Yuri Buenaventura, uno de los artistas favorito de Miguel Uribe Turbay, quien estará en su despedida

La despedida al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, tras su asesinato, contará con la presencia del salsero Yuri Buenaventura, que participará en la ceremonia el 13 de agosto de 2025 en la Catedral Primada de Bogotá.

La fecha elegida coincide dos momentos históricos de profunda resonancia en la vida política y cultural de Colombia, ya que hace veintiséis años, Jaime Garzón fue asesinado cerca de Corferias mientras se dirigía a su trabajo en la emisora Radionet.

Durante el homenaje, Yuri Buenaventura interpretará El guerrero, una canción que se ha convertido en uno de los pilares de su repertorio desde su lanzamiento en 2003, como parte del álbum Vagabundo.

Esta canción también es recordada tras aparecer en la serie de Pablo Escobar: el patrón del mal, en el capítulo 46, en el que se le informa del asesinato de Luis Carlos Galán a Gloria, quien sería la representación “ficticia” de Gloría Pachón, la esposa real del político liberal.

Precisamente, esta pieza, en sus orígenes, fue dedicada a Luis Carlos Galán Sarmiento, el emblemático líder político y periodista asesinado en 1989.

El evento reunirá a familiares, artistas y ciudadanos para honrar a quienes han marcado la vida política del país, destacando la importancia de la integridad y la perseverancia en tiempos difíciles - crédito Colprensa

Su letra resalta la imagen de un líder comprometido que, a pesar de los riesgos y amenazas, permanece fiel a sus convicciones en favor del bien común, misma temática que la familia de Miguel Uribe Turbay considera apropiada para la despedida del senador del Centro Democrático.

A lo largo de los años, El guerrero ha adquirido nuevos significados y se ha alejado de su dedicatoria inicial para convertirse en un himno dirigido a los “guerreros” de la vida cotidiana.

En palabras de Yuri Buenaventura, la canción representa “al zapatero, al mecánico, al hombre honesto que lucha día a día sin corromperse”.

Más allá de su contexto político, la pieza encierra un mensaje de esperanza y perseverancia para aquellos que defienden su integridad ante la adversidad.

La letra lo resume en frases como: “El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera”, subrayando la idea de que el sufrimiento de hoy puede transformarse en la alegría del futuro.

Fragmento del capítulo 46 de Pablo Escobar: El Patrón del Mal, en el que se recrea el asesinato de Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989 - crédito Caracol Televisión / Youtube / @elpatronfans

En torno a la inspiración de la obra, el salsero ha despejado rumores sobre posibles vínculos con otras figuras públicas, como Hugo Chávez, negando de forma tajante que la pieza fuera escrita para el expresidente venezolano, según declaró en una entrevista con Caracol Radio en el 2022.

Para Buenaventura, la canción permanece como “un tributo a la lucha por los ideales, la dignidad y la esperanza, personificada en la figura de un guerrero que nunca se rinde”.

Así, la ceremonia en la Catedral Primada no solo honrará la memoria de un precandidato presidencial, sino que también evocará la historia de líderes y ciudadanos que encarnan la resistencia y la búsqueda de un país más justo, resonando con las palabras y la música de uno de los artistas más reconocidos de Colombia.