La SIC cerro hoteles de Palomino y San Andrés por fallas en la infraestructura, conexiones eléctricas y de gas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato y la aplicación de medidas correctivas urgentes en varios hoteles turísticos en Palomino, La Guajira, y en San Andrés y Providencia, tras detectar riesgos graves que comprometían la vida e integridad de viajeros, trabajadores y visitantes.

Las inspecciones se intensificaron especialmente luego de una tragedia ocurrida recientemente en San Andrés, según reportó la entidad el 15 de agosto de 2025, en un comunicado oficial.

En Palomino, la SIC dispuso el cierre total de los hoteles Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza by Beach Life Palomino, bajo la administración de la sociedad Villa Delia Palomino Beach S.A.S. Las inspecciones revelaron “presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves, en contravención de lo dispuesto por los reglamentos técnicos Retie y Retilap”.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia, se identificaron defectos críticos en las instalaciones internas de gas en los hoteles Hotel Decameron Los Delfines, Hotel Las Américas, Hotel Portobello Convention Cemter, así como un cierre parcial en el área de cocinas del Hotel Tone Blue.

El informe técnico advierte sobre la “ausencia de ventilación adecuada en ciertos espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva, tanques de GLP sin anclaje y falta de avisos preventivos exigidos por la norma”, lo que aumenta considerablemente el riesgo de explosiones, fugas o intoxicaciones.

La responsabilidad de adelantar las acciones urgentes recae en las sociedades Servincluidos LTDA., Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. BIC, Operadora Apartahotel Las Américas Limitada y Hoteles Portobelo SAI S.A., propietarias de los establecimientos, a las que la Superintendencia de Industeia y Comercio le exigió la pronta adecuación de sus instalaciones a la normativa vigente.

La entidad también recordó que “las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible implican riesgos inherentes y que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es esencial para prevenir accidentes, proteger la vida, la salud y garantizar la seguridad de las personas y de los animales, especialmente en destinos turísticos estratégicos del país”.

Además, subrayó que el incumplimiento de estas órdenes puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

En memoria de las vidas y experiencias afectadas por estos incidentes, la SIC aseguró que continuará realizando inspecciones y priorizando la vigilancia en zonas turísticas y establecimientos de alto riesgo, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares.

Este tipo de procedimientos se llevaron a cabo, teniendo presente algunos casos en los que desafortunadamente turistas han perdido la vida por negligencia de las empresas en cuanto a la sostenibilidad de los espacios, así como el abandono de los mismos.

Como fue el caso de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluagay su hijo Kevin Matías Martínez Canro, de 4 años, quienes fueron hallados sin vida el viernes 11 de julio en el hotel Portobelo Convention, ubicado en la isla de San Andrés. Según la hija de la mujer, el día anterior le había contado que las condiciones de la habitación eran muy deficientes y que había un olor penetrante que no lograban distinguir que era.

Varias han sido las quejas que por medio de las redes sociales y en varios medios de comunicación se han expuesto, por lo que las entidades correspondientes se vieron en la obligación de tomar cartas en el asunto y comenzar con las investigaciones para poder esclarecer varios episodios.