Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

La Secretaría de Ambiente advirtió que la contaminación en Barrancabermeja habría reducido más del 60 % de las capturas de pesca en sectores como Galdianito - crédito Secretaría de Ambiente

El impacto de una presunta falla operacional en la planta nororiental de Ecopetrol, ubicada en El Llanito, se hizo sentir de inmediato en varios humedales de Barrancabermeja, afectando tanto el entorno natural como a las comunidades pesqueras locales.

La Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja denunció que el incidente representa una nueva amenaza para la biodiversidad de este ecosistema, considerado clave en el Magdalena Medio.

En el episodio más reciente, ocurrido el domingo 21 de junio, una falla operacional en la planta Nororiental de Ecopetrol habría provocado que residuos industriales sobrepasaran las barreras de contención y llegaran a los humedales, extendiéndose finalmente hasta la ciénaga.

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Autoridades ambientales sostienen que este tipo de situaciones pone en riesgo especies como el manatí antillano, además de afectar directamente a las comunidades pesqueras que dependen del cuerpo de agua para su sustento.

La Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja identificó presuntas evidencias de contaminación en Cardales, Los Pinos, Galdianito y 86 - crédito Alcaldía Barrancabermeja

La emergencia ambiental en la ciénaga El Llanito fue causada por un rebosamiento de aguas residuales indCiénaga El Llanitoustriales provenientes del Campo Llanito, operado por Ecopetrol.

Según las autoridades locales, el incidente ocurrió tras una falla en la planta Nororiental y resultó en la contaminación de humedales y sectores del ecosistema, generando preocupación por los antecedentes de afectaciones y la reiteración de estos hechos en un área reconocida por su importancia ecológica.

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Autoridades denuncian reincidencia y anuncian acciones legales

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, enfatizó la gravedad del suceso: “El día de las elecciones hubo una falla operacional en la planta Nororiental de Ecopetrol, en El Llanito. Se rebosaron hidrocarburos y aguas industriales que terminaron en los humedales, contaminando el sector de La Macarena y posteriormente fluyendo hacia la ciénaga El Llanito, con sedimentos y macrófitas contaminadas”, detalló.

Granados destacó que este nuevo episodio agrava la situación ambiental del lugar. Aseguró que “en esta ciénaga se ha registrado la muerte de 17 manatíes, una especie en peligro de extinción”. Para el secretario, lo ocurrido representa una reincidencia grave en la violación del plan de conservación del manatí antillano.

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La Alcaldía anunció una denuncia penal contra Ecopetrol por presunto daño a los recursos naturales y contaminación ambiental - crédito Captura video

La dependencia municipal presentó una denuncia penal por daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. Granados informó que solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) el inicio de un proceso sancionatorio ante la reiteración de estos eventos en un área protegida.

“Estamos exigiéndole a la CAS que formule pliego de cargos por hechos reincidentes y agravados, teniendo en cuenta que esta contaminación ocurre en áreas de especial importancia ecológica y en el hábitat del manatí”, manifestó el funcionario.

Impacto en la comunidad y respuesta de Ecopetrol

El incidente no solo afecta la biodiversidad, sino también a las familias que dependen de la pesca. Granados advirtió que la contaminación de la ciénaga compromete el sustento económico de comunidades ribereñas, quienes han enfrentado dificultades similares en otros episodios recientes.

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Por su parte, Ecopetrol atribuyó el rebosamiento a las “fuertes lluvias registradas durante la madrugada del mismo día”. En un comunicado, la empresa precisó que “el incremento en los niveles de agua superó las barreras de contención instaladas en el lugar y ocasionó que parte del líquido alcanzara la ciénaga El Llanito”.

Al identificar la emergencia, Ecopetrol activó su plan de contingencia y desarrolló acciones inmediatas para controlar la situación. “Una vez identificado el evento, la empresa desplegó acciones de control y atención, como la instalación de barreras de contención, labores de limpieza y recolección, así como el monitoreo permanente de las condiciones del entorno”, se lee en el comunicado.

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La compañía reiteró que mantiene su “compromiso con la protección del medio ambiente, la gestión responsable de sus operaciones y la atención oportuna de cualquier eventualidad que pueda presentarse en sus áreas de influencia”.