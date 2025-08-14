Colombia

Ángela Benedetti se pronunció tras los gritos de personas en el funeral de Miguel Uribe que decían: “Miguel no murió, Petro lo mató”

Luego de que varios asistentes responsabilizaran al presidente en el exterior de la catedral por la muerte del senador, Benedetti afirmó que el abogado de Petro tendrá mucho trabajo para demandarlos

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Ángela Benedetti es hermana de
Ángela Benedetti es hermana de Armando Benedetti, actual ministro del Interior - crédito Colprensa

Los gritos a las afueras del Congreso de la República el 13 de agosto de 2025 por el funeral del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, han causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

En los gritos de las personas se puede escuchar que los asistentes culpaban a Gustavo Petro de la muerte de Miguel Uribe.

“Miguel no murió, Petro lo mató”, gritaban las decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo anterior hizo que la abogada Ángela Benedetti diera su punto de vista señalando que el abogado de Gustavo Petro va a tener mucho trabajo patra demandar a esos espontáneos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAsesinato de Miguel UribeMuerte de Miguel UribeÁngela BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

Santoral de mañana 14 de agosto: vida y obra de San Maximiliano María Kolbe

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral de mañana 14 de

Datos oficiales revelaron que más de un millón de colombianos residen en España marcando récord histórico

El flujo constante de ciudadanos colombianos, sumado a sus descendientes nacidos en España, redefine el panorama migratorio y el mercado laboral en diversas regiones españolas

Datos oficiales revelaron que más

Efemérides 14 de agosto: los eventos que ayudaron a escribir la historia

Hazañas, tragedias, cumpleaños y fallecimientos son los hechos más relevantes que pasaron un día como hoy

Efemérides 14 de agosto: los

Sepelio de Miguel Uribe: Qué es el trisagio, el himno que rezó en arameo, el idioma de Jesús, el padre que ofició el rito maronita en el Cementerio Central de Bogotá

La historia de San Chárbel se conoció más a fondo en Colombia por la fiel creencia de la familia del senador asesinado en el religioso libanés

Sepelio de Miguel Uribe: Qué

Dos grandes del entretenimiento se unen para transformar la conexión entre marcas y eventos

Con un crecimiento del 17.1% durante el primer trimestre del año, el sector del entretenimiento impulsa alianzas que integran marcas y eventos en vivo para conectar con nuevas audiencias

Dos grandes del entretenimiento se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

⁠Karina García sorprendió entrenando con

⁠Karina García sorprendió entrenando con Westcol para su pelea en ‘Stream Fighters 4′

Altafulla contó cómo “lo enreda” Karina García y qué hace para evitar una discusión con ella

Duro reto en tríos de ‘MasterChef Celebrity’, con Aruba como inspiración, dejó descolocados a los participantes

Grupo Firme regresará a Colombia luego de dos años con “La Última Peda 2025″: esto es lo que se sabe

Gio mostró su lado más humano en el ‘Desafío Siglo XXI’: su mamá murió cuando él tenía 4 años

Deportes

Entrenador del América de Cali,

Entrenador del América de Cali, en medio del llanto, denunció actos de racismo en el partido ante Santa Fe por la Liga Femenina BetPlay: que pasó

Cúcuta Deportivo y un nuevo “obstáculo” en su deseo de ascender: técnico anunció su renuncia

Deportivo Cali anunció la baja de una de sus máximas figuras, en medio de una crisis de resultados

Arquero de São Paulo cuenta lo que le dijo a Edwin Cardona previo a los penales: “Todos merecemos el crédito”

Mario Alberto Yepes sorprendió con pulla a la dirigencia del Deportivo Cali durante su etapa como entrenador: “No iba a servir de carne de cañón”