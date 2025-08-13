Shakira volvió a cantar “Día de Enero” por primera vez en 18 años, en su regreso a Latinoamérica

Shakira inició la tercera manga de "Las mujeres ya no lloran World Tour" en Tijuana, y sorprendió interpretando "Día de enero" por primera vez en 18 años - crédito @shakira/Instagram

Tras meses de espera, Shakira dio inicio a la tercera manga de Las mujeres ya no lloran World Tour, reconocida como una de las más ambiciosas y exitosas de su carrera.

Luego de culminar su paso por Norteamérica, la barranquillera está de regreso en América Latina con 35 fechas que la llevarán de regreso a destinos como Colombia, Perú o Argentina (país en el que cerrará su 2025), así como a varios no contemplados en el primer semestre, como Ecuador, Paraguay y Uruguay, donde la barranquillera fue una completa sensación en venta de boletería.

Pero, el inicio de esta serie de presentaciones es México, país con el que la cantante tiene una relación especial a tal punto que alcanzó el récord de ser la artista con más boletas vendidas en la historia de ese país.

La primera de estas presentaciones tuvo lugar en el estadio Caliente de Tijuana, el pasado lunes 11 de agosto. Allí, en un repertorio en el que repasó los mayores éxitos de su carrera – varios de ellos en versiones renovadas – y las pistas más importantes de su LP Las mujeres ya no lloran, la intérprete de 48 años sorprendió al cantar Día de enero.

El tema, que forma parte de Fijación Oral Vol. 1 (2006), fue el tercer sencillo de dicha producción y uno de los más recordados de su carrera, pues se inspiró en su relación con Antonio de la Rúa, con el que tuvo una relación amorosa durante 11 años, describiendo las situaciones que ambos habían vivido a lo largo de su relación hasta ese punto.

Dicho tema no era interpretado por Shakira en vivo desde 2007, motivo por el que fue toda una sorpresa para el público en Tijuana que decidiera cantarla.

La barranquillera sorprendió con el regreso a su repertorio de la canción que se inspiró en su relación con Antonio de la Rúa - crédito @joseezo.a/TikTok

“La tenía preparada para hoy, es la primera vez que la voy a cantar en... no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, espero que me salga bien”, expresó Shakira ante los miles de espectadores, previo a la interpretación. Además de mencionar con su sentido del humor que “Si se me olvida la letra o algo, me ayudan”, Shakira manifestó que la canción “es para esos amigos que están siempre, no importa qué pase, están ahí”.

Cabe recordar que pese al final de la relación de la colombiana con el empresario argentino en 2010 (con demandas interpuestas por ambos), se especula que ambos retomaron su relación profesional para Las mujeres ya no lloran World Tour, al punto que de la Rúa estaría haciendo labores de management. Esto también despertó especulaciones sobre un nuevo romance, frente a lo cual ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente.

Así continuará el paso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ por América Latina en el segundo semestre de 2025

Shakira extenderá su récord de más fechas en el estadio GNP Seguros de México, en una misma gira, con 12 - crédito cortesía Ocesa

El paso por México proseguirá durante los meses de agosto y septiembre, concretando uno de sus pasos más extensos por dicho país y el de más boletas vendidas en toda su historia, superando el millón de entradas.

El punto culminante de su regreso al país será la posibilidad de extender su récord de más fechas durante una misma gira en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Y es que, a las siete fechas anunciadas en el primer semestre, se suman otras cinco que se realizarán entre agosto y septiembre para establecer una marca de 12 conciertos.

Tras una fecha en República Dominicana, la colombiana volverá a su país natal para brindar tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de la barranquillera a Cali marcará el regreso de la barranquillera a la capital del Valle, 19 años después de su última visita, el 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral.

En cuanto a la capital del país, Shakira tocará en el Vive Claro, convirtiéndose en la primera artista colombiana en presentarse en el recinto, sumándose a una programación que incluye a Green Day, Linkin Park, Imagine Dragons y Kendrick Lamar, entre otros.

Este es el itinerario de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre de 2025:

14 de agosto: Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo (México)

17 de agosto: Estadio UACH, Chihuahua (México)

23 de agosto: Parque Fundidora, Monterrey (México)

26 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro (México)

6 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara (México)

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

26 de septiembre: Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)