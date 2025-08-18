Colombia

Petro tras elecciones en Bolivia: “la división del movimiento indígena permite que los hidalgos vuelvan al poder”

El mandatario subrayó la importancia de la unidad entre los sectores indígenas y populares ante el nuevo escenario político del país.

Guardar
Google icon
Gustavo Petro reaccionó públicamente a los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia. - crédito Iván Valencia/AP
Gustavo Petro reaccionó públicamente a los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia. - crédito Iván Valencia/AP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia con un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que afirmó que “la división del movimiento indígena y popular permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder”. El mandatario expresó que, ante la perspectiva de un cambio en la administración de los recursos naturales como el litio, la unidad del movimiento popular resulta indispensable.

Tras la jornada electoral realizada el domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que, con el 92,6 % de las actas computadas, Rodrigo Paz Pereira, líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,2 % de los votos y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de la alianza Libre, alcanzó el 26,9 %. Estos resultados confirman que ambos disputarán la presidencia en una segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre.

PUBLICIDAD

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gustavo Petro publicó su mensaje en respuesta a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien celebró el avance de la derecha en Bolivia afirmando que “el criminal socialismo es historia en Bolivia” y que “la derecha se impone”. Petro, en contraste, resaltó la importancia de evitar la fragmentación del movimiento indígena y popular. “Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos”, escribió el mandatario colombiano, enfatizando la necesidad de unidad como respuesta a los cambios políticos en el país andino.

PUBLICIDAD

Petro manifestó su inquietud tras los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia. - crédito X @petrogustavo
Petro manifestó su inquietud tras los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia. - crédito X @petrogustavo

El término “hidalgos” utilizado por Petro tiene una carga simbólica y se interpreta como una referencia a los sectores históricamente privilegiados que, en su visión, vuelven a disputar el control político de Bolivia por encima de las comunidades indígenas. Este señalamiento se produce en un contexto en el que la explotación del litio se posiciona como un tema estratégico en la agenda nacional e internacional.

El mensaje del mandatario fue realizado como respuesta directa a una publicación de la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien celebró los resultados preliminares destacando que, a su juicio, “el criminal socialismo es historia en Bolivia” y que “la derecha se impone”. Cabal sostuvo que lo relevante del proceso es la prevalencia del “sentido común, la defensa de la vida, la propiedad privada, la libertad de mercado y la libertad individual”.

En los datos preliminares difundidos por el órgano electoral boliviano, con el 92 % de las actas escrutadas, Rodrigo Paz Pereira acumuló el 32,2 % de los votos mientras que Jorge Quiroga obtuvo el 26,9 %. Ambos accedieron a la segunda vuelta a disputarse el próximo 19 de octubre. Será la primera vez que la elección presidencial se definirá por balotaje en la historia del país, en aplicación de las normas constitucionales instauradas a partir de 2009.

Los candidatos bolivianos a la presidencia Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. - crédito AFP
Los candidatos bolivianos a la presidencia Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. - crédito AFP

Según lo informado, los resultados reflejan una polarización política en Bolivia y un alejamiento de la ciudadanía respecto al partido Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó a nivel nacional durante las dos últimas décadas, primero bajo la presidencia de Evo Morales y luego con Luis Arce. La coyuntura política está marcada también por problemas económicos, especialmente la inflación elevada, lo que ha motivado a parte del electorado a buscar alternativas fuera de la histórica base masista.

Una vez conocidos los resultados, Rodrigo Paz Pereira se pronunció destacando la necesidad de impulsar cambios profundos en la administración pública del país. “Bolivia necesita estabilidad, gobernabilidad y generar un cambio en la economía que no sea una economía para el Estado, sino una economía para la gente”, afirmó tras emitir su voto en la ciudad de Tarija.

Por su parte, Jorge Quiroga, exmandatario entre 2001 y 2002, enfatizó que el país enfrenta una etapa de transición. “Bolivia va a ser ejemplo para el mundo, por la forma en que vamos a cambiar pacífica y democráticamente después de 20 años de abusos”, subrayó tras ejercer su derecho al voto.

