Juez condenó a Diego Cadena por soborno a Juan Guillermo Monsalve y lo absolvió por dos delitos en caso de testigos a favor de Álvaro Uribe Vélez

El juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió a Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el episodio vinculado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.
La decisión, adoptada por el tribunal colombiano, determinó que en el material probatorio disponible “existe duda razonable en cuanto a su veracidad”
Noticia en desarrollo...
