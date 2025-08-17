Tunja instalará nuevas cámaras de fotomultas en zona crítica: los dispositivos pretenden reducir accidentes viales

La velocidad promedio en la intersección seleccionada de Tunja duplica el límite permitido, lo que incrementa el riesgo para peatones y ciclistas - crédito Google Maps

La Alcaldía Mayor de Tunja y la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, autorizaron la instalación des dos cámaras de fotodetección en la intersección de la avenida Norte con calle 59, en ambos sentidos. Este punto fue identificado como uno de los más críticos en materia de siniestralidad vial en la ciudad.

La decisión, avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), responde a la necesidad de reducir los accidentes y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía: peatones, ciclistas y motociclistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de instalación de estos dispositivos aún no han comenzado. Las autoridades locales señalaron que, una vez completada la implementación, se llevará a cabo una campaña de socialización para informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento y los alcances de las cámaras.

Tunja instalará dos nuevas cámaras de fotodetección en la Avenida Norte con calle 59 para reducir accidentes viales - crédito Google Maps

Además, la Alcaldía Mayor de Tunja reiteró su compromiso de ampliar la cobertura de estos sistemas en otros puntos priorizados, siempre que la Ansv otorgue la autorización correspondiente. La Secretaría de Movilidad y Vida Territorial destacó que la velocidad promedio registrada en la intersección seleccionada alcanza los 59 km/h, a pesar de que el límite máximo permitido es de 30 km/h.

Esta diferencia representa un riesgo considerable para quienes transitan a pie, en bicicleta o en motocicleta. La instalación de las cámaras busca corregir este comportamiento y fortalecer la prevención de accidentes.

Cómo saber si una cámara de fotomultas está avalada por la ley

En Colombia hay 1.113 cámaras de fotomultas autorizadas por el Gobierno nacional, que pueden ser verificadas en caso de que un conductor sea notificado de una infracción al Código Nacional de Tránsito (Ley 769), a través del empleo de estos mecanismos tecnológicos.

El marco legal que regula la instalación y operación de estos sistemas está definido por la Ley 1843 del 14 de julio de 2017, que establece los requisitos para la puesta en marcha de dispositivos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos destinados a la detección de infracciones. Según la normativa, los conductores tienen derecho a conocer la ubicación y el propósito de estos instrumentos, así como a verificar su legalidad y funcionamiento.

Los conductores pueden impugnar multas verificando la legalidad y ubicación de las cámaras en el sitio web de la Ansv - crédito Google Maps

En la actualidad, de acuerdo con la Ansvs, Tunja cuenta, por el momento, con dos dispositivos tecnológicos de este tipo en operación. La Secretaría de Movilidad y Vida Territorial recordó que, además del exceso de velocidad, las cámaras vigilarán otras infracciones como estacionar en lugares prohibidos, no respetar pasos peatonales, dejar o recoger pasajeros en zonas no autorizadas, conducir sin revisión técnico-mecánica o sin el Soat, y no detenerse ante semáforos o señales de ‘PARE’. Las sanciones por estas conductas oscilan entre 603.939 y 1.207.877 pesos.

La normativa exige que toda cámara de fotodetección cuente con la autorización expresa del Ministerio de Transporte y esté precedida por señales visibles que adviertan a los conductores sobre la vigilancia electrónica. Estas señales deben ubicarse antes de la zona controlada, con el objetivo de fortalecer la prevención y no solo la sanción.

En caso de recibir una multa generada por un dispositivo instalado en un lugar no autorizado, los conductores pueden impugnar el comparendo. Para ello, deben consultar el sitio web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la opción de Cámaras de fotodetección autorizadas y verificar si la cámara está registrada y habilitada para operar en ese punto específico. Igualmente, es posible comprobar si el dispositivo utilizado corresponde a la infracción detectada, ya que no todos los sistemas tecnológicos tienen la misma función.

Las cámaras de fotodetección en Tunja también sancionarán infracciones como estacionar en lugares prohibidos y no respetar señales de tránsito - crédito Alcaldía de Tunja

Finalmente, Alcaldía Mayor de Tunja insistió en que la instalación de las nuevas cámaras forma parte de una estrategia integral para reducir la siniestralidad y proteger la vida de los actores viales.