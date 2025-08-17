“Esperemos no haga lo mismo que Carlos Ramón González”: María Fernanda Cabal por el nuevo cargo en el Gobierno Petro de Alfredo Saade

Frente a este nombramiento, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció en sus redes sociales y advirtió que el traslado de Alfredo Saade como embajador en Brasil no lo exime de eventuales investigaciones de la Procuraduría - crédito Colprensa

El viernes 15 de agosto de 2025 se conoció que Alfredo Saade abandonará su cargo como jefe de despacho presidencial para representar a Colombia como embajador en Brasil. Saade asumirá funciones en la legación colombiana en ese país, luego de la dimisión de Guillermo Rivera, quien renunció el 31 de julio presuntamente por razones relacionadas con asuntos electorales.

Frente a este nombramiento, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrátioc, por medio de un mensaje en su cuenta de X expresó: “Esperemos no haga lo mismo que Carlos Ramón González”. Haciendo referencia al exdirector del Dapre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que, el perfil profesional de Saade, quien permaneció dos meses en el cargo dentro de la Casa de Nariño, apareció en el sitio web de candidatos de la Presidencia, lo cual indicaría por ahora su llegada a esa función.

De hecho, Alfredo Saade confirmó esta información en su cuenta de X, donde anunció su nombramiento como embajador de Colombia en Brasil y agradeció la confianza del presidente Gustavo Petro para liderar este cargo diplomático.

Saade resaltó las tareas que cumplió en los últimos meses y manifestó optimismo sobre las nuevas responsabilidades que asumirá en Brasil.

“El presidente @petrogustavo me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América.Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo.Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto.Esto apenas comienza”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

Alfredo Saade confirmó que le pidieron ser embajador de Colombia en Brasil - crédito @alfredosaadev

Frente a este nombramiento, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció en sus redes sociales y advirtió que el traslado de Alfredo Saade como embajador en Brasil no lo exime de eventuales investigaciones de la Procuraduría. Además, expresó su esperanza de que Saade no repita la conducta atribuida a otros funcionarios.

“Petro saca del país a Alfredo Saade para llevarlo de embajador de Colombia en el Brasil pero eso no le servirá para escapar del poder disciplinario de la Procuraduría. Esperemos no haga lo mismo que Carlos Ramón González”, escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter) la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

María Fernanda Cabal habló en su cuenta de X del nuevo cargo que tendría Alfredo Saade - crédito @MariaFdaCabal

En su mensaje, María Fernanda Cabal también aludió a Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra prófugo. Según datos oficiales, la Fiscalía General realiza acciones de policía judicial para esclarecer las circunstancias en las que González viajó a Nicaragua en septiembre de 2024, cuando aún ocupaba un alto cargo en el gobierno de Gustavo Petro.

A través de las plataformas oficiales del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien lidera el Dapre, anunció que Raúl Moreno asumirá temporalmente la jefatura de Despacho tras la salida de Alfredo Saade. Moreno había iniciado funciones como asesor en el Dapre en febrero de 2025.

José Raúl Moreno asumiría como el nuevo jefe de despacho de Presidencia - crédito Dapre

Según los registros de Función Pública, Raúl Moreno integró el equipo del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de asesor entre junio de 2023 y febrero de 2025. Posteriormente, en ese mismo mes, fue nombrado asesor en el Dapre, donde comenzó a trabajar junto a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora de la entidad, lo que permitió el desarrollo de una relación laboral cercana.

También se reporta un vínculo directo con el presidente Gustavo Petro, a quien ha acompañado en actos oficiales, como la instalación del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena durante mayo de 2025.

Respecto a Alfredo Saade, se le señala en una investigación de la Procuraduría General de la Nación por presuntas anomalías en los contratos vinculados a la emisión de pasaportes. De acuerdo con la revista Cambio, un procurador delegado ante la Sala Disciplinaria de Instrucción detectó al menos cuatro faltas disciplinarias de gravedad en las que Saade podría estar implicado. A partir del análisis de una queja radicada en su contra, esta denuncia fue sumada al expediente correspondiente.