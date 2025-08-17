Ela Conem habló de su debut ‘Solsticio’ y su nominación a los Premios Nuestra Tierra

La cantante bogotana de synthpop Ela Conem estrenó su LP debut "Solsticio" en plataformas digitales el pasado 23 de mayo - crédito cortesía Agencia Jaque

Con 20 años, Ela Conem comienza a tomar fuerza en la música colombiana. Gracias a una propuesta musical emparentada con el synthpop y una capacidad para pasar del baile a la reflexiva, su propuesta y sus canciones comenzaron a llamar la atención de la industria musical del país.

El mejor ejemplo de esto lo da su nominación a los Premios Nuestra Tierra 2025 en la categoría “Mejor Artista Revelación”, con nombres como Kapo, Heredero o Miguel Bueno, gracias a la difusión cosechada por sus sencillos Dónde Acaba Esto. Verde Menta o Esto Es Así.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta seguidilla de sencillos, publicados en 2024, fueron la antesala para la aparición de su álbum debut Solsticio, publicado en mayo. En sus 13 canciones, Ela Conem apuesta por dotar su sonido synthpop de influencias más cercanas al house y el techno, también de algunas exploraciones sutiles de las maneras del género urbano, y hasta una particular adaptación del inolvidable merengue Volveré de Wilfrido Vargas.

El resultado es un juego constante entre luz y oscuridad, inspirado en vivencias personales en el que canciones como Tattoo o Sad Pero Hot marcan la pauta para una propuesta que gana cada vez más en ambición.

Infobae Colombia habló con Ela Conem sobre cómo inició su carrera musical, los misterios que esconde Solsticio, sus fuentes de inspiración y del camino que la llevó a estar nominada en los Premios Nuestra Tierra.

Infobae Colombia: ¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Ela Conem: Toda la vida he cantado, realmente. Desde muy chiquita, siempre ha sido mi sueño ser cantante. Y también es porque estoy en una familia que es muy musical: mi abuelo cantaba, mi papá canta y tenemos una tradición de hacer karaoke.

Entonces, pues sí, toda la vida me ha gustado mucho el mundo de, del arte. Y desde muy pequeña estuve cantando, estudié en Misi (escuela de artes de la Universidad Del Rosario) muchos años y ya cuando me gradué tomé la decisión de empezar a hacer mi propia música y hacerlo profesionalmente.

A menudo los artistas siempre tienen un momento en el que hacen click y dicen “Quiero hacer esto”. ¿Cuál fue ese momento para usted?

Yo creo que cuando empecé a escuchar música de artistas que yo sentía muy personales, que me gustaban mucho. Me gusta mucho Lady Gaga desde muy chiquita, es de las artistas que más me ha inspirado siempre. Creo que empezar a tener como referentes ya más propios y decir: “Me gusta mucho lo que veo que ella está haciendo”, y querer hacerlo yo también, creo que ese fue el momento. Eso impulsa muchísimo.

¿Incluiría a Lady Gaga en esa postura de dedicarse a la electrónica y el synthpop, como sucede en Solsticio?

Sí, yo creo que sí. A mí sí me gustan mucho esos sonidos sintéticos, todo el tema de la producción más hacia lo electrónico. Y sí, siento que también tuvo bastante que ver.

Ela Conem reconoce la influencia de figuras como Lady Gaga, Charli XCX, y hasta de la música latinoamericana en el sonido de "Solsticio" - crédito cortesía Agencia Jaque

¿Cómo surgió Solsticio? ¿Por qué ese nombre?

Surgió porque yo creía que ya era momento de dar un nuevo paso. En realidad, yo no llevo tanto en la carrera, llevo un año y medio nada más, pero ya había sacado 12 sencillos y quería ya empezar a sacar música nueva. Saqué tres sencillos más y ya dijimos con mi mánager “demos el paso, saquemos el álbum”. Y, ahí empecé a buscar el concepto.

