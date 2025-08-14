Colombia

Representante Julio César Triana tras el atentado: “Ojalá ningún huilense viva lo que yo viví hoy”

El congresista expresó su agradecimiento a la Fuerza Pública por llevarlo a salvo con su familia y pidió más garantías de seguridad para todos los colombianos.

Por Dahana Ospina

Guardar
El representante a la Cámara Julio César Triana llegó sano y salvo a Neiva tras sufrir un atentado, agradeciendo a la Fuerza Pública, al gobernador Rodrigo Villalba y a Dios por su protección.

El representante a la Cámara Julio César Triana, evacuado en helicóptero tras ser víctima de un atentado armado en una zona rural de Huila, hizo un llamado urgente desde Neiva, ya a salvo: “Ojalá ningún huilense viva lo que yo viví hoy”.

Además, el congresista, del partido Cambio Radical, expresó su gratitud a las autoridades y a su familia y pidió garantías de seguridad en medio de la crisis.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus primeras declaraciones tras el ataque, Triana manifestó: “Quiero expresar mi gratitud con las autoridades civiles y militares, al gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, quien ha estado en comunicación desde el momento en el que ocurrieron estos lamentables hechos, al ejército, a la policía, por traerme aquí a Neiva y agradecerle especialmente a Dios, que hoy me da una oportunidad de llegar a mi casa a ver a mi esposa y mis hijos. Lo único que yo esperaría y puedo decir aquí es que ojalá un hecho como el que viví hoy no lo viva ningún huilense, ningún colombiano”. Sus palabras reflejaron la tensión vivida durante el incidente y su impacto personal.

Además, desde su cuenta de X (antes Twitter), Julio César Triana compartió: “Ya estamos en casa junto a nuestra familia, gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento. Gracias de corazón por tantas muestras de cariño y preocupación. También a nuestra valiente Fuerza Pública, que nos trajo sanos y salvos. Seguiremos firmes en la defensa de nuestra democracia, pero le pedimos al Gobierno que garantice la seguridad de todos los colombianos… ¡Con fe y esperanza!"

Julio César Triana llegó sano
Julio César Triana llegó sano y salvo a Neiva tras sufrir un atentado. - crédito X @TrianaCongreso

El atentado se produjo cerca de las seis de la tarde, cuando Julio César Triana se desplazaba en una camioneta blindada acompañado por su esquema de protección y la Policía Nacional entre los municipios de La Plata y Paicol. Hombres armados que portaban brazaletes, identificados por las autoridades como presuntos miembros de disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), intentaron detener el vehículo y dispararon en varias ocasiones con fusiles y pistolas. El vehículo recibió impactos de bala en los vidrios delanteros y traseros; sin embargo, los seis ocupantes resultaron ilesos.

Tras el ataque, Triana grabó un video que difundió en redes sociales: “Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata. No hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola”.

- crédito captura de video
- crédito captura de video @TrianaCongreso/X

Según fuentes oficiales, el grupo se refugió en la estación de policía de Paicol a pesar de que el vehículo quedó averiado por los disparos. La rápida reacción de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la coordinación con el Ejército Nacional permitieron evacuar a Triana en un helicóptero militar a Neiva. Allí le esperaban el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, miembros de la novena brigada y delegados de la Fiscalía.

El gobernador Villalba se refirió al incidente ante los medios locales: “Estamos aquí en la base aérea de la novena brigada recibiendo al representante sano y salvo después de ese atentado que condenamos con toda la fuerza y determinación. Desde el primer momento estuvimos atentos, hablando con el representante, con las autoridades, coordinando lo que corresponda. Ahora la fiscalía lo está recibiendo para adelantar la investigación”.

El Gobernador de Huila, Rodrigo
El Gobernador de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera afirmó que desde el primer momento estuvo atento, hablando con el representante y con las autoridades. - crédito Ejército

La Unidad Nacional de Protección señaló que, solo cinco días antes del ataque, la Dirección de Seguridad y Protección de la Policía Nacional había notificado el resultado de un estudio de riesgo encargado al Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (CENIR), que define los niveles de protección de los funcionarios públicos. Precisaron que el caso del representante Triana está programado para revisión en la próxima sesión del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).

El atentado generó pronunciamientos de respaldo y preocupación de parte de figuras del escenario político nacional. La senadora Norma Hurtado afirmó que el intento de atentar contra la vida de Julio César Triana “sacudió profundamente la opinión pública y la democracia”. Asimismo, dirigentes de varios partidos exigieron fortalecer la seguridad en departamentos como Huila, donde la presencia de grupos armados representa un riesgo permanente para los líderes políticos y sociales.

El atentado se produjo cerca
El atentado se produjo cerca de las seis de la tarde, cuando Julio César Triana se desplazaba en una camioneta blindada acompañado por su esquema de protección. - crédito Ejército

Las autoridades mantienen activa la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la Nación, se recopilan pruebas y testimonios en el terreno para esclarecer los hechos y determinar las medidas necesarias.

Al cierre, el gobernador de Huila confirmó que se realizará el consejo de seguridad agendado en La Plata con altos funcionarios del gobierno central, en respuesta al clima de inseguridad que afecta la región

Temas Relacionados

Julio César TrianaAtentado en HuilaFuerza Pública ColombiaSeguridad en ColombiaDisidencias FARCColombia-Noticias

Más Noticias

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Lotería del Valle

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Jugada ganadora y resultado del

Resultado Lotería de Manizales: números ganadores hoy miércoles 13 de agosto de 2025

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería de Manizales

Resultado Lotería de Manizales: números

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 13 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

Corte Suprema deja en libertad al exparapolítico Álvaro García Romero por vencimiento de términos

El exsenador, condenado por su papel en la masacre de Macayepo, continuará el proceso judicial por el desplazamiento forzado de miles de campesinos en los Montes de María en libertad.

Corte Suprema deja en libertad

Resultados Lotería del Meta del miércoles 13 de agosto: ver números ganadores

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Meta y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Lotería del Meta del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Duro reto en tríos de

Duro reto en tríos de ‘MasterChef Celebrity’, con Aruba como inspiración, dejó descolocados a los participantes

Grupo Firme regresará a Colombia luego de dos años con “La Última Peda 2025″: esto es lo que se sabe

Gio mostró su lado más humano en el ‘Desafío Siglo XXI’: su mamá murió cuando él tenía 4 años

Luis Alberto Posada está en el centro de la polémica por incómodo gesto que su hija tuvo con él: “Nunca va a ser algo normal”

Johanna Fadul desató críticas por peligroso reto para lucir su esbelta figura: “Pero qué necesidad”

Deportes

Cúcuta Deportivo y un nuevo

Cúcuta Deportivo y un nuevo “obstáculo” en su deseo de ascender: técnico anunció su renuncia

Deportivo Cali anunció la baja de una de sus máximas figuras, en medio de una crisis de resultados

Arquero de São Paulo cuenta lo que le dijo a Edwin Cardona previo a los penales: “Todos merecemos el crédito”

Mario Alberto Yepes sorprendió con pulla a la dirigencia del Deportivo Cali durante su etapa como entrenador: “No iba a servir de carne de cañón”

Hinchas de Millonarios podrán ingresar pancartas de protesta contra dirigentes: Tribunal tomó decisión