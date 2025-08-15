Juez condenó a Diego Cadena por soborno a Juan Guillermo Monsalve y lo absolvió por dos delitos en caso de testigos a favor de Álvaro Uribe Vélez

El juez determinó que si habría existido el pago de un millonario soborno - crédito Colprensa

El juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió a Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el episodio vinculado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

La decisión, adoptada por el tribunal colombiano, determinó que en el material probatorio disponible “existe duda razonable en cuanto a su veracidad”

Noticia en desarrollo...