Colombia

Aida Victoria Merlano explicó por qué ha dejado las redes sociales y qué ha estado haciendo por estos días con su hijo

La creadora de contenido y empresaria aclaró la razón por la que no ha aparecido en sus plataformas digitales, mientras mostraba una conversación que sostenía con su primogénito

Por Natalia Perilla

Aida Victoria Merlano vuelve a las redes sociales y explica la razón de su ausencia - crédito @aidavictoriam/IG

La influencer Aida Victoria Merlano atraviesa una de las etapas más intensas y emotivas de su vida: la maternidad. A casi un mes del nacimiento de su primer hijo, Emi, fruto de su relación con Juan David Tejada, la mujer decidió alejarse por unos días de las redes sociales, algo que despertó la curiosidad de sus más de tres millones de seguidores.

En sus historias de Instagram, Merlano aclaró que su ausencia se debe a que ha estado completamente dedicada a ejercer su nuevo rol como madre primeriza, una experiencia que ha descrito como “maravillosa, pero agotadora”.

Según relató, las últimas semanas han estado marcadas por noches en vela y jornadas de lactancia cada dos horas, lo que le ha impedido dormir más de tres horas continuas.

Reina, he estado 100% dedicada a ser mamá, trasnochando y lactando cada dos horas. Mami, no sé lo que es dormir más de 3 horas seguidas, pero ahí vamos”, contó en su habitual tono cercano con los internautas.

Aida Victoria Merlano compartió cómo van los días en su vida como madre primeriza - crédito @aidavictoriam/IG

Las declaraciones de Aida estuvieron acompañadas por un video en el que aparece acostada junto a su hijo en la cama, mientras entablan una conversación madre e hijo.

“Primero que nada, buenos días, porque ya es de día”, le dice Aida a su hijo.

“Mami, pero es que yo pasé tan delicioso en esa pijamada de anoche que claro que ya no me despierto”, respondió Victoria haciendo la voz de su bebé.

Desde el anuncio de su embarazo, Aida Victoria ha documentado gran parte de este proceso en sus redes sociales, mostrando sin filtros tanto los momentos felices como los desafíos físicos y emocionales a los que se ha tenido que enfrentar, pues ha tenido complicaciones con su salud a causa de los vómitos que presentó durante el embarazo y también algunos cambios hormonales que la han sacado de su zona.

Asimismo, ha compartido los trucos y lo que ha puesto en práctica para su recuperación en la dieta, especialmente porque después del nacimiento de Emi, el 29 de julio, la influencer compartió imágenes con las que sorprendió a muchos por la rapidez con la que su abdomen ha regresado a su forma habitual.

A raíz de comentarios sobre supuestas cirugías, Merlano negó rotundamente haberse sometido a procedimientos estéticos y explicó que todo se debe a una combinación de factores: ejercicios hipopresivos, uso de fajas posparto, alimentación balanceada durante el embarazo, dejar de consumir azúcar y la eliminación de lácteos en el posparto debido a problemas de inflamación.

Los seguidores destacaron la sorprendente recuperación física de Merlano tras el nacimiento de su primer hijo - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Pero no solo eso ha dejado al descubierto, ya que con su característico sentido del humor, también ha narrado los dolores y retos de la lactancia, al tiempo que celebra la posibilidad de alimentar a su hijo de forma natural.

Es por esto que el silencio durante varios días en las redes sociales llamó la atención de sus seguidores, además, que a la acción se sumó el hecho de que días antes Aida había comentado que se tomaría un descanso por motivos de salud mental.

En una de sus últimas publicaciones, confesó que los cambios hormonales posteriores al parto la han dejado “full bajoneada” y emocionalmente vulnerable, por lo que “Cuando esté mejor, aparezco”.

Sin embargo, reapareció el jueves 14 de agosto con su bebé y más adelante, una vez, dejando ver cómo va la recuperación de su cuerpo.

A pesar del agotamiento, Aida Victoria Merlano aseguró que está disfrutando cada instante con su bebé, enfocándose en fortalecer el vínculo madre-hijo durante estos primeros meses. Por ahora, la barranquillera no ha dado una fecha exacta para su regreso completo a las plataformas, pero dejó claro que su prioridad absoluta es su hijo y su bienestar emocional. “Ahí vamos”, concluyó, enviando un mensaje de paciencia y resiliencia a otras madres primerizas que puedan estar atravesando una situación similar.

