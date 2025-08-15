Video: Niño cayó a una alcantarilla sin tapa en obras de la primera Línea del metro en Bogotá

Más de 13.000 personas trabajan en el megaproyecto, que prevé iniciar operación comercial en marzo de 2028 - crédito Metro de Bogotá

Con menor de 9 años cayó a una alcantarilla en el barrio Villa Nelly, localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá, cuando regresaba a su casa luego de visitar a su papá en el trabajo, ubicación que está aproximadamente a 4 cuadras de su casa.

De acuerdo con el testimonio entregado por Jefferson Perea, padre del menor, a Alerta Bogotá, la alcantarilla donde cayó el niño es parte de las obras de la primera línea del metro en Bogotá, pero la sellaron con una tapa de tablas, sin anclar al suelo.

Con menor de 9 años cayó a una alcantarilla en el barrio Villa Nelly, localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá - crédito @hismealetoso/Instagram

Ante la ausencia de avisos de peligro o de cuidado, el menor pasó por el sector sin fijarse, pisó las tablas y cayó de una vez en el fondo del hueco, y la caída le causó graves lesiones en una de sus piernas.

Afortunadamente, el niño logró salir del lugar solo y, mientras se dirigía a su casa, de acuerdo con lo que comentó su padre, de regreso a casa, se encontró con un trabajador de señalización vial de la misma obra. Este fue el que lo atendió y lo llevó de regreso al lugar de trabajo del padre, donde se dirigieron de inmediato a la Clínica de Occidente para recibir una atención médica oportuna.

La primera línea del metro recorrerá la capital desde Bosa hasta la Avenida Caracas - crédito @FelipeArias71/X

Ya en las instalaciones del lugar y tras la revisión previa de los especialistas, le identificaron una herida profunda en la pierna izquierda al niño que requería un injerto de piel.

No obstante, la institución médica les comunicó que este procedimiento no se podía hacer debido a la falta del contrato de la EPS Salud Total con el lugar.

En vista de las horas de espera, les ofrecieron un traslado voluntario para realizar un convenio con otra clínica para que pudieran realizar la intervención al niño. Sin embargo, al final no fue posible, por lo que fueron remitidos a otro centro hospitalario y están a la espera de la autorización por parte de la entidad prestadora de salud.

La instalación de los avisos preventivos en el lugar del accidente solo se habría dado luego de conocer el caso del hijo de Jefferson.

Bogotá inicia cierres viales en la avenida Caracas por obras de la Línea 1 del Metro - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá al corte del mes de junio de 2025, el avance y las obras del Metro de Bogotá estaban en un 57,57 %, lo que incluye las obras que ver la construcción de columnas y las vías adultos en la avenida Primera de Mayo, NQS, Villavicencio, calle Octava Sur, calle Primera y avenida Caracas.

El 6 de julio de 2025, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó a través de su cuenta en la red social X, nuevos detalles del avance del Metro de Bogotá: “¡El Metro avanza a paso firme! Con corte al 30 de junio de 2025, la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene un avance del 57,57 %“, expresó el mandatario.

Trino de Carlos Fernando Galán explicando los avances del metro - crédito captura de pantalla

De acuerdo con la información entregada por el mandatario distrital, los habitantes de las localidades de Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Bosa, Kennedy y Chapinero podrán tener mucho más cerca el acceso a este medio de transporte, mejorando su movilidad y los tiempos de desplazamiento entre sus hogares, lugar de trabajo, escuelas u otros puntos de interés.

Son 23.96 km de tramo a la primera línea del metro que conectará al sur de Bogotá desde la localidad de Bosa con la caries 72 en el nororiente de la capital, en un estimado de tiempo menor a 30 minutos. En septiembre de 2025, comienza el arribo a Bogotá de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Entre el 7 y el 10 de julio de 2025, saldrá el primer tren para Colombia y el viaje tendrá una duración entre 55 y 57 días.