿Quiénes son los colombianos retenidos?

Sobre los nombres de los retenidos, la ARN identificó a Diana Blanco, quien se desempeña como delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), entidad dedicada al seguimiento e implementación de la reincorporación de exintegrantes de las Farc.

Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y miembro del equipo técnico de Comunes ante el CNR, también se encuentra entre los detenidos en territorio venezolano.

Completan el grupo Mayiled Bustos, Ómar Delgadillo y William Rodríguez, todos firmantes del acuerdo y escoltas de la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargados de garantizar la seguridad de otros firmantes, quienes “portaban armas para cumplir con dicha labor”, según la información oficial.

Al conocerse la situación, la ARN “activó de forma inmediata los canales institucionales y diplomáticos correspondientes para esclarecer cómo se dio todo para que una presunta visita de turismo terminara en retención y hacer respetar los derechos fundamentales de los colombianos”.

Según la Agencia para la
Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el grupo había asistido a un acto oficial en Fortul, Arauca, - crédito Colprensa

La agencia coordinó esfuerzos con la Cancillería de Colombia y estableció comunicación directa tanto con la Embajada de Colombia en Venezuela como con la delegación venezolana en Colombia.

La ARN destacó que estas acciones buscan “agotar todas las vías diplomáticas y facilitar pronto el regreso seguro de los colombianos que fueron retenidos” e informó que permanece atenta a la evolución del caso para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos involucrados.

Respaldo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro en medio de nuevas acusaciones de Estados Unidos

El anuncio de la fiscal estadounidense Pam Bondi sobre una recompensa de 50 millones de dólares por datos que posibiliten la captura de Nicolás Maduro incrementó la tensión diplomática en la región, marcando un nuevo episodio entre Estados Unidos y Venezuela.

En este contexto, la retención de cinco ciudadanos colombianos en territorio venezolano ocurre mientras las relaciones entre Bogotá y Caracas cobran una especial atención política. La cercanía de ambos eventos refuerza el impacto de los movimientos diplomáticos y declaraciones en el escenario regional.

Según informó el canal estatal venezolano, VTV, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) agradeció explícitamente “al presidente (Gustavo) Petro sus palabras” y extendió este reconocimiento a “los presidentes y Gobiernos del mundo que han manifestado su solidaridad y su rechazo a este nuevo ataque del imperialismo contra nuestro país”.

La declaración fue realizada el 11 de agosto, solo días después de la intervención del mandatario colombiano. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y ministro de Interior, atribuyó las recientes acusaciones internacionales a una estrategia política para “derrocar a los Gobiernos que no sean afines” a Estados Unidos.

Colombianos en VenezuelaColombianos retenidosFrontera de VenezuelaCuatro firmantes de pazAgencia para la Reincorporación y la NormalizaciónPuente AraucaFrontera VenezuelaColombia-Noticias

