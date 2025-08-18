ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Antonio García, líder del ELN, desmintió su presunta vinculación en el crimen del senador del Centro Democrático - crédito Colprensa/Centro Democrático

En la mañana del lunes 18 de agosto de 2025, el Ejército de Liberación Nacional aseguró no estar involucrado en el atentado que sufrió el fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en un acto público en el occidente de Bogotá.

El anuncio lo hizo Antonio García, líder del grupo guerrillero, a través de la revista Insurrección del ELN, en la que respondió a unas declaraciones emitidas por el presidente Gustavo Petro, donde señaló que otros grupos armados podrían estar envueltos en el magnicidio del político colombiano.

“El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”, había mencionado Petro en su momento.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Iván Valencia/AP Foto

Además, el presidente no descartó iniciar procesos judiciales contra aquellos que lo relacionan directamente con el asesinato del senador del Centro Democrático.

“Los responsables apuntan a otro lado y, por tanto, he decidido defenderme y porque un presidente no debe admitir el delito, delito que está buscando más crímenes por odio, presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia”, expresó durante una ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, realizado el martes 12 de agosto.

Respuesta del ELN

Frente a estas declaraciones, Antonio García enfatizó que el grupo guerrillero ha sido constante víctima de varios comentarios emitidos por el mandatario nacional, por lo que invitó a que esperara a que culminara la investigación para evidenciar la responsabilidad del magnicidio contra Uribe Turbay.

“Qué trabalenguas o traba-verdades, decir que «es probable» y «no puedo afirmarlo», es consciente que no sabe, que no está confirmado; entonces por qué no espera a la investigación como luego lo señala, pero en seguida niega la investigación diciendo que «cada vez más difícil». Es obvio, se trata de dejar en el imaginario de la gente que fue el ELN «el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero»”, explicó Antonio García en su columna de opinión.

Antonio García, líder del ELN - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Del mismo modo, el líder guerrillero resaltó que, en caso de que hubiera participación en el crimen del congresista de oposición, ellos hubieran salido a informar a la opinión pública.

“Así de fácil y como por el encanto de unas cuantas palabras armadas en un trabalenguas, el ELN resulta acusado por el Presidente Petro de un acto que no ejecutó. Pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace”, añadió.

En este sentido, Antonio García instó al mandatario colombiano para que asuma su deber ante el pueblo colombiano de “decir la verdad al país y al mundo, esa que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo”.

Además, afirmó que “no es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN”.

Columna de opinión Antonio García ELN - crédito Captura de Pantalla

Adicional a ello, García reiteró sus críticas contra el jefe de Estado, que señaló al ELN de estar vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.

“La ligereza de Petro va más allá de la cordura al atreverse a mentir de manera descarada, diciendo que el ELN está comprometido con el narcotráfico, sin duda se presta a los planes imperialistas norteamericanos, por cuanto la DEA y sus agentes han pretendido involucrarnos sin lograrlo, fracasando en dichas operaciones y trampas. Petro algo le está pagando a los gringos con estas mentiras”, criticó.

Según el ELN, Miguel Uribe Londoño habría estado involucrado en la guerra de esmeralderos que, para ellos, habría derivado en el crimen de su hijo - crédito Carlos Ortega/EFE

Responsabilidad de Miguel Uribe Londoño, según el ELN

Por último, el jefe de la organización alzada en armas planteó una hipótesis sobre el crimen de Miguel Uribe Turbay, en la que vinculó al padre del fallecido congresista, Miguel Uribe Londoño, con una supuesta guerra de esmeralderos.

“La información que circula es que el papá de Miguel Uribe Turbay (Miguel Uribe Londoño), por sus vínculos y acciones, non sanctas, con o contra algunos esmeralderos, terminó colocando en grave riesgo a su hijo. Los dejo con esa curiosidad y se abre una puerta para hablarle con claridad al país y no se manipule el hecho políticamente, como se está haciendo, para sacar ventajas electorales. Es un hecho de otra naturaleza, no político. Y que Petro se ajuicie con la verdad”, puntualizó.