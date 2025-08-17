Colombia

Envían a prisión preventiva a hombre por asesinato de un líder indígena en La Plata, Huila: la víctima defendía a un familiar cuando le disparó

La Fiscalía dio a conocer que Jesús David Liz Ramos presenta también antecedentes por otro homicidio ocurrido el 26 de abril de 2009 en Cauca

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

El victimario fue identificado como
El victimario fue identificado como Jesús David Liz Ramos - crédito Fiscalía General de la Nación

Las autoridades judiciales ordenaron prisión preventiva para Jesús David Liz Ramos, señalado de haber disparado y causado la muerte del líder indígena José David Chávez Yoino en la vereda Antonio Nariño, jurisdicción de La Plata, Huila, el 12 de noviembre de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los actos investigativos permitieron establecer la identidad del imputado como presunto autor tanto del crimen del comunero de la Guardia Indígena del Resguardo Nasa Juan de Tama como de otras acciones violentas.

Según información de la Fiscalía, días antes del homicidio, Liz Ramos habría atacado con arma de fuego a un familiar de la víctima y lo dejó herido.

Posteriormente, cuando Chávez Yoino realizó reclamos como líder comunitario, fue confrontado por el presunto agresor, que entonces lo habría atacado dentro de un salón comunal utilizando un arma de fuego y provocándole la muerte.

Además, la Fiscalía dio a conocer que Liz Ramos presenta antecedentes por otro homicidio ocurrido el 26 de abril de 2009 en Páez, Cauca, donde se vio implicado en la agresión a un ciudadano con un arma cortopunzante durante un bazar.

Jesús David Liz Ramos mató
Jesús David Liz Ramos mató a Juan David Chávez Yoino en un salón comunal - crédito Colprensa

Por estos hechos, la Unidad Especial de Investigación (UEI), en cabeza de un fiscal especializado, decidió imputar los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos formulados y fue cobijado con medida de aseguramiento carcelaria mientras avanza el proceso judicial.

La entidad señaló que la decisión tiene como sustento los elementos materiales probatorios recabados por la investigación, los cuales vinculan a Liz Ramos con el doble ataque, primero contra el familiar y, después, contra el liderazgo indígena.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de enfrentar la impunidad en hechos que afectan a autoridades indígenas y organizaciones sociales en regiones del país como Huila y Cauca.

El proceso continuará bajo la dirección de la jurisdicción penal mientras se recaban nuevas pruebas y testimonios.

Juan David Chávez Yoino fue
Juan David Chávez Yoino fue ultimado el 12 de noviembre de 2023 - crédito Indepaz

Asesinaron otro líder indígena en El Dovio, Valle

Yeison Aizama Variaza, miembro de de la Guardia Indígena del resguardo Dai Umadamia de El Dovio, Valle del Cauca, fue asesinado el lunes 11 de agosto de 2025. Hombres desconocidos le dispararon indiscriminadamente hasta causarle la muerte.

El hecho generó miedo e indignación en la comunidad Embera, que rechazaron el asesinato y denunciaron que a diario enfrentan amenazas y ataques contra su vida, cultura y territorio.

Las autoridades de la nación Embera del Valle del Cauca indicaron que el cuerpo fue abandonado en una cancha cerca del resguardo en la vereda La Cabaña.

En un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) condenó la muerte del joven y aseguró que no solo enluta a su familia y comunidad, sino a toda la Nación Embera del Valle del Cauca y al Movimiento Indígena Nacional.

El asesinato de un guardia indígena, cuyo compromiso era proteger la vida y la paz en su territorio, es un acto de extrema crueldad que refleja la grave situación de violencia que atraviesan nuestras comunidades en el Valle del Cauca y en distintas regiones del país, marcadas por el recrudecimiento del conflicto armado”, se lee en el comunicado.

El crimen de Yeison Aizama
El crimen de Yeison Aizama Variaza sucedió el 11 de agosto de 2025 - crédito Indepaz

Además, exigieron al gobierno y a la Fiscalía iniciar investigaciones para esclarecer las causas de este crimen y judicializar a los responsables.

También instaron a otros entes gubernamentales para que le brinden asesoría integral y acompañamiento a la familia de la víctima.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 019/23 para líderes, lideresas y defensores en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país.

“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgos de violación a los derechos de la población”, afirmó la entidad.

Con el asesinato de Yeison Aizama son 98 los líderes/as asesinados en 2025.

