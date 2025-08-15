Colombia

Defensa de Juan José Salazar denunciará a alias Víctor por falso testimonio en juicio contra Diego Cadena

La decisión judicial reveló contradicciones en el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez y expuso dudas sobre el uso de sus declaraciones en casos de alto perfil político

Licsa Gómez

Licsa Gómez

El juez absolvió a Salazar
El juez absolvió a Salazar y a Cadena en el episodio vinculado con alias Víctor por duda razonable - crédito Camila Díaz/Colprensa

El abogado Felipe Caballero, defensor judicial de Juan José Salazar, anunció acciones legales contra el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Victor, y otros testigos, luego de que su defendido fuera absuelto por fraude procesal y soborno a testigos.

La decisión del juez incluyó duros cuestionamientos a la credibilidad de “Víctor”, testigo clave en varios procesos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe.

Tras conocerse el fallo absolutorio, el abogado aseguró que no esperará a que el juez ordene compulsar copias para iniciar acciones legales contra Carlos Enrique Vélez, y contra otras personas que, según él, mintieron en el juicio contra Juan José Salazar.

“Esta defensa ni siquiera esperará que haya compulso de copia por parte del juez. Nosotros mismos vamos a interponer las denuncias en contra de Carlos Enrique Vélez y en contra de personas cercanas a Carlos Enrique Vélez que vinieron a este juicio a mencionar. Solamente por decirles alguno, el señor Ricardo Dios Salondoño que se encuentra en España gozando de un asilo sin ningún tipo de sustento, acudiendo a falsedades. Allá se encuentra y tuvimos que recibir la declaración de manera virtual", afirmó al término de la diligencia judicial.

Y agregó: “Quedó completamente claro que el señor mintió en su declaración y no solo formularemos la denuncia en su contra, además exigiremos que ese asilo, por supuesto, le sea revocado”.

Este anuncio se produce en un contexto judicial marcado por tensiones en torno a la credibilidad de los testigos en casos de alto perfil político, como el que involucra a Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En desarrollo...

Juan José SalazarCarlos Enrique VélezAlias VictorDiego CadenaÁlvaro Uribe VélezSoborno a testigosFalso testimonioColombia-Noticias

