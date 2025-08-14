Periodistas no lograron contener el llanto en vivo al despedir al senador Miguel Uribe Turbay: “Este momento tan crítico y tan doloroso”

Periodistas de distintos medios se quebraron en llanto en vivo al dar la noticia de Miguel Uribe - crédito Noticias Caracol/YouTube - @hectorcastro03/TikTok

La edición central de Noticias Caracol del miércoles 13 de agosto cerró con una escena que conmovió a la audiencia. María Lucía “Malú” Fernández, presentadora principal del informativo, no pudo contener las lágrimas al dar paso al cierre de la emisión luego de la nota especial sobre el último adiós al senador Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto.

El segmento final mostraba imágenes del sepelio del congresista, acompañado por la interpretación del cantante Yuri Buenaventura, que entonó El Guerrero como homenaje y despedida. Tras la proyección de las escenas, la cámara regresó al set, donde se vio a Malú visiblemente afectada. La periodista intentó pronunciar las palabras de cierre, pero la voz se quebró y no logró continuar debido a las lágrimas.

Fue su compañero, el periodista Jorge Alfredo Vargas, que tomó la palabra para concluir la transmisión. Con un tono de voz serio, pero igualmente afectado, expresó: “Ay, Yuri. Ay, Colombia. Ay, qué dolor. Para la familia del senador Miguel Uribe, para Miguel, para María Carolina, para María Victoria, para Julio César, por supuesto, para María Claudia, para Alejandro, para todos, para esa familia, nuestro abrazo y nuestra solidaridad; para Colombia, en este momento tan crítico y tan doloroso”.

La reacción de ambos presentadores dejó en silencio al estudio, mientras las imágenes pasaban a los créditos finales.

Malu Fernández no pudo contener el llanto al cerrar la emisión centras de noticias tras el homenaje al senador Miguel Uribe - crédito Noticias Caracol/YouTube

La audiencia, acostumbrada a ver a Fernández y Vargas al frente de las noticias más relevantes del país y del mundo, expresó sorpresa por la intensidad de la escena. Los televidentes comentaron en redes sociales sobre lo inusual que resulta ver a periodistas de amplia trayectoria mostrar públicamente su dolor.

El momento televisivo se produjo tras semanas de seguimiento al caso de Uribe Turbay, puesto que el senador fue atacado el 7 de junio, hecho que lo dejó gravemente herido. Durante más de dos meses permaneció hospitalizado en estado crítico, pero finalmente, el 11 de agosto falleció, cerrando una batalla que mantuvo en vilo a sectores políticos, ciudadanos y medios de comunicación.

Yuri Buenaventura interpretó 'El Guerrero' en la misa de Miguel Uribe Turbay, generando un emotivo homenaje en la Catedral Primada de Bogotá - crédito X

La tristeza de los periodistas durante los días de luto nacional por Miguel Uribe

Pero, la reacción de Malú Fernández no fue la única que evidenció el impacto emocional en el gremio periodístico. Dos días antes, Katherine Leal, periodista política del Canal RCN, enfrentó en vivo una de las transmisiones más difíciles de su carrera.

Con voz entrecortada y gestos de profunda tristeza, Leal dijo: “Esta es una noticia que me duele contar. No podemos apartarnos de nuestra condición humana”.

En su relato, Leal recordó que durante años tuvo contacto frecuente con Uribe Turbay en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional, donde se realizan entrevistas y coberturas parlamentarias. Mencionó que lo abordaba con preguntas directas y que, sin importar la tensión del momento, siempre recibía respuestas respetuosas. La periodista resaltó que este vínculo profesional, repetido a lo largo del tiempo, hace que la pérdida sea más difícil de comunicar.

Katherine Leal, periodista de RCN, también mostró su tristeza en vivo al informar sobre la muerte de Uribe Turbay - crédito @hectorcastro03/TikTok

“Lo entrevistaba, le hacía preguntas incisivas, discutíamos sobre temas de actualidad y, siempre, él respondía con respeto y disposición”, relató durante la transmisión. Para Leal, la noticia no solo significó informar sobre un hecho, sino compartir con la audiencia la pérdida de un personaje con el que tuvo trato constante.

En las imágenes más difundidas, la periodista exhortó a los seguidores del senador a asistir al Capitolio Nacional, donde el 12 de agosto se instaló la cámara ardiente. Fue en ese instante, durante el cierre de su intervención, cuando la voz se le quebró y, al ceder la palabra a Felipe Arias, inclinó la cabeza para llorar, momento tras el cual la cámara dejó de enfocarla.

Tanto en Noticias Caracol como en RCN, la reacción de sus presentadores y reporteros dejó claro que, más allá de la labor informativa, el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay traspasó la frontera profesional para tocar fibras personales.