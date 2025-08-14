Gio mostró su lado más humano en el ‘Desafío Siglo XXI’: su mamá murió cuando él tenía 4 años

El participante fue el primero en ganar la capitanía, por lo que es uno de los más reconocidos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Gio, recordado por ser el primer capitán del equipo Gamma en el programa Desafío Siglo XXI, expuso ante sus compañeros la huella que dejó en su vida la pérdida de su madre cuando apenas tenía cuatro años. En una conversación íntima con Mencho, Rosa y Yudisa, el participante relató cómo ese episodio marcó su infancia y definió su carácter, un testimonio que, según el propio Gio, lo llevó a “convertirse en un hombrecito” por su cuenta.

La confesión fue transmitida en el capítulo 30 del reality, lo que le permitió a la audiencia ver detalles íntimos del participante, en una faceta alejada a la imagen de fortaleza que suele proyectar en la competencia: “El único recuerdo de mi mamá fue en el hospital dormida, con un power ranger; después en el ataúd”, relató el participante.

Los seguidores del programa estuvieron atentos a la apertura emocional de Gio, que decidió compartir públicamente la experiencia de haber perdido a su madre a una edad tan temprana y las consecuencias que este hecho tuvo en su desarrollo personal y en su visión de la vida.

En medio de la emotiva charla, Gio explicó que su infancia estuvo marcada por la constante comparación con los demás, una actitud que, según él, se repite en el contexto del Desafío: “Mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. Yo iba a un colegio de ricos y mi casa era de una familia estrato normal”, relató.

Las diferencias con sus compañeros en su etapa escolar, sumadas a la ausencia materna, lo obligaron a madurar antes de tiempo, pues contó que a sus 19 años, cuando ya vivía en Francia, comenzó a sostenerse económicamente y a enviar dinero a su tía, lo que le permitió valorar su identidad y sus logros: “Convertirme en un hombrecito por mi cuenta me hizo valorar quién soy y qué tengo”.

En el diálogo con sus compañeros de su equipo, Gio profundizó en lo que más extraña de su niñez: la presencia de sus padres. Además, reconoció que, aunque la vida le puso circunstancias difíciles, eligió afrontarlas con resiliencia: “Es una experiencia y todo hace parte de la vida. Dios te puso ahí porque tenías que vivirla. Lo único que sí me hubiera gustado, era poder tener a mi mamá y a mi papá, esas figuras”, expresó, demostrando así la importancia de la familia en el proceso de crecimiento de una persona.

El relato de Gio también incluyó una reflexión sobre su identidad nacional, pues pese a que posee la nacionalidad francesa, reiteró su orgullo por ser colombiano y por las vivencias que le ha proporcionado la vida: “Le agradezco a la vida, por lo menos que, el hombre que abandonó a mi mamá le dio la nacionalidad francesa, porque si no, no hubiera sido igual. Yo tuve gratis el colegio, la universidad, todo por eso, pero yo soy colombiano”, afirmó, destacando cómo la doble nacionalidad le abrió oportunidades educativas y personales, aunque su sentido de pertenencia está ligado a Colombia.

Cabe mencionar que la conversación, transmitida en el Desafío Siglo XXI, permitió a la audiencia comprender aún más al concursante, que es reconocido por ser competitivo y uno de los más polémicos de la temporada en la que las peleas e historias de vida de superación y resiliencia se han convertido en parte fundamental del reality.

Pese a su difícil panorama, el joven ha logrado triunfar en el mundo del espectáculo y en una ocasión anterior contó cómo conoció al actor británico Henry Cavill, pues tuvo la oportunidad de compartir set con él y ser su doble de luz.