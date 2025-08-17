Colombia

Jota Pe Hernández se despachó contra Aida Quilcué: “Hoy en las camionetas de la UNP se mueven también los guerrilleros”

Según el congresista, los soldados solo estaban haciendo su trabajo y pidió al ministro de Defensa no meterlos en problemas disciplinarios

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El congresista Jota Pe Hernández
El congresista Jota Pe Hernández opinó sobre la polémica de la senadora Aida Quilcué - crédito Prensa Senado

El senador de la República Jota Pe Hernández arremetió contra la congresista Aida Quilcué tras un polémico video que está circulando en redes sociales donde el viernes 15 de agosto de 2025, un grupo de militares motorizados interceptó la camioneta en la que Quilcué viajaba junto a su equipo de seguridad en una vía que conecta los departamentos del Cauca y Huila.

En palabras de la senadora, el operativo no contaba con los elementos formales y que a su juicio fue discriminada: "“Yo soy senadora de la República (...) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo acontecido, Jota Pe Hernández le pidió al ministro de Defensa no tomar represalias en contra de los soldados, ya que según él solo estaban cumpliendo con sus funciones asignadas.

“En este caso iba una congresista, pero también pudo ir un guerrillero que los pudo haber asesinado, también le pido al ministro de Defensa no vaya a sancionar ni a meter en problemas disciplinarios a estos soldados que están cumpliendo sus funciones y muchas veces cuidando su propio pellejo”, afirmó.

Jota Pe Hernández se le
Jota Pe Hernández se le fue con todo a Aida Quilcué - crédito @JotaPeHernandez

Hernández le recordó a la senadora la labor tan ardua de los militares de Colombia que muchas veces exponen su vida por defender al país.

Por favor senadora Quilcué, no se confunda porque si hay hombres de la Fuerza Pública a los que le toca tragar barro, aguantar hambre y morir acribillados. Hoy le pido que recapacite, nuestros enemigos no son los soldados que están en las montañas de Colombia dependiendo de guerrilleros a los que su presidente ha beneficiado”, señaló.

El congresista siguió tirando dardos al gobierno de Gustavo Petro afirmando que es un proceso judicial lo que estaban haciendo los soldados, pues muchas veces en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se movilizan guerrilleros y narcotraficantes.

Por supuesto que ellos tienen que identificar quien va dentro de sus vehículos, hoy dentro de las camionetas de la UNP se mueven también los guerrilleros y narcotraficantes que su gobierno está nombrando gestores de paz”, puntualizó.

Jota Pe Hernández se refirió a la polémica de la senadora Aida Quilcué - crédito @JotaPeHernandez

Pronunciamiento de la senadora Aida Quilcué: “Me recuerda cuando asesinaron a mi esposo”

Un reciente incidente en una carretera del sur de Colombia colocó a la senadora Aida Quilcué en el centro del debate público tras difundir un video donde relata que militares la interceptaron fuera de un control o retén formal, evocando así un episodio trágico de su pasado familiar.

La congresista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) viajaba por una vía que conecta los departamentos del Cauca y Huila el 15 de agosto de 2025, cuando un grupo motorizado de soldados detuvo la camioneta en la que se desplazaba junto a su equipo de seguridad.

Los uniformados solicitaron documentos a los ocupantes. Ante la situación, Quilcué expresó: “Yo soy senadora de la República (...) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”. A esto, un miembro del Ejército respondió: “Nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

La senadora cuestionó la inexistencia de señalización y avisos que respalden el control vehicular, elementos que, según su testimonio en el video, hacen parte de la función de la fuerza pública en el cumplimiento de protocolos.

“Me siguieron, luego me interceptaron, del cual quiero aclararles que no había ningún retén, ninguna señalización, como es la función de la fuerza pública cuando hace los controles de las vías”, manifestó la congresista.

