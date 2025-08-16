Colombia

Colombiano se hacía pasar por guía turístico para robar a extranjeros en Bogotá: les suministraba medicamentos veterinarios

El valor de todos los robos a ciudadanos que cometió Marco Antonio Modesti Cañizalez sería de 114 millones de pesos, y entre las víctimas que denunciaron los hechos ante la Fiscalía figuran viajeros procedentes de países como Alemania, Estados Unidos, Italia, Israel y Tailandia

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El hoy detenido figura en
El hoy detenido figura en las denuncias de turistas provenientes de cinco países, divididos entre Norteamérica, Europa y Asia - crédito IDT Instituto Distrital de Turismo de Bogotá/Facebook | Fiscalía | Pexels

La Fiscalía General de la Nación reveló a través de un comunicado y apartes de la audiencia de imputación de cargos, cómo un un ciudadano de nacionalidad colombiana hizo de las suyas haciéndose pasar como guía turístico en la capital del país: Bogotá.

Todo con un fin: robar a turistas que llegaban a conocer la ciudad, pero que al final de los recorridos que hacían, eran despojados de sus objetos personales de valor y dinero en efectivo, tras los hurtos en las habitaciones de los hoteles y casas alquiladas donde se hospedaban.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para lograr reducir a sus objetivos sin utilizar la violencia, y no despertar sospechas entre los empleados de los lugares donde se estaban quedando las víctimas, Marco Antonio Modesti Cañizalez, como se presentaba en redes sociales el hoy detenido a sus víctimas, les suministraba sustancias tóxicas a turistas extranjeros para dejarlos inconscientes.

De esta forma, Modesti tenía el tiempo necesario para escarbar hasta el último cajón de cada habitación a la que ingresó.

La Fiscalía confirmó que los
La Fiscalía confirmó que los casos ocurrieron entre enero y diciembre de 2024, y solo hasta agosto de 2025 se logró la detención y el avance en el proceso judicial luego de recopilar varias denuncias de turistas extranjeros que tenían un nombre en común: Marco Antonio Modesti Cañizalez - crédito @FiscaliaCol/X

El ‘modus operandi’ del falso guía turístico que robaba extranjeros en Bogotá suministrándoles sustancias

Según la investigación que lideró el ente investigador, Modesti Cañizalez ofrecía recorridos por la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento de la capital colombiana.

Una vez ganaba la confianza de los viajeros, los acompañaba hasta los hoteles donde se hospedaban. Allí, los convencía de compartir una bebida, y en un momento de distracción, el capturado agregaba medicamentos veterinarios diluidos.

Las denuncias y pruebas recopiladas arrojaron que, tras ingerir la sustancia, los turistas quedaban inconscientes, destacó el comunicado de la Fiscalía.

En ese estado, además de robar lo que encontraba a su paso, Modesti también realizaba transferencias bancarias desde las cuentas de las víctimas.

Muchos de los casos denunciados
Muchos de los casos denunciados terminaban en la zona T, y lo que en principio era una cena para finalizar una jornada de recorridos conociendo Bogotá, terminaba en un mal recuerdo del viaje a la capital del país por parte de los extranjeros, y por culpa del accionar de Modesti Cañizalez - crédito Bogotá Turismo / sitio web | Freepik

Hasta el momento, se han documentado hurtos a ciudadanos de Alemania, Estados Unidos, Italia, Israel y Tailandia, con un monto total que supera los 114 millones de pesos.

La Fiscalía Seccional Bogotá imputó a Modesti Cañizalez el delito de hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las denuncias de los turistas extranjeros: colombiano le agregaba medicamentos veterinarios a sus bebidas

En uno de los apartes de la diligencia judicial que dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, el fiscal explicó en un audio lo siguiente: “Se extrae de las denuncias aportadas por las víctimas que a partir del mes de enero de 2024 hasta diciembre del mismo año, que Marco Antonio Modesti Cañizalez contactaba a sus víctimas de diferentes nacionalidades a través de la aplicación (...) ofreciéndoles conocer la ciudad con el objeto de llevarlos a cenar y de partir de ahí a esas discotecas de la zona T (localidad de Chapinero) y de otras, y darles a ingerir bebidas alcohólicas”.

