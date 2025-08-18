Preocupación en Medellín por habitante de calle que amenaza a residentes con atacarlos con armas cortopunzantes: las autoridades no han hecho nada

La mujer camina por las calles con cuchillo en mano y amenazando a los residentes del sector - crédito @Guardianes_Ant/X

Vecinos del sector Las Cabañas, en la ciudad de Medellín, describieron momentos de alta tensión tras un episodio reciente en el que una mujer, visiblemente alterada, se dejó ver portando un cuchillo y enfrentando verbalmente a varios residentes de la zona. El hecho se evidenció gracias a un video replicado en las redes sociales como denuncia de la ciudadanía.

En el video, la mujer aparentemente se ubica al frente de un establecimiento comercial y comienza a lanzar algunos gritos contra las personas que allí se encontraban. Adicionalmente, se ve cómo lleva en su otra mano un celular y de repente, ingresa al local, provocando la desesperación de los que allí se encontraban.

Temor en Medellín, Antioquia, por la presencia de esta mujer con arma blanca - crédito @Guardianes_Ant/X

De acuerdo con declaraciones que reposan en las redes sociales de donde se hizo la denuncia, la situación se salió de control, lo que ha generado una sensación de creciente incertidumbre y temor dentro de la comunidad por su seguridad, pues sostenía en todo momento el arma blanca.

“Los gritos se escuchaban desde varias cuadras, la gente empezó a encerrarse en sus casas para evitar cualquier tipo de confrontación”, escribió una persona.

“Soy mucha agua pues, soy mucha agua, pues pirobo… Soy mucha agua pues, pégueme pues, no la ve, pues, ahí tirada, dejalo, pues, ahí… De aquí nadie me mueve”, decía la mujer de manera repetitiva, generando desconcierto y preocupación por el tono amenazante con el que se expresaba hacia la persona del establecimiento.

La mujer amenaza a habitantes del sector - crédito @Guardianes_Ant/X

Este incidente encendió las alarmas entre los vecinos, que manifestaron sentirse preocupados ante la posibilidad de que hechos violentos como este se repitan en el futuro cercano. No obstante, los habitantes del sector plantearon su inquietud ante lo que consideran una reacción tardía y solicitaron mayor presencia policial.

“Tememos que en cualquier momento vuelva a ocurrir algo similar o peor”, advirtió uno de los residentes de Las Cabañas, un barrio tradicionalmente reconocido por su convivencia.

Incidente en Bogotá con adulto mayor también causó pánico

El episodio alcanzó otro nivel de alarma cuando el atacante, aun con el cuchillo en mano, se hirió a sí mismo en el abdomen y recorrió parte del interior de la Terminal de Transportes del Salitre.

En medio de la confusión, testigos relataron cómo uno de los heridos, tras recibir una puñalada en el abdomen, logró esquivar al agresor y retirarse con celeridad de la zona crítica. Este hecho añadió dramatismo a una situación ya convulsa en pleno corazón de Bogotá.

Pánico en la Terminal Salitre de Bogotá tras ataque a cuchillo de hombre a pasajeros - crédito @ColombiaOscura_/X

El suceso se desencadenó a las 13:35 horas del domingo 17 de agosto, cuando un hombre mayor atacó con un arma blanca a dos personas en el área de taxis, correspondiente a la zona de descensos de la terminal.

Los primeros reportes indicaron que el agresor, de edad avanzada, hirió inicialmente a un pasajero en el pecho a la entrada principal, para luego dirigirse hacia otro ciudadano que descansaba en una puerta, provocándole una herida abdominal.

Según las grabaciones divulgadas en redes sociales, no se tienen registros de violencia previa entre los involucrados antes del ataque.

Uno de los afectados consiguió retirarse del lugar tras ser herido, hecho que fue observado y comentado por varios testigos. “El segundo herido logró apartarse rápidamente y abandonar la escena de peligro”, relataron presentes en el lugar.

Hombre mayor apuñaló a dos personas en la Terminal del Salitre - crédito Terminal de Transporte de Bogotá @TerminalBogota/X

La intervención policial y el despliegue de equipos médicos generaron momentos de tensión entre pasajeros y operarios, quienes presenciaron la atención inmediata a las víctimas y el control del atacante.

Este último, tras infligirse heridas a sí mismo, fue reducido por las autoridades antes de causar mayores daños. Ambos heridos, así como el agresor, recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a centros médicos cercanos.

La Terminal de Transportes del Salitre permaneció bajo un fuerte operativo de seguridad y con restricciones parciales en el área de taxis, mientras se recolectaban pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho. La conmoción persistía entre los viajeros y el personal, quienes lamentaron lo ocurrido y solicitaron refuerzos en las medidas de seguridad.