Senadora Aida Quilcué se pronunció por altercado con el Ejército - crédito @aida_quilcue/X

La reacción de Aida Quilcué tiene antecedentes en su historia personal. Recordó, en sus declaraciones, que su esposo fue asesinado años atrás en un hecho ejecutado por el Ejército Nacional bajo circunstancias similares, hecho reconocido por la Fiscalía General de la Nación.

“Antecedentes que me recuerdan cuando asesinaron a mi esposo con un supuesto retén, del cual lo cometió el Ejército colombiano y que fue comprobado en el proceso con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó en su testimonio viralizado.

Durante el comunicado, Quilcué reiteró que actuó como víctima de una situación de zozobra, insistiendo en mantener el respeto a las autoridades, incluido el Ejército.

“Porque soy respetuosa de todas las autoridades en el país, incluyendo la nuestra. Decirles también que seguimos en ese diálogo para construir la paz, pero lo más importante es cambiar las extralimitaciones de nuestras funciones, igual desde la fuerza pública, que tampoco son todos los de la fuerza pública, son algunos”, sostuvo la senadora.

La congresista solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación y demás entidades de control para investigar lo ocurrido y establecer responsabilidades formales si corresponde.

Temas Relacionados

Jota Pe HernandezAida QuilcuépetrismoGuerrilleros en ColombiaDiscriminaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Investigación del magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía mantiene como principal hipótesis la participación de disidencias de las Farc

La Fiscalía sostiene como premisa que el crimen buscaba enviar un mensaje de poder criminal y que Uribe fue atacado por su relevancia política, en medio de una campaña interna en el Centro Democrático que lo perfilaba como aspirante presidencial

Investigación del magnicidio de Miguel

Asesinato Alexis Delgado: madre del niño de 2 años aseguró que la muerte por su propio tío “lo hace un psicópata”

Tras la condena a 56 años de Carlos Herrán Rodríguez, familiar del menor de edad, que fue abusado y torturado, en el municipio de San Cayetano

Asesinato Alexis Delgado: madre del

Él es José Villafañe, el médico de la sierra en el que Gustavo Petro confió su salud por recomendación de Alfredo Saade

El mandatario de los colombianos atendió el consejo del designado embajador de Colombia en Brasil y puso en manos del joven especialista en medicina alternativa el tratamiento de su bienestar: “Un honor recibir este llamado de la presidencia”

Él es José Villafañe, el

Alerta meteorológica en Colombia este domingo 17 de agosto: lluvias en varios departamentos y temperaturas máximas

El Ideam advierte sobre condiciones climáticas inestables para las próximas horas; consulte el pronóstico del tiempo actualizado

Alerta meteorológica en Colombia este

Policía rescató a cinco niños que se encontraban en estado de abandono en una vivienda de Valledupar

Los menores, hallados en condiciones de abandono en el barrio Tierra Prometida, fueron trasladados al hospital y puestos bajo protección del Icbf tras la intervención de las autoridades

Policía rescató a cinco niños
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indignación por niños que habrían

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Él es José Villafañe, el

Él es José Villafañe, el médico de la sierra en el que Gustavo Petro confió su salud por recomendación de Alfredo Saade

Ela Conem habló de su debut ‘Solsticio’ y su nominación a los Premios Nuestra Tierra

Las 10 producciones más populares de Disney+ Colombia para engancharse este fin de semana largo

Grupo Firme encabezará festival de regional mexicano en El Campín: ya hay fecha definida

Jhovanoty juntó a Petro y ‘El Chavo’ en una de sus rutinas: “La vecindad, es el reflejo del pueblo colombiano”

Deportes

David Alonso era podio en

David Alonso era podio en el Gran Premio de Austria de Moto2, pero se cayó a falta de cinco vueltas: así fue el accidente

Richard Ríos prendió las alarmas en la selección Colombia: sufrió golpe en la cabeza con el Benfica

Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival

La danza de los millones en la Liga BetPlay: este fue el equipo que más dinero ganó en el mercado de fichajes

Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”