Colombia

Nataly Umaña reveló que está lista para volverse a enamorar sin repetir los errores del pasado: “Ahora pienso más las cosas”

Tras un tiempo en terapia, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ contó por qué no ha tenido pareja luego de su divorcio de Alejandro Estrada y recordó las críticas que enfrentó por su infidelidad al actor

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Nataly Umaña recordó a su
Nataly Umaña recordó a su ex Alejandro Estrada - crédito @natalyumanaa/Instagram

“Me preguntaron que si estaba soltera y yo solo dije, ‘estoy feliz’ y, obvio, esto se prestó para que la gente pensara que sí tengo a alguien o no, pero no, yo estoy tranquila”.

Con esta afirmación, Nataly Umaña despeja las especulaciones sobre su vida sentimental tras el mediático divorcio con Alejandro Estrada.

La actriz, reconocida por su participación en telenovelas y obras teatrales, ha optado por priorizar su bienestar emocional y su desarrollo personal, alejándose de cualquier relación amorosa desde la ruptura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En diálogo con Vea, Umaña explicó que el año pasado decidió no involucrarse sentimentalmente para enfocarse en un proceso de sanación profunda, y ahora, aunque se muestra abierta a nuevas oportunidades, lo hace con mayor cautela y autoconocimiento: “Este año digo: ‘bueno, vale la pena, me puedo dar la oportunidad’, pero ya ahora siendo más cautelosa, con todas estas herramientas que he tenido en terapia, ya entiendo mucho más esas red flags”.

Nataly Umaña reiteró las razones
Nataly Umaña reiteró las razones por las que decidió poner fin a su matrimonio con Alejandro Estrada cuando participó en 'La casa de los famosos' - crédito @natalyumanaa/Instagram

La trayectoria reciente de Nataly Umaña ha estado marcada por una búsqueda de equilibrio entre su vida profesional y personal. Tras el divorcio, la actriz se trasladó a México para retomar proyectos de actuación, país donde ya había residido entre 2013 y 2018. Durante ese periodo, participó en numerosas producciones de Televisa, como Lo imperdonable, 3 veces Ana y Por amar sin ley, además de protagonizar la película Fetish.

Al regresar a México, Umaña experimentó una sensación de familiaridad y pertenencia: “Haber regresado fue como sentirme en casa, tengo grandes amigos en México, culturalmente es una conexión muy bonita. Somos muy parecidos a la cultura mexicana, hemos sido criados con el mariachi, las novelas, las películas, entonces no es nada ajeno para mí, yo siempre que estoy allá soy muy feliz, es mi segundo hogar”.

Aunque su intención inicial era establecerse nuevamente en el país azteca, la actriz reconsideró su decisión y optó por permanecer en Colombia. Según relató a Vea, la idea de quedarse en su país natal prevaleció: “La idea era quedarme allá, pero dije: ‘ay, no, ¿por qué me voy a ir? Yo tengo que quedarme aquí, en Colombia, en mi país’”.

Esta elección coincidió con una etapa de plenitud profesional, ya que actualmente forma parte del elenco de Pecadoras, una comedia musical que se presenta en el teatro Santafé. La obra, en la que comparte escenario con Zulma Rey y Elianis Garrido, explora la vida cotidiana en un burdel y reflexiona sobre la percepción social del oficio más antiguo del mundo.

Umaña describe la experiencia como una oportunidad de crecimiento artístico y personal: “Es una reflexión sobre cómo vemos a la sociedad. Va más allá de juzgar, no queremos decir que esto esté bien ni mal, simplemente somos seres humanos y tenemos derecho a errar. No hay nada más acertado que nos divirtamos en escena y esto es un personaje más, un hijito más, donde le he puesto alma, cuerpo y corazón”.

Nataly Umaña habló abiertamente de los juicios que enfrentó en redes sociales tras el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada

El proceso de reconstrucción personal de Nataly Umaña ha estado acompañado de una profunda introspección. La actriz reconoce que el episodio de su divorcio y la exposición mediática que lo rodeó la llevaron a enfrentar críticas e insultos, pero también a iniciar un camino de autoconocimiento y sanación.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada
Nataly Umaña y Alejandro Estrada se divorcian, así lo confirmó el actor cucuteño - crédito cortesía Canal RCN

“Lo que pasó en el reality fue lo que la gente vio, pero fue mi manera de escape, el detonante, no justificándome, porque sí, cometí un error, pero qué bonito que cometí ese error, porque gracias a eso pude entender que necesitaba ayuda, terapia, sanar mi infancia. Traía muchas heridas como la del rechazo, la de la injusticia, la de la traición, la del abandono. Yo traía muchas de estas y gracias a eso pude ir a desnudar mi alma y poder hablar de esto, y ahí entiendo el por qué traía esta clase de huellas. También traía el síndrome del Salvador, esos apegos donde cuesta un montón soltar”.

La actriz enfatiza que este proceso le permitió comprender la importancia de no juzgar a los demás y de evitar llegar a situaciones límite por no saber soltar.

“Esto es un llamado para la gente, para que no tengan que llegar a las últimas consecuencias por no poder soltar. A mí me dijeron pecadora, y yo digo: ‘el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra’. La gente que no vive en los zapatos de uno habla y habla y muchos se pegan a la palabra de Dios diciendo: ‘a Dios no le gusta eso, Dios la va a juzgar’, pero es que Dios también dice que primero te mires la paja en tu ojo antes de la paja ajena”.

Nataly Umaña contó que ahora
Nataly Umaña contó que ahora si siente lista para una nueva relación sentimental- crédito @natalyumanaa/Instagram

Actualmente, la actriz afirma atravesar una etapa de plenitud y renovación: “No se trata de quién es bueno o quién es malo, sino qué podemos aprender de cada error que tenemos. Estoy feliz, tranquila, renovada, creo que es otra nueva etapa de mi vida, que voy con toda y nunca es tarde para sanar”.

Temas Relacionados

Nataly UmañaNataly Umaña pareja actualNataly Umaña exesposoNataly Umaña y Alejandro EstradaAlejandro EstradaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Militares retirados de Colombia rechazan cooperación con Venezuela “sería una vulneración flagrante a nuestra soberanía”

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro advierte sobre riesgos legales y de seguridad ante la posible integración operativa con la Fuerza Armada venezolana, señalando amenazas a la soberanía y preocupaciones éticas

Militares retirados de Colombia rechazan

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: comienza la misa en la Catedral Primada de Colombia

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Gustavo Petro se molestó con el Gobierno de Perú por detención de topógrafos colombianos en la isla de Santa Rosa: “Es un secuestro, es ilegal”

El presidente de Colombia replicó un protocolo internacional en la que subraya que el territorio en disputa aún no ha sido adjudicado a ninguna nación

Gustavo Petro se molestó con

Armando Benedetti explicó por que Gustavo Petro no asistió a las honras fúnebres de Miguel Uribe: “Era mejor que ni el Presidente ni el Gobierno estuvieran presentes”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el presidente Gustavo Petro expresó su intensión de asistir a las honras fúnebres, pero prefirió abstenerse

Armando Benedetti explicó por que

Karina García lanzó contundente respuesta a Melissa Gate después de sus declaraciones: “Qué vacía es tu vida”

La segunda finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’ se habría referido a la novia de Altafulla como “culipodrida” o “morronga”, referente a su pelea en el ‘Stream Fighters 4’

Karina García lanzó contundente respuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia de amor que

La historia de amor que tuvo un alto precio para la empleada de una joyería en Barranquilla: la enamoraron, extorsionaron y, por si fuera poco, le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Karina García lanzó contundente respuesta

Karina García lanzó contundente respuesta a Melissa Gate después de sus declaraciones: “Qué vacía es tu vida”

Camila Cabello interpretó famosa canción de Shakira y la colombiana reaccionó con un mensaje especial

La Barbie colombiana habría golpeado a influenciadora menor de edad: “Me metió un puño muy fuerte en la cara”

Mara Cifuentes confirmó que formará parte de una película colombiana y dejó dedicatoria a sus padres: “Gracias por aceptarme tal y como soy”

La Segura se despachó contra quienes la criticaron por vacunar a su bebé y distraerlo con pantallas: “Como si nos fueran a traer un tarro de leche a la casa”

Deportes

La Conmebol se burló de

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores

Así reaccionó el volante de Atlético Nacional Edwin Cardona después de fallar dos tiros penal ante São Paulo

Estos fueron los insólitos errores que le costaron la derrota al América de Cali ante Fluminense por Copa Sudamericana

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores