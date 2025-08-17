Colombia

“Esperemos no haga lo mismo que Carlos Ramón González”: María Fernanda Cabal por el nuevo cargo en el Gobierno Petro de Alfredo Saade

La senadora del Centro Democrático expresó preocupación por la designación de Alfredo Saade como embajador, señalando que el traslado no lo exime de investigaciones y recordando casos previos de funcionarios cuestionados

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Frente a este nombramiento, la
Frente a este nombramiento, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció en sus redes sociales y advirtió que el traslado de Alfredo Saade como embajador en Brasil no lo exime de eventuales investigaciones de la Procuraduría - crédito Colprensa

El viernes 15 de agosto de 2025 se conoció que Alfredo Saade abandonará su cargo como jefe de despacho presidencial para representar a Colombia como embajador en Brasil. Saade asumirá funciones en la legación colombiana en ese país, luego de la dimisión de Guillermo Rivera, quien renunció el 31 de julio presuntamente por razones relacionadas con asuntos electorales.

Frente a este nombramiento, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrátioc, por medio de un mensaje en su cuenta de X expresó: “Esperemos no haga lo mismo que Carlos Ramón González”. Haciendo referencia al exdirector del Dapre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que, el perfil profesional de Saade, quien permaneció dos meses en el cargo dentro de la Casa de Nariño, apareció en el sitio web de candidatos de la Presidencia, lo cual indicaría por ahora su llegada a esa función.

De hecho, Alfredo Saade confirmó esta información en su cuenta de X, donde anunció su nombramiento como embajador de Colombia en Brasil y agradeció la confianza del presidente Gustavo Petro para liderar este cargo diplomático.

Saade resaltó las tareas que cumplió en los últimos meses y manifestó optimismo sobre las nuevas responsabilidades que asumirá en Brasil.

“El presidente @petrogustavo me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América.Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo.Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto.Esto apenas comienza”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

Alfredo Saade confirmó que le
Alfredo Saade confirmó que le pidieron ser embajador de Colombia en Brasil - crédito @alfredosaadev

Frente a este nombramiento, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció en sus redes sociales y advirtió que el traslado de Alfredo Saade como embajador en Brasil no lo exime de eventuales investigaciones de la Procuraduría. Además, expresó su esperanza de que Saade no repita la conducta atribuida a otros funcionarios.

“Petro saca del país a Alfredo Saade para llevarlo de embajador de Colombia en el Brasil pero eso no le servirá para escapar del poder disciplinario de la Procuraduría. Esperemos no haga lo mismo que Carlos Ramón González”, escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter) la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

María Fernanda Cabal habló en
María Fernanda Cabal habló en su cuenta de X del nuevo cargo que tendría Alfredo Saade - crédito @MariaFdaCabal

En su mensaje, María Fernanda Cabal también aludió a Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra prófugo. Según datos oficiales, la Fiscalía General realiza acciones de policía judicial para esclarecer las circunstancias en las que González viajó a Nicaragua en septiembre de 2024, cuando aún ocupaba un alto cargo en el gobierno de Gustavo Petro.

A través de las plataformas oficiales del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien lidera el Dapre, anunció que Raúl Moreno asumirá temporalmente la jefatura de Despacho tras la salida de Alfredo Saade. Moreno había iniciado funciones como asesor en el Dapre en febrero de 2025.

José Raúl Moreno asumiría como
José Raúl Moreno asumiría como el nuevo jefe de despacho de Presidencia - crédito Dapre

Según los registros de Función Pública, Raúl Moreno integró el equipo del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de asesor entre junio de 2023 y febrero de 2025. Posteriormente, en ese mismo mes, fue nombrado asesor en el Dapre, donde comenzó a trabajar junto a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora de la entidad, lo que permitió el desarrollo de una relación laboral cercana.

También se reporta un vínculo directo con el presidente Gustavo Petro, a quien ha acompañado en actos oficiales, como la instalación del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena durante mayo de 2025.

Respecto a Alfredo Saade, se le señala en una investigación de la Procuraduría General de la Nación por presuntas anomalías en los contratos vinculados a la emisión de pasaportes. De acuerdo con la revista Cambio, un procurador delegado ante la Sala Disciplinaria de Instrucción detectó al menos cuatro faltas disciplinarias de gravedad en las que Saade podría estar implicado. A partir del análisis de una queja radicada en su contra, esta denuncia fue sumada al expediente correspondiente.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalAlfredo SaadeEmbajada de Colombia en BrasilGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Carolina Cruz despidió un ser querido que acompañó durante años a su mamá y dedicó emotivas palabras: “Era hora de partir”

La pérdida dejó un gran vacío en la familia y el dolor que embargó a su mamá al perder su perrita llamada Loca, dedicando un sentido mensaje de despedida

Carolina Cruz despidió un ser

Histórica banda de punk de Colombia vuelve a girar por el país y ya tiene fecha en Bogotá

Nadie, de Medellín, celebra 30 años de trayectoria. Un repertorio con canciones reconocidas y temas de todos los álbumes sonarán en su próximo evento, acompañados de dos agrupaciones capitalinas

Histórica banda de punk de

“No existe cese al fuego con ninguna estructura criminal”: Ministerio de Defensa desde el Caquetá

El ministro Pedro Sánchez subrayó que la Fuerza Pública continuará empleando todas sus capacidades dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de neutralizar estas estructuras y garantizar la gobernabilidad en el Caquetá

“No existe cese al fuego

Confieren el título de ‘Embajador de Colombia en los Mares’ al Buque ARC “Gloria” de la Armada Nacional

El decreto entra en vigor a partir de su publicación oficial, consolidando su papel como representante de Colombia ante la comunidad internacional

Confieren el título de ‘Embajador

Álvaro Uribe Vélez afirmó que el Gobierno habría instigado el asesinato de Miguel Uribe: “Invitaciones para que se cometieran actos delictivos”

El expresidente Álvaro Uribe recordó el legado del exsenador Miguel Uribe, que falleció el 11 de agosto de 2025 después de un atentado ocurrido el 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá

Álvaro Uribe Vélez afirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Carlitos Vargas, periodista de entretenimiento,

Carlitos Vargas, periodista de entretenimiento, llegó tarde al matrimonio de Sara Corrales y provocó risas entre sus seguidores

Esta es la pista que el papá de María C le construyó en su casa para que la llanera entrenara antes del ‘Desafío 2025′

Esta fue la infección por la que Beto Zabaleta fue operado y se ausentó de los escenarios: “En 20 días estaré de regreso”

Él es José Villafañe, el médico de la sierra en el que Gustavo Petro confió su salud por recomendación de Alfredo Saade

Ela Conem habló de su debut ‘Solsticio’ y su nominación a los Premios Nuestra Tierra

Deportes

Colombia termina entre los 10

Colombia termina entre los 10 mejores países de los World Games: así fue la cosecha de medallas en Chengdú 2025

Así quedó el palmarés de títulos de Luis Díaz tras ser campeón con el Bayern Múnich

David Alonso era podio en el Gran Premio de Austria de Moto2, pero se cayó a falta de cinco vueltas: así fue el accidente

Richard Ríos prendió las alarmas en la selección Colombia: sufrió golpe en la cabeza con el Benfica

Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival