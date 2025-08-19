Bombas y dos candidatos presidenciales asesinados, la huella del mercenario Yair Klein en Colombia

El israelí entrenó al cartel de Medellín en temas de explosivos detonados con control remoto - crédito Colprensa/Museocasadelamemoria

A 20 años de la firma del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, se siguen conociendo y confirmando más hechos sobre lo registrado durante el auge paramilitar en el país.

Uno de los casos más recientes en ser mencionados por el programa de Justicia y Paz es la participación e importancia del mercenario israelí Yair Klein para el entrenamiento de paramilitares y grupos armados durante los 80.

La sentencia más reciente sobre este tema indica que el israelí fue clave en los procesos de preparación de frentes paramilitares con presunta colaboración del Ejército Nacional.

El fallo menciona a 21 exmiembros de las AUC y se afirma que la Escuela Cincuenta en Puerto Boyacá fue una de las zonas tácticas para los entrenamientos sobre manejo de explosivos y métodos de exterminio selectivo.

Cabe recordar que en su momento, en una de las audiencias de Justicia y Paz, Klein se describió como un “combatiente” que ingresó al país sin violar la ley.

El israelí afirmó haber tenido permiso de las autoridades para ingresar al país - crédito AFP

El paso de Klein por Colombia

La llegada del israelí se registró a mediados de los 80, cuando el Estado colombiano sostenía una guerra con el cartel de Medellín; en ese momento se encargó de entrenar a escuadrones paramilitares y jóvenes “suizos” (término que utilizaban los capos para referirse a los sicarios que tenían misiones suicidas).

Klein tenía contacto directo con los hermanos Castaño, que en ese momento seguían teniendo cercanía con Pablo Escobar, por lo que no tenían problemas en que el mercenario compartiera su conocimiento sobre explosivos con miembros del cartel de Medellín.

La primera vez que llegó a Colombia, Klein se registró como si se tratará de un ciudadano del común, llegó al aeropuerto El Dorado y estuvo acompañado por miembros de las Fuerzas Militares y el extinto DAS, que tenían acuerdos con los paramilitares para combatir de manera directa a la guerrilla.

“Fue él quien le enseñó al Cartel de Medellín a accionar bombas a control remoto”, indicó a la BBC Pablo Elías González, que fue jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General de Colombia en los 80.

Yair Klein llegó a Colombia a mediados de los 80 - crédito Colprensa/Thot

Klein fue mencionado durante la investigación tras el asesinato de Galán y por el atentado al avión de Avianca en 1989, pero no se le vinculó de manera oficial a estos crímenes; sin embargo, el magnicidio del candidato político provocó que terminara huyendo del país por el Amazonas.

El israelí no trabajó solo en Colombia, puesto que trajo consigo a Tzadaka Abraham y Teddy Melnik, que le ayudaron a entrenar a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia; sin embargo, Klein indicó que solo compartió su conocimiento militar con campesinos que querían defenderse de las Farc.

El mercenario también indicó que el Gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de sus visitas, “Estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que Estados Unidos no puede hacer porque le es prohibido, lo hace por intermedio de otros”, declaró Klein al diario Maariv en el 2000.

El mercenario tuvo tres estadías en Colombia - crédito Thot

Los entrenamientos del mercenario en Colombia están directamente asociados al asesinato de dos candidatos presidenciales; el primero fue el de Bernardo Jaramillo Ossa, que fue ultimado por Arturo Gutiérrez Maya, un joven de 16 años que fue preparado militarmente por el israelí en el Magdalena Medio.

El 22 de marzo de 1990 el menor le disparó con una ametralladora ingram a Jaramillo, que a pesar de las amenazas en su contra, afirmó que no utilizaría un chaleco antibalas en ningún momento.

Bajo el mismo método con el que fue asesinado Bernardo Jaramillo, un mes después, más específicamente el 17 de abril de 1990, un menor de 17 años, identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, terminó con la vida de Carlos Pizarro a bordo de un vuelo comercial. Aunque la Dijín y la Sijín responsabilizaron a Pablo Escobar por el crimen, el líder del cartel de Medellín negó los señalamientos en un comunicado en el que afirmó que su relación con los militantes del M-19 siempre fue positiva.

La identidad del autor intelectual del crimen no pudo ser identificada debido a que Gutiérrez Uribe, que era el único que sabía quién ordenó la muerte de Pizarro, fue dado de baja por un escolta, aunque según el testimonio de algunos pasajeros del vuelo, ya estaba totalmente desarmado.