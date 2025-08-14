Ángela Benedetti se pronunció tras los gritos de personas en el funeral de Miguel Uribe que decían: “Miguel no murió, Petro lo mató”

Ángela Benedetti es hermana de Armando Benedetti, actual ministro del Interior - crédito Colprensa

Los gritos a las afueras del Congreso de la República el 13 de agosto de 2025 por el funeral del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, han causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

En los gritos de las personas se puede escuchar que los asistentes culpaban a Gustavo Petro de la muerte de Miguel Uribe.

“Miguel no murió, Petro lo mató”, gritaban las decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo anterior hizo que la abogada Ángela Benedetti diera su punto de vista señalando que el abogado de Gustavo Petro va a tener mucho trabajo patra demandar a esos espontáneos.