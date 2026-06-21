Colombia

Gobierno ordenó a gobernadores y alcaldes operación del 100% de la capacidad transportadora en el país por votaciones

Desde el Ministerio de Transporte se emitieron lineamientos para la gestión del transporte en el país durante los comicios del 21 de junio de 2026

Guardar
Google icon
Se espera una alta afluencia de votantes en todo el país durante la segunda vuelta presidencial - crédito Borja Sánchez Trillo/EFE
Se espera una alta afluencia de votantes en todo el país durante la segunda vuelta presidencial - crédito Borja Sánchez Trillo/EFE

Desde el Ministerio de Transporte, bajo la instrucción de la ministra Mafe Rojas, se ordenó un despliegue operativo nacional de seguimiento para asegurar la movilidad de los ciudadanos en todo el territorio nacional durante la jornada electoral del 21 de junio.

En coordinación con la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Diitra), se realizará un monitoreo permanente de los servicios de transporte terrestre, fluvial, masivo e intermunicipal en todo el país.

PUBLICIDAD

La ministra Rojas señaló que “la democracia también se garantiza con movilidad” y destacó que todas las capacidades institucionales del sector están disponibles para que los colombianos puedan desplazarse con normalidad a los puestos de votación.

Este es el comunicado oficial del Ministerio de Transporte, antes de las elecciones en segunda vuelta - crédito Ministerio de Transporte
Este es el comunicado oficial del Ministerio de Transporte, antes de las elecciones en segunda vuelta - crédito Ministerio de Transporte

El operativo da cumplimiento al Decreto 0612 de 2026 –que busca que desde el transporte se “facilite la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”, en línea con la Constitucuión– y contempla la presencia de equipos de seguimiento en distintas regiones, así como la atención de novedades en tiempo real para garantizar la prestación continua del servicio.

PUBLICIDAD

En esa medida, desde la cartera se emitió un llamado a gobernadores, alcaldes, autoridades de transporte y empresas transportadoras de todo el país “a asegurar la operación del 100% de la capacidad disponible”, incluyendo servicios masivos, rutas alimentadoras, transporte intermunicipal y fluvial.

Como medida excepcional, los taxis podrán prestar servicios entre municipios sin portar la planilla de viaje ocasional con el fin de ampliar las alternativas de movilidad para los votantes.

La Superintendencia de Transporte estará a cargo de las acciones de inspección, vigilancia y control, verificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los actores del sector. El incumplimiento de las medidas podría dar lugar a sanciones administrativas según la ley.

La ministra Mafe Rojas reiteró que el compromiso institucional es eliminar cualquier barrera de movilidad que dificulte la participación ciudadana y fortalecer la conectividad en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.

Bogotá activa dispositivo institucional y de seguridad para la segunda vuelta presidencial

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se confirmó que la ciudad está preparada para la jornada de segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026, con la implementación de un amplio operativo institucional, logístico y de seguridad en las 20 localidades.

Más de 2.200 servidores distritales y 12.000 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá acompañarán el desarrollo de las elecciones, que contarán con más de mil puestos de votación habilitados para más de seis millones de personas.

Corferias - Elecciones Colombia
Corferias es el puesto de votación más grande del país - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las medidas adoptadas está la aplicación de la Ley Seca desde las 12:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 de junio, según lo establece el Decreto Distrital 337 de 2025. La apertura oficial de la jornada se realizará con el acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m.

La Secretaría Distrital de Gobierno, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las fuerzas de seguridad, liderarán la coordinación y seguimiento del proceso electoral. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que la capital cuenta con todas las capacidades necesarias para garantizar el derecho al voto “con tranquilidad y confianza”.

El Distrito instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales para el monitoreo en tiempo real de la jornada. Además, habrá una flota de 250 vehículos para apoyar la operación y el desplazamiento de funcionarios y delegados de la Registraduría.

De la misma manera, se invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 122 o ante las autoridades en los puestos de votación.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Elecciones segunda vuelta Colombia 2026TransporteMovilidadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

La decisión del Comité Disciplinario es otro golpe para la institución verde, la cual sufrió la derrota ante Junior y la salida de su técnico Diego Arias y el director deportivo Gustavo Fermani

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

Abelardo de la Espriella sumó otro apoyo, el expresidente de México Vicente Fox anunció su respaldo: el candidato le agradeció

El exmandatario mexicano afirmó que el aspirante de la Derecha “está listo para ser el líder de Colombia”

Abelardo de la Espriella sumó otro apoyo, el expresidente de México Vicente Fox anunció su respaldo: el candidato le agradeció

Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

El periodista italiano resaltó la actuación del atacante del Bayern Múnich en el debut de la Tricolor, con gol y asistencia en el triunfo ante Uzbekistán

Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

Aproveche su certificado de votación hay descuentos y promociones: estas son las marcas que se han sumado a la tendencia

El 21 de junio, más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para participar de los comicios presidenciales

Aproveche su certificado de votación hay descuentos y promociones: estas son las marcas que se han sumado a la tendencia

Petro volvió a sembrar dudas sobre el proceso electoral a horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia: “Hay que cuidar el voto ciudadano”

El presidente pidió vigilancia ciudadana sobre los formularios E14, mientras la Registraduría reiteró las garantías institucionales y la transparencia del sistema de votación

Petro volvió a sembrar dudas sobre el proceso electoral a horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia: “Hay que cuidar el voto ciudadano”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

El mensaje de Greeicy antes de las elecciones presidenciales en Colombia: “Hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Deportes

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

La Selección Colombia también le apunta al premio económico en el Mundial 2026: esto ganará por clasificar a dieciseisavos

Patrick Vieira se mostró decepcionado con el rendimiento de Escocia ante Marruecos: “No sabían qué hacer en la cancha”