Aproveche su certificado de votación hay descuentos y promociones: estas son las marcas que se han sumado a la tendencia

Marcas y empresas se han sumado a la tendencia para el 21 de junio - crédito Visuales IA

Es sabido que el certificado electoral, documento que acredita la participación en las elecciones, no solo sirve para demostrar que un ciudadano participó en la jornada de comicios.

Este documento también se ha convertido en una herramienta que ofrece beneficios adicionales a los ciudadanos colombianos. Más de 150 marcas y comercios han anunciado descuentos, regalos y promociones exclusivas para quienes presenten este comprobante el día de las elecciones y en los días posteriores.

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Diversas empresas del sector comercial, gastronómico, de entretenimiento, servicios y turismo han decidido sumarse a esta iniciativa, entregando incentivos a los votantes como parte de campañas para fomentar la participación democrática y aprovechar el flujo de personas en los días electorales. Estos beneficios están disponibles en cadenas de restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa y calzado, supermercados, gimnasios, cines, librerías, empresas de transporte y agencias de viajes, entre otros.

Algunas de las promociones de la jornada

Diferentes marcas se han sumado a la tendencia - crédito @burgerkingcol/Instagram

En el sector gastronómico, reconocidas cadenas de comida rápida, restaurantes y cafeterías ofrecen desde productos gratis hasta descuentos entre el 10% y el 30% en menús seleccionados. Algunos establecimientos regalan postres, bebidas o entradas por la compra de platos principales, mientras que otros aplican promociones 2x1 o bonificaciones en combos especiales presentando el certificado electoral en caja.

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El sector de entretenimiento también ha implementado incentivos. Varias cadenas de cine permiten comprar entradas con descuento o acceder a combos de crispetas y bebidas a precios promocionales. Centros de entretenimiento familiar, boleras y parques de diversiones otorgan entradas gratis a niños acompañados de adultos que muestren su certificado, o aplican descuentos sobre el valor total de las boletas.

Las tiendas de moda y calzado se han adherido a la campaña con ofertas en productos seleccionados, rebajas adicionales sobre precios de liquidación y bonificaciones por compras mínimas. Supermercados y grandes superficies, por su parte, ofrecen desde paquetes de productos gratuitos, cupones de descuento para compras futuras y sorteos exclusivos entre quienes presenten el certificado electoral al momento de pagar.

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Algunos ejemplos de promociones y beneficios:

Starbucks y Juan Valdez obsequiarán un café a los ciudadanos que tengan su certificado de votación.

Comodísimos ofrecerá una promoción de 2x1 en almohadas de la misma referencia.

Uber, DiDi y Cabify ofrecen códigos de descuento y herramientas especiales para facilitar el traslado de los ciudadanos.

Yamaha Musical anunció 10% de descuento en instrumentos musicales, equipos de audio y accesorios.

Imusa ofrecerá descuentos de hasta el 30 % en referencias seleccionadas.

Puntos Colombia ofrecerá descuentos en su plataforma de compras y en su portal de viajes.

En Bogotá, centros comerciales como Parque Arboleda y Santa Fe se han adherido a la iniciativa a través de sus redes sociales, anunciando descuentos en varias tiendas de sus instalaciones.

Más de 40 millones de colombianos están habilitados para votar - crédito Alcaldía de Bogotá

En el área de servicios, los gimnasios brindan días de acceso gratuito, matrículas sin costo o descuentos en planes semestrales y anuales. Librerías ofrecen rebajas especiales en libros de ciertos géneros o autores, así como en material educativo y de oficina.

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El sector de transporte y turismo también participa en la estrategia. Varias compañías de transporte intermunicipal y urbano otorgan descuentos en el valor de los pasajes a quienes presenten el certificado. Agencias de viajes, hoteles y operadores turísticos ofrecen tarifas preferenciales, noches adicionales sin costo o paquetes con beneficios extra.

Para acceder a estos incentivos, los ciudadanos deben presentar el certificado electoral físico, entregado en los puntos de votación tras sufragar, o mostrar la constancia digital generada desde plataformas oficiales, según lo aceptado por cada comercio. En la mayoría de los casos, los beneficios aplican únicamente el día de las elecciones y hasta una semana después, aunque algunos comercios han extendido sus promociones por periodos mayores.

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Tiendas de cafés regalarán una bebida a los que presenten el certificado de votación - crédito @starbuckscol/Instagram

Cada marca define las condiciones específicas para acceder a los descuentos o regalos, como el monto mínimo de compra, productos participantes, horarios y fechas de vigencia. Algunos comercios solicitan el registro en plataformas digitales, la descarga de una aplicación o la suscripción a boletines promocionales para redimir los beneficios.

Además de los incentivos comerciales, el certificado electoral sigue habilitando los beneficios tradicionales establecidos por la legislación colombiana. Entre estos se encuentran: prioridad en el caso de desempate en concursos para empleo público, descuentos en el valor de la libreta militar, exoneración parcial de tarifas para trámites de pasaporte, becas educativas y rebajas en matrículas de instituciones oficiales, reducción de hasta el 10% en el costo de expedición de duplicados de cédula y pasaporte, y medio día de descanso compensatorio en el trabajo.

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La lista completa de marcas y promociones incluye a: Americanino, Nespresso, Haceb, Pergamino, Offcorss, Ragged, Astor, Estra, Campo Azul, Fruta Fresca, L’Occitane, Flamingo, Starbucks, Puntos Colombia y Chevignon.