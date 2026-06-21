Gobierno ordenó a gobernadores y alcaldes operación del 100% de la capacidad transportadora en el país por votaciones

Se espera una alta afluencia de votantes en todo el país durante la segunda vuelta presidencial - crédito Borja Sánchez Trillo/EFE

Desde el Ministerio de Transporte, bajo la instrucción de la ministra Mafe Rojas, se ordenó un despliegue operativo nacional de seguimiento para asegurar la movilidad de los ciudadanos en todo el territorio nacional durante la jornada electoral del 21 de junio.

En coordinación con la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Diitra), se realizará un monitoreo permanente de los servicios de transporte terrestre, fluvial, masivo e intermunicipal en todo el país.

PUBLICIDAD

La ministra Rojas señaló que “la democracia también se garantiza con movilidad” y destacó que todas las capacidades institucionales del sector están disponibles para que los colombianos puedan desplazarse con normalidad a los puestos de votación.

Este es el comunicado oficial del Ministerio de Transporte, antes de las elecciones en segunda vuelta - crédito Ministerio de Transporte

El operativo da cumplimiento al Decreto 0612 de 2026 –que busca que desde el transporte se “facilite la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”, en línea con la Constitucuión– y contempla la presencia de equipos de seguimiento en distintas regiones, así como la atención de novedades en tiempo real para garantizar la prestación continua del servicio.

PUBLICIDAD

En esa medida, desde la cartera se emitió un llamado a gobernadores, alcaldes, autoridades de transporte y empresas transportadoras de todo el país “a asegurar la operación del 100% de la capacidad disponible”, incluyendo servicios masivos, rutas alimentadoras, transporte intermunicipal y fluvial.

Como medida excepcional, los taxis podrán prestar servicios entre municipios sin portar la planilla de viaje ocasional con el fin de ampliar las alternativas de movilidad para los votantes.

PUBLICIDAD

La Superintendencia de Transporte estará a cargo de las acciones de inspección, vigilancia y control, verificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los actores del sector. El incumplimiento de las medidas podría dar lugar a sanciones administrativas según la ley.

La ministra Mafe Rojas reiteró que el compromiso institucional es eliminar cualquier barrera de movilidad que dificulte la participación ciudadana y fortalecer la conectividad en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.

PUBLICIDAD

Bogotá activa dispositivo institucional y de seguridad para la segunda vuelta presidencial

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se confirmó que la ciudad está preparada para la jornada de segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026, con la implementación de un amplio operativo institucional, logístico y de seguridad en las 20 localidades.

Más de 2.200 servidores distritales y 12.000 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá acompañarán el desarrollo de las elecciones, que contarán con más de mil puestos de votación habilitados para más de seis millones de personas.

PUBLICIDAD

Corferias es el puesto de votación más grande del país - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las medidas adoptadas está la aplicación de la Ley Seca desde las 12:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 de junio, según lo establece el Decreto Distrital 337 de 2025. La apertura oficial de la jornada se realizará con el acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m.

La Secretaría Distrital de Gobierno, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las fuerzas de seguridad, liderarán la coordinación y seguimiento del proceso electoral. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que la capital cuenta con todas las capacidades necesarias para garantizar el derecho al voto “con tranquilidad y confianza”.

PUBLICIDAD

El Distrito instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales para el monitoreo en tiempo real de la jornada. Además, habrá una flota de 250 vehículos para apoyar la operación y el desplazamiento de funcionarios y delegados de la Registraduría.

De la misma manera, se invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 122 o ante las autoridades en los puestos de votación.

PUBLICIDAD