Creo que Solsticio es un concepto que siento muy propio, porque mezcla dos mundos. Algo muy pop, muy rosa y casi que romántico y tierno, y algo ya un poco más fiestero, como el hard techno, y sonidos ya más nocturnos. Lo quise combinar en algo que me gustara mucho, que es la playa,que siento que brinda ese espacio para el desorden. Un poco lo imaginé muy en fiesta de playa, desordenado, con sudor y eso que uno de la nada en la playa se corta y no sabe con qué. Una playa un poco caótica, pero muy bella dentro de ese caos.

Ya en la primera pista, que se llama Solsticio, se ve ese juego con los extremos, ¿no? Empieza muy calmada, luego se vuelve más sofisticada, y al final es mucho más agresiva...

Sí, sí. Cien por ciento. Y ahí quise exactamente hacer lo que estás diciendo, mostrar lo que va a ser el álbum. Está en un orden en el que tiene una curva en donde tú empiezas feliz, pero un poquito más comercial, más sofisticado. Luego tiene una ola un poco más romántica, triste, y luego termina superarriba, como muy fiesta. Todo está pensado (risas).

Como oyente, uno de los momentos que captura la atención instantáneamente es la versión de “Volveré” de Wilfrido Vargas. ¿De dónde provino la idea?

Pues a ver, yo hace rato quería samplear algo. Y sobre todo ahorita con el nuevo álbum de Bad Bunny, que lo hace bastante, y eso me inspiró mucho.

Yo como que caí en cuenta que el merengue y el techno tienen un ritmo muy similar. Eso es el BPM, el ritmo, el beat por minuto, y era muy similar. Me di cuenta de eso en una fiesta. Yo dije: “Oigan, sería chévere mezclar una canción de merengue con una medio techno”. Y le conté a mi mamá, ella ama el merengue y crecí casi que viéndola bailar merengue.

Me pareció mucho bien hacerlo con Volveré porque justo acababa de pasar lo de la discoteca en Repúbica Domincana, y me pareció chévere hacer una especie de homenaje. Decidí mezclar esas dos canciones, le escribí un pedacito yo con mi letra y ya. Es rara, pero me parece que funciona bien, y es chévere darle una vuelta a una canción tan clásica.

También quería darle a Solsticio algo latino. Mi familia es del Tolima, siempre he estado muy orgullosa de eso y siempre he querido representar mucho mi país. Obviamente el género urbano está teniendo una fuerza muy impresionante y demás, pero quería darle ese toque de: “esta niña creció, mejor dicho, azotando baldosas (risas).

La que se ha considerado como la pista principal de Solsticio desde la promoción es Tattoo. ¿En qué se inspiró y cómo se grabó el videoclip?

Yo no tenía muy claro cuál quería que fuera el Focus Track, pero ya teníamos todo el álbum y Tattoo, yo creo que es la que más se goza la gente. Primero, es una canción que habla del empoderamiento, habla mucho de “yo bailo sin tabú porque no me importa nadie que me esté viendo”. Es una canción que dice: no me llames, no quiero nada contigo y yo soy perfecta tal como soy. Eso siento que conecta mucho con las personas, porque muchas veces cuando nos dejan o sentimos que no somos suficientes, es importante, sí, vivir la tristeza y sentir, pero también a veces uno necesita una canción que te motive y que te haga sentir que eres valiosa o valioso.

Quería en el videoclip expresar mucho esa parte de mí, que es como la más fiestera. Es un poco como una canción de confort, incluso para mis amigos o personas que veo mal, como entusadas, por así decirlo. Eso es lo que quise representar, mucha libertad, en la playa, gente feliz, gente sin pensar en absolutamente nadie, es un grupo de amigos que está pasándola increíble sin pensar en nada ni en otras personas.

En el otro extremo emocional está Sad Pero Hot, que es la pista de cierre, y mucho más frenética ¿Cómo surgió?

