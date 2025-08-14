Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, permanecería en Nicaragua con respaldo del Gobierno, mientras enfrenta imputación por escándalo de la Ungrd

Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, permanece en Nicaragua mientras enfrenta investigación por corrupción en Colombia - crédito Colprensa

El paradero de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habría quedado al descubierto tras supuestos documentos oficiales.

Según información de Noticias RCN, el exfuncionario, prófugo de la justicia colombiana por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría obtenido residencia legal en Nicaragua con el respaldo del Gobierno colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La gestión para regularizar su estatus migratorio se habría concretado el 21 de mayo de 2024, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos formalmente, según el medio citado.

De acuerdo con los supuestos documentos, una carta de la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua habría solicitado la regularización del estatus migratorio de González.

En el texto se lee: “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país. Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.

La respuesta de las autoridades nicaragüenses habría sido instruir a González para que se presentara en Migración en Managua y pagara los costos del trámite, que ascendieron a 56 dólares.

La coincidencia de fechas entre la supuesta gestión diplomática y la imputación de cargos ha generado cuestionamientos sobre una posible coordinación entre las autoridades colombianas y el avance del proceso judicial, lo que profundiza las sospechas sobre protección institucional.

Noticia en desarrollo...