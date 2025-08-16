Colombia

Armando Benedetti defendió encuentro con senadores de EE. UU. y criticó a la oposición: “Con la inteligencia no se pelea”

El ministro del Interior defendió la reunión de Petro con los senadores estadounidenses y criticó a la oposición por difundir “percepciones infundadas” sobre la visita, que buscó fortalecer la cooperación bilateral

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se reunió con los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego, junto a su gabinete - crédito Armando Benedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego, realizado en la Casa de Nariño, y cuestionó duramente la postura de la oposición frente a la visita.

“Mejor reunión imposible. Con la inteligencia no se pelea”, escribió Benedetti en sus redes sociales, frase que rápidamente se difundió y que refleja el tono cordial del encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre las críticas de la oposición, Benedetti aseguró:“La oposición creyó que los dos senadores de Estados Unidos habían venido a sacar la correa y salieron infantilmente a someterse a ellos, a poner quejas con base en mentiras”.

El ministro destacó, en contraste, la actitud de los legisladores: “Y resultó que Bernie Moreno, un hombre divertido e inteligente y Rubén Gallego, sensato y abierto al diálogo, vinieron a ver cómo ayudaban a Colombia, a abogar por este Gobierno, a mejorar las relaciones y a entender de verdad qué pasa”.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la reunión de Petro con los senadores de EE. UU. y criticó a la oposición: “Con la inteligencia no se pelea” - crédito Armando Benedetti/X

La reunión, según información oficial de la Presidencia, tuvo como objetivo “fortalecer el crecimiento económico a través del aumento del comercio y la inversión, impulsar esfuerzos bilaterales en materia de seguridad y avanzar en acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional”.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por Moreno y Gallego, acompañados del embajador encargado de negocios, John McNamara, y otros funcionarios.

Por parte del Gobierno colombiano participaron, además de Petro, Benedetti; la directora del Dapre, Angie Rodríguez; la canciller, Yolanda Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la ministra de Comercio, Diana Morales.

Llamó la atención la ausencia del ex jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, un hecho que no pasó desapercibido en la arena política local.

El encuentro se da en un contexto marcado por la reciente participación de Moreno en el congreso de la Andi en Cartagena, donde criticó con dureza al régimen de Nicolás Maduro.

“No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado”, afirmó el senador.

Durante su visita, Moreno también se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien elogió por su gestión al frente del país: “Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia: Álvaro Uribe Vélez. Fue un honor pasar tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para lo que puede ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica”.

- crédito @berniemoreno / X
- crédito @berniemoreno / X

Además, Moreno asistió a la ceremonia religiosa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acompañado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lo que demuestra el interés de Washington en mantener comunicación con diversos actores colombianos.

Al cierre de la jornada, se esperaba que tanto la Presidencia como la delegación estadounidense ofrecieran un balance sobre los temas abordados y los posibles acuerdos alcanzados, dejando en evidencia la disposición al diálogo y a la cooperación estratégica entre ambos países.

El contexto de la visita de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego a Colombia no solo responde a la intención de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico, también se inscribe en la compleja coyuntura política nacional, marcada por el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez.

Fuentes consultadas por Caracol Radio revelaron que Gallego tiene previsto reunirse con Jerónimo Uribe, hijo del expresidente, para abordar directamente el caso penal que mantiene a Uribe bajo prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno.

Tomás y Jerónimo Uribe, hijos
Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes habrían discutido estrategias para intentar la liberación de su padre - crédito red social Facebook

Esta conexión podría evidenciar que los actores internacionales que participan en las agendas de diálogo con el Gobierno también pueden ser interlocutores en estrategias políticas y judiciales diseñadas por la familia Uribe, que combina presión mediática, recursos legales y gestiones internacionales para intentar revertir la condena.

La defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados, y las acciones de la Procuraduría buscan que el Tribunal Superior de Bogotá revoque la medida de aseguramiento, mientras los hijos del exmandatario posicionan la narrativa de motivaciones políticas y activan canales de apoyo dentro y fuera del país.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMinistro del InteriorReunión Petro senadoresBernie MorenoRubén GallegoOposición GobiernoGabinete Gustavo PetroBernie Moreno ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

Martínez fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras grababa y transmitía en TikTok, lo que generó preocupación entre seguidores

Detienen a Tatiana Martínez en

“El Gobierno Petro, campeón de la deuda y el déficit fiscal”, afirmó el exministro de hacienda José Manuel Restrepo

El exministro durante el gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo, sostuvo que el país enfrenta actualmente “máximos históricos” en sus niveles de deuda y déficit fiscal, superando incluso los registros alcanzados durante la pandemia ocasionada por el covid-19

“El Gobierno Petro, campeón de

El Dorado Mañana resultados del 16 de agosto 2025: conozca los números sorteados

Este sábado se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

El Dorado Mañana resultados del

Estos son los colombianos que han jugado la final de la Supercopa de Alemania

Luis Díaz tendrá la posibilidad de conquistar su primer título con los “Gigantes de Baviera” y, como algunos futbolistas colombianos, disputará el primer trofeo de la temporada

Estos son los colombianos que

Secretaría de Salud clausuró reconocido local de famosa cadena de pizzerías en Bogotá por presencia de ratas: “El producto estaba posiblemente contaminado”

El caso se conoció gracias a un video que se hizo viral en redes sociales donde se veía a los animales correr dentro del local cuando estaba cerradoq

Secretaría de Salud clausuró reconocido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Tatiana Martínez en

Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

De las lujosas calles de Mónaco al tráfico de Bogotá: Juan Pablo Montoya comparte curiosa historia en sus redes sociales con un reciclador en plena vía

Katiuska amenazó con agredir físicamente a compañeras del ‘Desafío 2025’ tras duro desacuerdo: “Les zampo su trompada”

El descuido de Gero Ángel en el ‘Desafío 2025’ que le salió caro a su equipo Alpha: “Ni escuchó los gritos”

Taliana Vargas regresó al altar: la exreina colombiana y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se dieron el sí por segunda vez

Deportes

Estos son los colombianos que

Estos son los colombianos que han jugado la final de la Supercopa de Alemania

Esta sería la fortuna que recibiría Millonarios por la venta de Daniel Ruiz al CSKA de Moscú

Medellín será la nueva sede de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas de Nacional y Once Caldas, integran el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón