Colombia

Petro habló sobre el magnicidio de Miguel Uribe tras su funeral en el Cementerio Central: “Sus asesinos no pueden salir victoriosos”

El jefe de Estado sostuvo que la intención de los responsables del hecho es fomentar el odio y la polarización en el territorio nacional

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Petro habló sobre las verdaderas intenciones de los asesinos de Miguel Uribe - crédito Presidencia

El 13 de agosto de 2025, mientras que todo el país está de luto por la muerte del senador de la República por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Chocó para ver los avances en la modernización del aeródromo José Celestino Mutis de Bahía Solano.

En su intervención, el mandatario profundizó en la necesidad de que el proyecto liderado por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, se entregue de manera óptima y no se vea rezagado por actos de corrupción como otras obras que ha visitado.

El presidente se refirió a
El presidente se refirió a Uribe Turbay en un evento en Chocó - crédito @SenadoGovCo/X y Iván Valencia/AP

De igual manera, habló sobre el magnicidio del precandidato presidencial y de las secuelas que deja su partida para el país. En ese sentido, sostuvo que la verdadera intención de los responsables del magnicidio no era acabar con Uribe Turbay, sino fomentar el odio y la polarización en el territorio nacional.

Según sus consideraciones, es momento de reflexionar sobre la situación actual del país y no dejar que la coyuntura propague la violencia, puesto que sería repetir la historia de Colombia.

“No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos. Y esto hay que reflexionar, porque los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos”.

Así las cosas, señaló que los colombianos no pueden sucumbir a la trampa que trae la violencia, porque sería completar el propósito de los asesinos de Miguel Uribe Turbay.

“No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano. Los que están ganando son los asesinos. Y ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente en Colombia. Y bueno, aquí tenemos entonces una transformación del territorio en ciernes”, subrayó el mandatario.

Petro denunciará a quienes lo señalan por el asesinato de Miguel Uribe

El presidente reafirmó que no
El presidente reafirmó que no permitirá que se responsabilice por el crimen - crédito Reuters/AFP

En reacción a las versiones de integrantes del sector de oposición que lo califican como el responsable de la muerte del congresista por su retórica en redes sociales, el primer mandatario aseguró que los señalamientos carecen de fundamento. A su juicio, no hay una investigación que indique que el odio político sea el responsable del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay.

A la par, sostuvo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) o la Policía Nacional, organismos encargados de la protección del precandidato, no tienen nada que ver en su muerte, sino que los verdaderos culpables están al margen de la ley.

Petro sobre el asesinato de Miguel Uribe - crédito presidencia

“Dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay y, por tanto, hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP, que no tenía el cuidado del senador, sino complementaba, ni la Policía Nacional, son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado”.

En consecuencia, anunció que presentará denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra quienes lo vinculan con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“He decidido defenderme. Porque un presidente no debe admitir el delito, delito, que además está buscando más crímenes por odio. Ahí sí. ¿Presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia? No. Venganza”, advirtió.

Aumentan los rumores sobre la

EN VIVO: 'MasterChef Celebrity' afronta

Luis Alberto Posada está en

Cúcuta Deportivo y un nuevo

Judicializan a abuela por explotar
El congresista Julio César Triana

EN VIVO: 'MasterChef Celebrity' afronta

Cúcuta Deportivo y un nuevo

