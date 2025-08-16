El descuido de Gero Ángel en el ‘Desafío 2025’ que le salió caro a su equipo Alpha: “Ni escuchó los gritos”

Gero Ángel se desconcentró durante prueba del 'Desafío 2025' y afectó a su equipo Alpha - crédito Caracol Televisión/Youtube

Gero Ángel quedó en el ojo del huracán y el público pide que sea el elegido para portar el chaleco de sentenciado tras visible descuido en el que puso en riesgo a su equipo Alpha en el Desafío Siglo XXI, el joven cantante paisa se desconcentró a tal punto que ni siquiera prestó atención a los gritos que los rivales le lanzaron desde la tribuna.

“¡Agárrala, agárrala!”, exclamó Deisy con urgencia mientras observaba cómo Gero dejaba escapar la garrucha al otro extremo de la pista, un error que, en cuestión de segundos, alteró el rumbo de la competencia en el Box Blanco.

La escena, presenciada por los equipos rivales y los propios compañeros de Alpha, marcó un punto de inflexión en el capítulo 31 del reality colombiano, donde la presión y la atención al detalle definen el destino de los participantes.

El incidente se produjo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, una de las pruebas más exigentes del formato, según lo presentado en el programa. Gero, conocido por su habitual serenidad en los momentos de mayor tensión dentro de La Ciudad de las Cajas, fue seleccionado para reemplazar a Lucho tras una caída en la plataforma de zigzag.

Su desempeño inicial en el circuito fue eficiente y veloz, aunque experimentó ciertas dificultades con la puntería, lo que le costó algunos segundos valiosos. No obstante, el verdadero contratiempo surgió al finalizar el recorrido, cuando olvidó asegurar la garrucha a la cuerda, provocando que el dispositivo quedara fuera de su alcance.

La reacción de los presentes no se hizo esperar. Mientras Deisy intentaba advertirle, el tiempo jugaba en contra de Gero, quien, al intentar corregir el descuido, ya no pudo evitar la penalización. Sebastián Martino intervino para aclarar la consecuencia inmediata: “Tiene que bajarse y va a tener que volver a hacer la pista”, instruyó, mientras la incomodidad se reflejaba en los rostros de los integrantes de la escuadra morada.

Este revés obligó a Gero a regresar a la línea de partida y ceder el relevo a Lucho, quien retomó la competencia mientras su compañero recuperaba fuerzas para enfrentar nuevamente el circuito.

La dinámica del desafío no solo puso a prueba la destreza física, sino también la capacidad de los equipos para sobreponerse a los errores bajo la mirada atenta de sus adversarios. Mientras Alpha lidiaba con la frustración, Katiuska de Omega y Rosa de Gamma mantenían la concentración, enfocadas en maximizar el rendimiento de sus respectivos equipos y aprovechar cualquier oportunidad para obtener ventaja.

En esta edición del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, los representantes de cada casa que acudieron al Box de aire fueron: Manuela, Deisy, Gero y Lucho por Alpha; Yudisa, Rosa, Zambrano y Rata por Gamma; y Miryan, Katiuska, Juan y Camilo por Omega.

Alpha arremetió contra sus rivales de Gamma en el ‘Desafío Siglo XXI‘: dicen que el poder de la casa lo tiene Zambrano y no su líder

“Por más que él tenga la capitanía, la voz de él vale cero al lado del personaje que estoy pensando”. La frase de Gero, integrante de Alpha, resuena en el ambiente tenso que se vive tras la última deliberación de castigos en la casa Gamma.

La dinámica de poder, lejos de ser un simple trámite, revela fracturas internas y cuestionamientos sobre quién ejerce realmente el liderazgo en el equipo. En este contexto, la figura de Zambrano emerge como un punto de controversia, mientras las decisiones sobre el destino de Omega se convierten en un termómetro de las alianzas y rivalidades que definen el rumbo de la competencia de Caracol Televisión.

La noticia principal gira en torno a la sanción impuesta a Omega tras la prueba en el Box Blanco. Según lo acordado por Gamma, el castigo consistirá en la preparación de 425 arepas, una tarea que, como explicó la presentadora Andrea Serna durante la entrega, no permitirá que ningún miembro de Omega consuma el resultado de su esfuerzo. Esta decisión, lejos de ser unánime, expuso las diferencias de criterio dentro de Gamma y desató una ola de comentarios y análisis en los otros equipos.

El proceso de selección del castigo puso en evidencia la tensión entre la autoridad formal y la influencia real en Gamma. Aunque todos los integrantes coincidieron inicialmente en la caja de arepas como sanción, Rata manifestó su desacuerdo y propuso que el castigo fuera pasar la noche a la intemperie. Su argumento se basó en la experiencia previa de otros equipos, que recibieron sanciones como yoga o hielo, y en su deseo de actuar con “un corazón bueno”.

Sin embargo, ni Zambrano ni Rosa aceptaron la alternativa, defendiendo la dureza de la sanción elegida. La negativa a considerar la propuesta de Rata dejó en evidencia la rigidez de la estructura de poder y la falta de apertura al disenso.

La reacción de Rata tras la discusión fue el silencio, un gesto que no pasó desapercibido para sus compañeros. Lucho compartió con Juan su percepción sobre la dinámica interna: “Ahí te das cuenta de que el que manda no es él, sino él”, en referencia a la verdadera autoridad en el equipo. Esta observación refuerza la idea de que la capitanía de Zambrano es más simbólica que efectiva, y que las decisiones se toman bajo la influencia de otros actores con mayor peso en el grupo.

Desde la perspectiva de Alpha, la situación fue analizada con detenimiento. Manuela destacó la nobleza de su compañero, mientras que Tina consideró que la postura de Zambrano podría traer beneficios a largo plazo, al evitar represalias futuras. Además, la reciente invitación de Gero a Katiuska para compartir un momento en la Suite ditu fue interpretada como un movimiento estratégico dentro de la compleja red de relaciones entre los equipos.

Al regresar a la casa, los integrantes de Gamma informaron al resto del equipo sobre la decisión tomada. Rata reiteró su preferencia por el castigo de la noche a la intemperie, justificando su postura en su deseo de mantener la bondad en sus acciones. El resto del grupo reconoció el impacto emocional de lo que ocurre en Omega, aunque recordaron que, en última instancia, se trata de un juego.