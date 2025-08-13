Petro rechazó las palabras de Álvaro Uribe Vélez sobre el exterminio de la UP durante honras fúnebres de Miguel Uribe en el Congreso

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, leyó el discurso de Álvaro Uribe, que está preso - crédito Centro Democrático

El presidente Gustavo Petro respondió de forma enfática a las declaraciones realizadas en nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, durante el homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay.

En ese contexto, Vallejo leyó un texto en el que Uribe Vélez solicitó el esclarecimiento del asesinato del senador y rechazó los señalamientos recientes de Petro hacia la familia Uribe Turbay. Sin embargo, lo que provocó el rechazo del primer mandatario fueron sus declaraciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

“Él, como nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia, nunca apeló a la combinación de las formas de lucha”, afirmó Vallejo al leer el pronunciamiento de Uribe Vélez frente a partidos de oposición y asistentes al homenaje en Bogotá.

El exmandatario también criticó a antiguos miembros de la Unión Patriótica (UP) y acusó a sectores de ejercer o apoyar prácticas ilícitas, en contraste con la actividad política de Miguel Uribe Turbay.

Las afirmaciones de Uribe Vélez provocaron una respuesta casi inmediata del presidente Gustavo Petro en su red social X. El jefe de Estado escribió: “Después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al Estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la UP. Aquí, ante un féretro, se burlan otra vez de la justicia. Cometieron un genocidio político, no lo oculten”.

Noticia en desarrollo...