Tanto Paz como Quiroga han señalado como prioritario que Evo Morales comparezca ante la justicia, fijando como uno de sus objetivos la rendición de cuentas del anterior ciclo de gobierno.

Petro reiteró que la “unidad del pueblo es fundamental”. - crédito REUTERS/Marckinson Pierre
Petro reiteró que la “unidad del pueblo es fundamental”. - crédito REUTERS/Marckinson Pierre

El mensaje de Gustavo Petro también pone en primer plano el futuro del litio boliviano, recurso considerado estratégico, y la necesidad de una postura común de los sectores populares para incidir en su gestión. “La unidad del pueblo es fundamental”, reiteró el mandatario en su llamado, en referencia directa a la fragmentación que, según su visión, permitió el avance de sectores opositores al MAS y al movimiento indígena.

El balotaje entre Paz Pereira y Quiroga confirmará el próximo liderazgo de la nación sudamericana y la orientación que adoptará Bolivia frente al manejo de sus principales recursos y al papel de los movimientos indígenas en el escenario político.

Temas Relacionados

Gustavo Petroelecciones Boliviamovimiento indígenasegunda vueltaRodrigo Paz PereiraJorge Tuto QuirogaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La cédula digital puede obtenerse gratis en este caso: así funciona el trámite en Colombia

La Registraduría explicó quiénes pueden acceder sin costo al documento digital y cuáles son los pasos para activarlo

La cédula digital puede obtenerse gratis en este caso: así funciona el trámite en Colombia

Revelan supuesto viaje espiritual de Néstor Lorenzo antes del Mundial 2026: estuvo con mamos en la Sierra Nevada

El técnico de la Selección Colombia se integró este miércoles a la concentración del equipo en Medellín después de realizar actividades personales que incluyeron un encuentro con líderes espirituales indígenas, según reportes de prensa

Revelan supuesto viaje espiritual de Néstor Lorenzo antes del Mundial 2026: estuvo con mamos en la Sierra Nevada

Estos son los tres municipios recomendados para pensionados cerca de Bogotá, según análisis sobre calidad de vida

Fueron destacados por sus condiciones de seguridad, tranquilidad, clima y cercanía con la capital

Estos son los tres municipios recomendados para pensionados cerca de Bogotá, según análisis sobre calidad de vida

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 21 de mayo

El estado del tiempo en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 21 de mayo

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Barranquilla este 21 de mayo

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Barranquilla este 21 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Lorna Cepeda habló del estado de su relación con su excuñado, Diego Torres: “No hemos hablado”

Lorna Cepeda habló del estado de su relación con su excuñado, Diego Torres: “No hemos hablado”

Ángela Patricia Janiot confesó que dejó a un lado las pasarelas para abrirse paso en el periodismo: “A mí no me iban a corchar”

Maluma relató su experiencia en la tribuna sur con hinchas de Atlético Nacional: “Me trataron muy bien”

Miguel Varoni y su escena con Guillermo Francella en ‘El Encargado’ interpretando a ‘Pedro El Escamoso’: “No actúe”

Esperanza Gómez reveló aspectos curiosos de su trayectoria en el entretenimiento para adultos: “Yo nunca grabé más de 29 videos”

Deportes

Revelan supuesto viaje espiritual de Néstor Lorenzo antes del Mundial 2026: estuvo con mamos en la Sierra Nevada

Revelan supuesto viaje espiritual de Néstor Lorenzo antes del Mundial 2026: estuvo con mamos en la Sierra Nevada

Junior de Barranquilla venció a Sporting Cristal 3-2 por Copa Libertadores: goles y resumen del partido

Medellín logró una victoria agónica en la Copa Libertadores: le ganó a Cusco por 3-2 en Perú

Rafael Dudamel respondió a las críticas contra James Rodríguez: “Imbécil el que cree que...”

Faustino Asprilla arremetió contra un periodista deportivo: “Cree que porque ha visto 10 mundiales es lo mismo verlos que jugarlos”