Con Sad Pero Hot primero tengo que hablar de los referentes. Yo en un momento me obsesioné muchísimo con Charlie XCX y su álbum Brat. Me encantó ese sonido de mezclar algo muy femenino, pero con algo bien hyper pop o incluso techno, con sonidos más oscuros. Quería hacer una canción así y me pareció muy chévere el concepto Sad Pero Hot.

De hecho, es una de las que la gente más aprecia, porque siento que es un concepto chistoso, pero a la vez muy potente, muy fuerte. O sea, de que puedo estar triste, pero siempre reina, siempre viva. Y sí, básicamente la canción la quise hacer como con mucho sentimiento de casi de que soy mala, pero me siento bien, soy una persona empoderada, soy salvaje. Habla mucho de esa libertad, de rebeldía incluso, pero de una rebeldía propia, de que no me importa nadie, sino que yo soy yo, y yo soy feliz haciendo esto.

Ahora que se publicó Solsticio, ¿Cuál es el reto más grande de llevar todo ese concepto tan diverso sonora y emocionalmente al en vivo?

A mí lo que me ha costado, más allá de yo llevarlo al en vivo, es el tema de la organización. Tengo las ideas claras, pero muchas veces como artista emergente es complejo uno buscarse los contactos, buscar un venue, un lugar que se adapte... Uno sueña muy grande, pero para aterrizarlo, eso es lo que a mí más me cuesta.

También me gusta mucho el cine, me encanta el escenario, toda la vida he ido a conciertos, entonces las ideas me fluyen mucho, pero me cuesta poder hacerlo realidad, porque obviamente en este momento de mi carrera yo quisiera tener, no sé, dragones volando en el cielo, pero, pues no se puede todavía (risas).

Este año dio una buena sorpresa al aparecer nominada en los Premios Nuestra Tierra. ¿Cómo es ese proceso de llegar a estar entre las nominaciones, y qué ha representado ese reconocimiento?

Pues frente al proceso, mira que eso es algo muy interesante que nos pasó, porque yo no tengo ni idea (risa). No fue algo que yo hice, o sea, no tengo ningún contacto, no tengo nada, sino que con mi equipo me mandaron la foto y me dijeron: Oye, estás nominada". Conozco a las personas y las quiero mucho, pero nunca hice la gestión. Sé que para muchos otros premios uno tiene que mostrar su producto y uno decir: “Miren, considérenme”, o algo así. Acá yo no hice nada de eso.

Es muy bonito eso, como recibir esa sorpresa de que te nominaron medio de la nada porque les gusta y porque confían en ti y porque te quieren. Para mí fue ver el Instagram y ver que yo estaba ahí nominada y fue una sorpresa gigante, brincando todo el mundo en mi casa.

Es un reconocimiento muy bonito, también porque son unos premios muy de acá, donde uno se encuentra a los artistas y es muy bonito ver el talento local y que lo reconozcan, que uno no tenga que decir: “Me tengo que ir a otro país para que me den un premio” o “tengo que esperar 1000 años de mi carrera para ver si algún día me reconocen algo”, sino que en nuestro país, en nuestra ciudad, que le den reconocimiento a la gente trabajadora y a los artistas emergentes me parece muy bonito. Y yo, obviamente, súper agradecida, porque es un honor también estar nominada con nombres tan grandes como Kapo, Heredero y otros artistas emergentes también que admiro mucho. Yo lloré y todo.

¿Cuáles son sus planes para lo que queda del año? ¿Ya hay planes para 2026?

Para lo que queda de este año vamos a empezar a sacar canciones nuevas, porque vamos a hacer una versión deluxe de Solsticio. Estas canciones son en colaboración con artistas muy chéveres, muy talentosos.

Y ya hablando más de cosas en vivo, vamos a ir a México en septiembre a presentarnos en Ciudad de México y Toluca, que me muero por conocer, porque las personas de México han sido un amor conmigo y con mi música. Estoy demasiado contenta de poder ir a México. También vamos a hacer el show de Solsticio en Bogotá. Vamos a sacarle el jugo a la gira de Solsticio y a todo lo que tiene que ver con este álbum. Y ya miraremos qué pasa en 2026.