Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

Un negocio ilícito de cobro de préstamos bajo la modalidad de 'gota a gota' figura entre las hipótesis - crédito red social X

La psicóloga Yuli Andrea Morales, oriunda de Maní, Casanare, fue asesinada en la mañana del miércoles 17 de junio en Cancún, estado de Quintana Roo, México.

De acuerdo con las autoridades y medios locales, la joven se movilizaba en una motocicleta por el fraccionamiento Paseos del Mar, en la supermanzana 251 y sobre la calle Isla de Pascua, según el reporte preliminar de las autoridades locales, cuando fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon.

Producto del ataque, los responsables abandonaron la motocicleta y huyeron en vehículos de transporte público.

Mientras tanto, personal médico confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendida. En el lugar, personas cercanas a Yuli Andrea presenciaron las diligencias realizadas por las autoridades mexicanas.

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De momento, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo informó que abrió una investigación por feminicidio y mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen y dar con la plena identificación de los responsables.

Adicional a todo lo anterior, y de manera extraoficial, trascendió que dos personas fueron detenidas en operativos policiales, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su vinculación con el asesinato.

Morales era madre de dos hijas y, según su entorno familiar, había viajado hace algunos meses a México en busca de mejores oportunidades laborales. En Cancún, se habría vinculado a un grupo de prestamistas, desempeñando funciones de cobranza.

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Desde Maní, el alcalde Ferney Chaparro Perdomo lamentó el crimen y confirmó que la familia de la víctima solicitó apoyo para poder trasladar el cuerpo a Colombia.

“Lo ocurrido es algo muy triste y la familia de Yuli Andrea requiere apoyo económico para traer de vuelta a su ser querido hasta Maní, para que sus hijas y su madre puedan darle cristiana sepultura”, declaró el mandatario municipal.

Del lado de las autoridades mexicanas continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodearon el homicidio de la joven psicóloga llanera.

El otro drama que vive la familia de una colombiana asesinada en México

El caso de Morales se suma al de su compatriota Alba Lucía Castañeda, asesinada el 8 de junio en Ciudad de México, dos días después de llegar desde Bogotá para pasar un mes de vacaciones con su novio.

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Debido esto, su familia ahora pide ayuda urgente para repatriar el cuerpo mientras la investigación no identifica a los atacantes ni establece el motivo del crimen.

El ataque ocurrió frente al apartamento donde vivía la pareja, en el barrio Tepito, cuando la joven se desplazaba en un vehículo junto a su acompañante.

Vecinos del sector relataron a medios nacionales que, tras los disparos, el auto terminó estrellado contra un poste.

José Castañeda, padre de la víctima, dijo que varios hombres armados abrieron fuego sin hablar con ellos y luego escaparon. De acuerdo con su relato, los agresores se movilizaban en dos motos, en declaraciones a Citytv.

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La familia recibió la noticia a través de una llamada que informó que Alba había muerto junto a su pareja.

La investigación no tiene detenidos ni una causa establecida

Las autoridades mexicanas iniciaron la recolección de pruebas en la escena, pero el caso sigue sin avances judiciales conocidos.

Tampoco se esclareció el móvil del crimen ni se informó la identificación de los responsables.

Castañeda le dijo al mismo medio que entre los familiares ha circulado una versión sobre una posible amenaza dirigida contra la pareja de su hija. Esa hipótesis, según precisó el padre, no fue confirmada por las autoridades.

En declaraciones a Telemedellín, el padre describió la dificultad económica que enfrenta para traer el cuerpo a Colombia.

“Yo trabajo diario y mi situación económica es la peor en este momento... mi hija está en México, la tienen por allá en una medicina legal; exactamente no sé dónde es”, explicó el progenitor.

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“Me la mataron y era lo único que tenía, lo más grande para mí... mi hija conoció a esa persona y, de pronto, no era tan buena”, cerró Castañeda, y añadió que la familia necesita completar trámites consulares, sanitarios y legales para la repatriación del cuerpo de la mujer.