En ese orden, agregó el funcionario del ente investigador, Modesti Cañizalez persuadía a los turistas extranjeros para que lo llevaran “al hotel o al casa de la víctima para que ahí —de ahí el alcohol— con el objeto de robar, que se quedaban dormidos y así hurtarle sus pertenencias, dinero y documentos personales".

Este sujeto contactaba a sus
Este sujeto contactaba a sus víctimas por redes sociales a través de una aplicación, luego de llevarlas a algunos lugares emblemáticos, entre ellos la zona de restaurantes de la zona T (en Chapinero, norte de Bogotá), departían y en medio de estos encuentros las víctimas recibían medicamentos que Modesti Cañizalez les agregaba en sus bebidas durante momentos de distracción - crédito Pexels | Fiscalía General de la Nación | Bogotá Turismo / sitio web

Por último, el fiscal precisó que “se trata de una persona peligrosa que sin motivo alguno, basándose en darle confianza y, luego de suministrar este tipo de sustancias, ataca a los ciudadanos, por así decirlo, violentando la voluntad, o sea, aprovechándolos en su estado”.

Uno de los detalles que más impacto generó a los investigadores en medio de la recolección de los testimonios y acervo probatorio, es que los viajeros que llegaban a Bogotá, Colombia, primero sufrían “estado de demencia y después, aprovechándose de esta misma condición”, cerró el fiscal, los robaba. Minutos después se iba como si nada hubiera pasado, el hoy detenido salía caminando como si nada hubiera ocurrido.

Temas Relacionados

Falso guía turísticoCaptura BogotáMarco Antonio Modesti CañizalezRobos a turistas extranjerosVisita a BogotáZona T de ChapineroSuministraba drogas a bebidasMedicamentos veterinariosEstado de demenciaRobo de dinero y objetos de valorEstados UnidosItaliaIsraelAlemaniaTailandiaFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

El caso Uribe y las masacres de La Granja y El Aro: nuevos testimonios de los hermanos Ángulo Osorio sobre paramilitarismo

Testimonios ante la JEP de los hermanos Angulo Osorio detallan cómo empresarios, funcionarios y militares facilitaron logística y recursos a grupos armados responsables de masacres en La Granja y El Aro en los años noventa

El caso Uribe y las

Alemania lanzó convocatoria para mujeres docentes de educación infantil con salarios de hasta 15 millones de pesos

El país europeo busca profesionales latinoamericanos para trabajar en jardines y guarderías bajo contrato indefinido, con beneficios y apoyo para el proceso migratorio

Alemania lanzó convocatoria para mujeres

Chat Yipiti: bebé recibe nombre inspirado en inteligencia artificial en Córdoba

El caso de una menor inscrita con un nombre vinculado a la inteligencia artificial destaca la tendencia de padres colombianos a optar por denominaciones poco convencionales

Chat Yipiti: bebé recibe nombre

El fuerte regaño de Alfredo Arias a figura en el entrenamiento del Junior: “Después no escuchas”

El técnico uruguayo mantiene la autocrítica y la disciplina en el plantel, subrayando que el primer lugar en la tabla no es motivo para relajarse

El fuerte regaño de Alfredo

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

“Feliz de estar en casa” escribió la presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’ que confirmó el acompañamiento a su amiga y colega que llegará al altar en su ciudad natal

Carla Giraldo presumió que fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo presumió que fue

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ denunció haber sido amenazado de muerte por parte de un conductor en Bogotá

Así fue el cumpleaños 22 de la novia de Yeferson Cossio: la ‘influencer’ tocó el piano y recibió sorpresa de Karina García

Confirmados los jurados y fecha de estreno del programa ‘Miss Universe Colombia, El reality’ que conduce Claudia Bahamón

Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

Deportes

El fuerte regaño de Alfredo

El fuerte regaño de Alfredo Arias a figura en el entrenamiento del Junior: “Después no escuchas”

Jhon Arias debutó en la Premier League en la derrota del Wolverhampton ante Manchester City: así le fue al delantero colombiano

Eduardo Berizzo lanzó pulla por ausencia de James Rodríguez ante Necaxa: “Mi equipo tiene propia vida”

Video: Este fue el momento exacto del accidente de Rigoberto Urán que lo llevo nuevamente al quirófano

Estos son los colombianos que han jugado la final de la Supercopa de Alemania