Juicio a Diego Cadena: esta fue la condena que pidió la Fiscalía, la lectura de la sentencia ya tiene fecha y hora

El juez del caso contra Diego Cadena confirmó la fecha de lectura de la sentencia, luego de declarar la absolución del abogado - crédito Camila Díaz/Colprensa

El viernes 15 de agosto el abogado Diego Cadena Ramírez, involucrado en el caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal, conoció la decisión del juez tercero Penal de Circuito de Función de Conocimiento de Bogotá.

En su concepto, el juez calificó como “extraño” el comportamiento del abogado quien, en febrero de 2018, visitó en tres oportunidades al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que firmara un documento que debía ser enviado de manera urgente a la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el análisis probatorio realizado, el juez advirtió que los encuentros que sostuvo Cadena con Monsalve en la cárcel La Picota jamás se mencionó la palabra “soborno”. Sin embargo, el abogado sí manifestó la posibilidad de brindarle una asesoría a Monsalve con el fin de que su caso pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que hubiese derivado en la posibilidad de una rebaja de condena y hasta la posibilidad de gozar de libertad condicional.

Por otra parte, el juez absolvió a Cadena de los mismos cargos en la situación del también desmovilizado Carlos Enrique Vélez Areíza, alias Víctor, alegando duda razonable.

Pese a que las pruebas incriminaban a Cadena en lo referente a su conducta durante las visitas a los dos miembros de grupos paramilitares, el juez le otorgó al procesado la posibilidad de defenderse en libertad. Según explicó, Cadena estuvo presente en todas las audiencias de su caso y concluyó que no había indicios de fuga, afectación al proceso penal o riesgo para la sociedad de su parte.

Posteriormente, el togado confirmó que la audiencia de lectura de sentencia contra Cadena se realizará el próximo 30 de septiembre, a las 2:00 p. m., siendo la misma de carácter presencial.

Fiscalía pidió condena de ocho años de prisión para Cadena

Tomando en cuenta las pruebas presentadas contra Cadena, la Fiscalía General pidió una sentencia cercana a los ocho años de prisión para Cadena - crédito Colprensa

En medio de la audiencia, el delegado del ente acusador le pidió al juez tercero de conocimiento de Bogotá que emitiera una condena de 84 meses de prisión – equivalente a cerca de siete años – contra Cadena, argumentando que para fijar el monto de la condena se debe tener en cuenta la posición del abogado en su sociedad, sus estudios académicos y la afectación a la administración de justicia.

Lo anterior, tomando en cuenta que se presentaron pruebas en las que, supuestamente, el licenciado ejerció presiones para que el exparamilitar se retractara de los señalamientos realizados en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En desarrollo