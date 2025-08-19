Colombia

Así fue la caminata de búsqueda por la menor Valeria Afanador el fin de semana

El fin de semana festivo del 16 al 18 de agosto de 2025 se registraron marchas en Cajicá para pedir por la ubicación de la pequeña que lleva desaparecida una semana

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
En Cajicá hubo marchas por
En Cajicá hubo marchas por Valeria Afanador - crédito @alcajica/IG

La angustia que rodea al municipio de Cajicá, en Cundinamarca, se transformó en una voz colectiva cargada de esperanza, ya que alrededor de quinientas personas salieron a las calles de ese municipio de Cundinamarca para participar en una marcha pacífica en apoyo a la búsqueda de Valeria Afanador.

La niña de 10 años con síndrome de Down desapareció el martes 12 de agosto en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe y hasta la fecha no se tiene rastro ni mayor información al respecto.

La caminata, que inició a las 10:00 a. m. del sábado 16 de agosto en el Centro Cultural de Cajicá y culminó en el Parque de la Estación, estuvo marcada por la presencia de camisetas y globos blancos, bajo el lema “Unidos por Valeria”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La comunidad expresó su solidaridad con la familia de la menor y su respaldo a los organismos de socorro y autoridades que desde hace seis días adelantan una búsqueda intensa en la región.

Cajicá se movilizó por Valeria
Cajicá se movilizó por Valeria Afanador: cientos de personas marcharon en apoyo a la búsqueda de la niña desaparecida - crédito @alcajica/IG

Esta caminata busca enviar un mensaje claro, que la comunidad sigue unida y no pierde la esperanza de que Valeria regrese a casa sana y salva”, manifestó uno de los habitantes que se unió a la movilización, según información publicada por medios locales.

Entre los asistentes, que también estuvieron las autoridades del municipio, se escuchaban plegarias y cánticos que pedían por la pronta aparición de la niña, reflejando el sentimiento de consternación y unión que ha generado este caso.

Acompañamos la marcha por el pronto regreso de Valeria Afanador Cárdenas”, indicó la Alcaldía de Cajicá en sus redes sociales junto a un video de recopilación con lo que se vivió durante la jornada.

Desde el primer momento se desplegaron operativos de búsqueda y en las marchas se conoció que más organismos de socorro y unidades del Ejército se han sumado a las labores. Sin embargo, hasta ahora no hay pistas claras sobre el paradero de la menor.

En su momento, la situación llevó a que se ofreciera una recompensa por información que conduzca a su hallazgo de 50 millones de pesos, pero debido a que ya lleva una semana desaparecida, las autoridades incrementaron la el valor a los 70 millones de pesos, según informó el secretario de Seguridad de Cajicá, Wilson Halaby Nagi.

Por orden del señor gobernador, se aumenta la recompensa a la persona que nos brinde información que permita dar con el paradero de Valeria”, explicó el funcionario a los medios.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reiteró que los esfuerzos no se detendrán hasta dar con Valeria: “No vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”, afirmó.

Mientras que el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cajicá, Rafael Leguizamón, explicó a El Espectador que, tras cinco días de búsqueda, el operativo entra en una fase diferente.

Tenemos un periodo de tiempo operacional de cinco días iniciales para hacer todo el proceso de búsqueda. Después de eso, hay que ir paralelo con otros procesos que ya se salen de la competencia de los grupos de atención de emergencias”, señaló, indicando que se evalúan nuevas hipótesis sobre lo sucedido.

v

El caso ha generado gran preocupación no solo en Cajicá, sino en toda Cundinamarca, donde miles de ciudadanos siguen atentos a los avances de la investigación. Las redes sociales se han convertido en un canal de difusión para compartir información, mensajes de aliento y oraciones por el regreso de Valeria.

Continuamos buscando a Valeria Afanador. Nos unimos como una sola familia para su pronto regreso a casa. Si tiene alguna información, llamar al uno, dos, tres”, expresaron durante las marchas.

Temas Relacionados

Valeria AfanadorNiña perdida CajicáNiña desaparecida CajicáBúsqueda Valeria Afanador

Más Noticias

Gerard Piqué es salpicado por pullas que lanzó empresaria del balompié femenino en su contra: “Shakira tenía razón”

La expareja de la colombiana está de nuevo en el ojo del huracán tras recibir amenaza de Sonia López, presidenta de equipo de la Queens League, que advirtió con destapar escándalo que revelaría la verdadera cara de Piquet

Infobae

Bruce Mac Master le contesta a Antonio Sanguino por críticas al congreso de la Andi: “Acá un ministro político, en problemas”

El ministro Antonio Sanguino criticó el enfoque del evento, mientras Bruce Mac Master respondió con un mensaje que evidencia el distanciamiento entre el gremio y la administración nacional

Bruce Mac Master le contesta

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Bogotá este 19 de agosto

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima hoy en Colombia: temperaturas

Los memes y reacciones que dejó la salida de Jorge Herrera de ‘Masterchef Celebrity’: “Al final, el diablo fue puerco”

La preparación del actor, recordado por su participación en ‘Yo soy Betty, la fea’, tuvo algunas críticas de parte de los jueces que decidieron dejarlo fuera

Los memes y reacciones que

Santoral 19 de agosto, día de San Juan Eudes

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral 19 de agosto, día
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hombres armados mataron a un

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Gerard Piqué es salpicado por

Gerard Piqué es salpicado por pullas que lanzó empresaria del balompié femenino en su contra: “Shakira tenía razón”

Los memes y reacciones que dejó la salida de Jorge Herrera de ‘Masterchef Celebrity’: “Al final, el diablo fue puerco”

Feid hizo gran festejo por su cumpleaños en Japón después de festival musical junto a J Balvin y Yandel: estrenó canción para celebrar

Luisa Fernanda W confesó que es lo más duro de haberse mudado de Colombia

Jorge Herrera es el séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’: esta fue la razón de su salida

Deportes

Fluminense vs. América de Cali

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali: tomó drástica decisión

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires