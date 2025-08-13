Nataly Umaña reveló que está lista para volverse a enamorar sin repetir los errores del pasado: “Ahora pienso más las cosas”

Nataly Umaña recordó a su ex Alejandro Estrada - crédito @natalyumanaa/Instagram

“Me preguntaron que si estaba soltera y yo solo dije, ‘estoy feliz’ y, obvio, esto se prestó para que la gente pensara que sí tengo a alguien o no, pero no, yo estoy tranquila”.

Con esta afirmación, Nataly Umaña despeja las especulaciones sobre su vida sentimental tras el mediático divorcio con Alejandro Estrada.

La actriz, reconocida por su participación en telenovelas y obras teatrales, ha optado por priorizar su bienestar emocional y su desarrollo personal, alejándose de cualquier relación amorosa desde la ruptura.

En diálogo con Vea, Umaña explicó que el año pasado decidió no involucrarse sentimentalmente para enfocarse en un proceso de sanación profunda, y ahora, aunque se muestra abierta a nuevas oportunidades, lo hace con mayor cautela y autoconocimiento: “Este año digo: ‘bueno, vale la pena, me puedo dar la oportunidad’, pero ya ahora siendo más cautelosa, con todas estas herramientas que he tenido en terapia, ya entiendo mucho más esas red flags”.

Nataly Umaña reiteró las razones por las que decidió poner fin a su matrimonio con Alejandro Estrada cuando participó en 'La casa de los famosos' - crédito @natalyumanaa/Instagram

La trayectoria reciente de Nataly Umaña ha estado marcada por una búsqueda de equilibrio entre su vida profesional y personal. Tras el divorcio, la actriz se trasladó a México para retomar proyectos de actuación, país donde ya había residido entre 2013 y 2018. Durante ese periodo, participó en numerosas producciones de Televisa, como Lo imperdonable, 3 veces Ana y Por amar sin ley, además de protagonizar la película Fetish.

Al regresar a México, Umaña experimentó una sensación de familiaridad y pertenencia: “Haber regresado fue como sentirme en casa, tengo grandes amigos en México, culturalmente es una conexión muy bonita. Somos muy parecidos a la cultura mexicana, hemos sido criados con el mariachi, las novelas, las películas, entonces no es nada ajeno para mí, yo siempre que estoy allá soy muy feliz, es mi segundo hogar”.

Aunque su intención inicial era establecerse nuevamente en el país azteca, la actriz reconsideró su decisión y optó por permanecer en Colombia. Según relató a Vea, la idea de quedarse en su país natal prevaleció: “La idea era quedarme allá, pero dije: ‘ay, no, ¿por qué me voy a ir? Yo tengo que quedarme aquí, en Colombia, en mi país’”.

Esta elección coincidió con una etapa de plenitud profesional, ya que actualmente forma parte del elenco de Pecadoras, una comedia musical que se presenta en el teatro Santafé. La obra, en la que comparte escenario con Zulma Rey y Elianis Garrido, explora la vida cotidiana en un burdel y reflexiona sobre la percepción social del oficio más antiguo del mundo.

Umaña describe la experiencia como una oportunidad de crecimiento artístico y personal: “Es una reflexión sobre cómo vemos a la sociedad. Va más allá de juzgar, no queremos decir que esto esté bien ni mal, simplemente somos seres humanos y tenemos derecho a errar. No hay nada más acertado que nos divirtamos en escena y esto es un personaje más, un hijito más, donde le he puesto alma, cuerpo y corazón”.

Nataly Umaña habló abiertamente de los juicios que enfrentó en redes sociales tras el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada

El proceso de reconstrucción personal de Nataly Umaña ha estado acompañado de una profunda introspección. La actriz reconoce que el episodio de su divorcio y la exposición mediática que lo rodeó la llevaron a enfrentar críticas e insultos, pero también a iniciar un camino de autoconocimiento y sanación.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada se divorcian, así lo confirmó el actor cucuteño - crédito cortesía Canal RCN

“Lo que pasó en el reality fue lo que la gente vio, pero fue mi manera de escape, el detonante, no justificándome, porque sí, cometí un error, pero qué bonito que cometí ese error, porque gracias a eso pude entender que necesitaba ayuda, terapia, sanar mi infancia. Traía muchas heridas como la del rechazo, la de la injusticia, la de la traición, la del abandono. Yo traía muchas de estas y gracias a eso pude ir a desnudar mi alma y poder hablar de esto, y ahí entiendo el por qué traía esta clase de huellas. También traía el síndrome del Salvador, esos apegos donde cuesta un montón soltar”.

La actriz enfatiza que este proceso le permitió comprender la importancia de no juzgar a los demás y de evitar llegar a situaciones límite por no saber soltar.

“Esto es un llamado para la gente, para que no tengan que llegar a las últimas consecuencias por no poder soltar. A mí me dijeron pecadora, y yo digo: ‘el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra’. La gente que no vive en los zapatos de uno habla y habla y muchos se pegan a la palabra de Dios diciendo: ‘a Dios no le gusta eso, Dios la va a juzgar’, pero es que Dios también dice que primero te mires la paja en tu ojo antes de la paja ajena”.

Nataly Umaña contó que ahora si siente lista para una nueva relación sentimental- crédito @natalyumanaa/Instagram

Actualmente, la actriz afirma atravesar una etapa de plenitud y renovación: “No se trata de quién es bueno o quién es malo, sino qué podemos aprender de cada error que tenemos. Estoy feliz, tranquila, renovada, creo que es otra nueva etapa de mi vida, que voy con toda y nunca es tarde para sanar”.