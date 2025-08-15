Colombia

Ella es la nieta de Diomedes Díaz que sorprende en redes y despierta el interés de los seguidores del vallenato por su belleza

Aunque la joven no ha mostrado interés de iniciar una carrera musical, su imagen se ha convertido en viral en las redes sociales por su atractivo físico

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Gabriela Haydar Díaz es hija
Gabriela Haydar Díaz es hija de Marialex Díaz y nieta del célebre cantante Diomedes Díaz, fallecido en 2013 - crédito montaje redes sociales - Colprensa

La reciente aparición de Gabriela Haydar Díaz en redes sociales ha llamado la atención de seguidores y curiosos, quienes la identifican como nieta del popular cantautor vallenato Diomedes Díaz, conocido como el “Cacique de La Junta”.

A pesar de su parentesco con uno de los nombres más emblemáticos de la música colombiana, muy pocos conocían públicamente a Gabriela, hija de Marialex Díaz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las últimas semanas, la joven ha comenzado a ganar notoriedad principalmente en Instagram, donde diferentes páginas y fanáticos del legado vallenato han compartido imágenes suyas que resaltan tanto su físico como su estilo.

Gabriela Haydar Díaz, nieta del
Gabriela Haydar Díaz, nieta del “Cacique de La Junta”, es tendencia por sus fotos y estilo en redes sociales - crédito redes sociales

Hasta el momento, Gabriela Haydar Díaz no ha dado declaraciones públicas ni ha manifestado si tiene intención de seguir los pasos musicales de su abuelo o de otros miembros de la familia Díaz, varios de los cuales han incursionado también en el mundo artístico.

Su presencia se ha mantenido enfocada en el mundo digital y su impacto se mide más por la reacción de los usuarios en línea que por algún proyecto personal anunciado.

La irrupción de Gabriela en el ojo público ocurre a más de una década del fallecimiento de Diomedes Díaz, quien murió el 22 de diciembre de 2013 tras un paro cardíaco.

La muerte del intérprete provocó una multitudinaria despedida y una caravana de seguidores hasta su última morada en Valledupar, un hecho aún recordado por quienes han seguido fielmente la historia del vallenato colombiano.

La viralización de sus fotos ha impulsado una nueva ola de seguidores, algunos vinculados al mundo del vallenato y otros atraídos simplemente por la curiosidad que genera el linaje del célebre músico.

Así, Gabriela Haydar Díaz se ha convertido en uno de los nuevos rostros que mantienen vigente la presencia mediática de la familia Díaz. “Es muy bella”, “qué niña tan linda”, “me parece muy guapa”, “está bacana”, “no se parece al abuelo”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Hija de Marialex Díaz, Gabriela
Hija de Marialex Díaz, Gabriela se mantuvo en el anonimato hasta que fanáticos del vallenato comenzaron a difundir sus imágenes - crédito redes sociales

Viuda de Diomedes Díaz conmueve con homenaje y publica imágenes inéditas del entierro del “Cacique de La Junta”

La figura de Diomedes Díaz sigue vigente en la memoria del público y de su entorno más cercano, a más de una década de su fallecimiento. El 22 de diciembre de 2013 marcó un antes y un después en la historia del vallenato colombiano cuando el “Cacique de La Junta” murió, dejando un legado de canciones como ‘Sin medir distancia’, ‘El cóndor herido’, ‘Tú eres la reina’, ‘Así me hizo Dios’, ‘La Plata’ y ‘Era como yo’.

Once años después de su partida, su última esposa, Consuelo Martínez, sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo homenaje en Instagram, red social donde acumula más de 218.000 seguidores. En una publicación reciente, Martínez difundió un video con imágenes inéditas del entierro del reconocido cantautor, incluyendo momentos que hasta ahora no habían sido vistos por el público y que muestran detalles del ataúd y la preparación del cuerpo para el sepelio.

El video superó en menos de 24 horas las 300.000 reproducciones, lo que evidencia el impacto que sigue generando la figura de Diomedes Díaz. En la publicación, Consuelo Martínez usó la canción ‘La despedida’ de Ana Gabriel como fondo musical y acompañó las imágenes con el mensaje: “Dicen que no se sienten las despedidas y yo llevo años sintiéndola”.

"Dicen que no se sienten…
"Dicen que no se sienten… las despedidas 😭…. Y yo llevo añosss sintiéndola 😭😭" escribió la viuda del cantante - crédito @consuelomartinez.oficial/ Instagram

El homenaje no solo despertó nostalgia entre los admiradores del “Cacique de La Junta”, sino que también generó cientos de comentarios en los que resalta la admiración por el vínculo afectivo entre el artista y Consuelo Martínez. Entre las reacciones se leen mensajes como “Creo que ella fue la única que lo quiso con el alma”, “Él te está cuidando desde el cielo”, “Diomedes es inmortal y vive más que nunca en nuestros corazones” y “Tú siempre demostraste un amor sincero”.

La publicación de Martínez se suma a las múltiples expresiones de cariño que mantienen viva la huella de uno de los mayores exponentes del vallenato colombiano, cuya vida y legado continúan inspirando homenajes, recuerdos y nuevas generaciones de seguidores.

Temas Relacionados

nieta de Diomedes DíazCacique de la JuntaDiomedes Díazfamilia Díazfamilia Diomedes DíazVallenatoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

María Carolina Hoyos rinde homenaje a su hermano Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento: este fue el sentido mensaje

La hermana del senador asesinado compartió una emotiva publicación en redes sociales, en la que expresó su dolor y agradecimiento, y prometió transformar la pérdida en acciones solidarias para honrar su memoria

María Carolina Hoyos rinde homenaje

Christian Nodal ganó proceso judicial contra una empresa colombiana luego de reclamación por más de dos millones de dólares

El veredicto de la justicia colombiana exoneró al artista de cualquier obligación de pagar a la promotora Alive Production, mientras que su equipo ahora exige abonos por actuaciones realizadas

Christian Nodal ganó proceso judicial

Rafael Robayo se fue en contra de jugadores y dirigencia de Millonarios, tras el mal presente en Liga BetPlay: “Les da igual perder o ganar”

El exvolante histórico del equipo capitalino cuestiona la actitud de los jugadores y la gestión de las directivas, porque asegura que les falta de amor por la camiseta

Rafael Robayo se fue en

Aida Victoria Merlano explicó por qué ha dejado las redes sociales y qué ha estado haciendo por estos días con su hijo

La creadora de contenido y empresaria aclaró la razón por la que no ha aparecido en sus plataformas digitales, mientras mostraba una conversación que sostenía con su primogénito

Aida Victoria Merlano explicó por

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Habitantes de zonas rurales en Tame y Puerto Rondón enfrentan toque de queda nocturno tras anuncio del grupo armado, que justifica la medida por enfrentamientos con bandas rivales y advierten sobre consecuencias para quienes colaboren con adversarios

Comunicado del ELN genera alarma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano explicó por

Aida Victoria Merlano explicó por qué ha dejado las redes sociales y qué ha estado haciendo por estos días con su hijo

Karina García agregó por error a un en vivo en TikTok a un fanático que estaba en Siria: “Necesito ayuda para la comida”

Así se defendió Karina García ante las indirectas que exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le habrían lanzado por su pelea en ‘Stream Fighters’

Johana Velandia aseguró que sufrió con la convivencia en ‘La casa de los famosos’ y reveló qué hacían con Culotauro para pasar las noches de insomnio

Esposo de la fallecida periodista Alejandra Gómez publicó emotivo mensaje: “El amor nos separó”

Deportes

Rafael Robayo se fue en

Rafael Robayo se fue en contra de jugadores y dirigencia de Millonarios, tras el mal presente en Liga BetPlay: “Les da igual perder o ganar”

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia sobre la Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”

Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania