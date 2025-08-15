Melina Ramírez confiesa las dificultades de criar a su hijo en Bogotá sin una red de apoyo familiar: “Lo más duro de mi maternidad”

Melina Ramírez manifestó que criar a su hijo Salvador en Bogotá le resulta desafiante por la falta de apoyo familiar en la ciudad - crédito @melinaramirez90/ Instagram

La presentadora Melina Ramírez compartió recientemente los desafíos a los que se enfrenta como madre en Bogotá, y reveló detalles personales sobre la crianza de su hijo Salvador y la falta de una red de apoyo familiar cercana.

Con una carrera consolidada en la televisión nacional y recordada por su participación en programas como Yo me llamo y El desafío, Ramírez abordó este tema en una entrevista para el pódcast El club del caos.

Durante la charla, Melina Ramírez explicó que la distancia respecto a su familia en Cali ha sido uno de los aspectos más difíciles desde que se convirtió en madre.

Vivir en la capital, con una agenda exigente y sin la posibilidad de dejar a su hijo con familiares cercanos, la ha obligado a replantear su cotidianidad y el equilibrio entre la vida profesional y personal.

La presentadora señaló que, aunque su esposo Juan Manuel Mendoza la respalda, la mayor parte de las tareas de crianza recaen sobre ella

“Yo creo que me hizo falta tener una red de apoyo en la ciudad donde vivo; vivo en Bogotá y no tengo red de apoyo. Literalmente, Salvador y yo, con mi esposo, que me ayuda, pero que claramente no hace funciones de padre, que sí apoya mucho. Me acompaña, me apoya en muchas cosas, pero digamos que no tengo como esa red de familia, de si tengo algo que hacer dejo a ‘Salva’ en algún lado, no. Me toca correr muchísimo”, expresó la presentadora, recordando que su esposo, el actor Juan Manuel Mendoza, no es el padre biológico de Salvador.

Además, la conductora de televisión reconoció que ha pensado en regresar a Cali por estas dificultades.

“A veces quisiera devolverme a Cali solo por eso, porque allá tengo toda esa red de apoyo, tengo a mi madre, a mi hermana. Realmente eso ha sido lo más duro de mi maternidad; nadie sabe realmente lo que yo corro solita”, añadió Ramírez al pódcast.

La presentadora también mencionó su separación de Mateo Carvajal, padre de su hijo, y su actual matrimonio con Juan Manuel Mendoza, resaltando que cuenta con el respaldo de su esposo, aunque señaló que las labores de crianza suelen recaer principalmente sobre ella, dada la dinámica familiar y profesional.

La experiencia de Melina Ramírez representa la realidad de muchas madres en grandes ciudades que enfrentan la crianza sin una red de apoyo y deben conciliar las exigencias del trabajo y la familia en escenarios poco favorables.

La presentadora confesó que ha pensado en regresar a Cali con su familia

Melina Ramírez revela el impacto emocional de su separación durante el embarazo

La reconocida presentadora Melina Ramírez se refirió abiertamente al impacto emocional que vivió tras la separación de Mateo Carvajal durante el embarazo de su hijo, Salvador.

Durante su participación en el pódcast, Ramírez relató los desafíos personales y emocionales que atravesó en ese periodo, dimensionando el peso psicológico que significó asumir la maternidad en medio de una ruptura sentimental.

“Mi proceso del embarazo fue superdifícil, yo me separé estando en embarazo, entonces fue muy difícil, porque imagínate uno con todo lo que es el embarazo: el mar de emociones, de todo y separándose. Entonces, digamos que fue un proceso muy complejo para mí. Ese momento en mi vida de pronto me costó muchísimo”, confesó Ramírez.

La presentadora aseguró que la ruptura durante la gestación la obligó a buscar fuerzas internas para priorizar el bienestar y estabilidad de su hijo Salvador

La conductora, quien ha protagonizado formatos como ‘Yo Me Llamo,’ señaló que esa etapa estuvo marcada por confusión, tristeza y la necesidad de reconstruirse para priorizar el bienestar de su hijo por encima de cualquier diferencia personal con su expareja.

Reconoció que la maternidad se transformó en un reto emocional que la llevó a buscar herramientas internas para salir adelante y crear un entorno seguro para Salvador.

Melina Ramírez también admitió que aceptar el final de la relación resultó complicado, en parte por la imagen idealizada del matrimonio familiar que tenía como referencia. Al regresar a Cali para apoyarse en su familia, encontró la fortaleza necesaria para superar ese periodo, reconociendo la importancia de contar con un entorno de apoyo.