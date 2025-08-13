Mujer se desmayó tras gritar “malditos, me lo mataron” en la cámara ardiente de Miguel Uribe

En la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay, una mujer gritó entre lágrimas “malditos, me lo mataron” antes de desmayarse, conmocionando a los asistentes que rendían homenaje al senador asesinado.

Una mujer protagonizó una dramática escena en la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay al gritar entre sollozos “malditos, me lo mataron” y precipitarse al suelo tras un desmayo, mientras centenares de ciudadanos rendían homenaje al senador y precandidato presidencial asesinado.

El episodio ocurrió en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá, donde el féretro de Miguel Uribe Turbay, de 39 años, permanece bajo custodia y honor hasta su traslado definitivo.

La tarde del martes, distintas plataformas divulgaron un video de un minuto con 46 segundos que muestra el momento exacto en que la mujer, envuelta en una crisis emocional, cruzó el altar fúnebre, gritó la frase “malditos, me lo mataron” y se desplomó ante la mirada de los asistentes. Según usuarios de internet la escena generó conmoción no solo entre quienes asistían a despedir al político, sino también en redes sociales, donde el clip se viralizó rápidamente.

Una mujer se desmayó impactando a los asistentes que acudieron a despedir al senador asesinado en Bogotá. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El hecho puso en relieve la magnitud emocional colectiva ante el asesinato de una de las figuras emergentes de la política colombiana. El velatorio de Uribe Turbay motivó la llegada de cientos de ciudadanos, seguidores y líderes políticos al Capitolio Nacional, quienes aguardaron por horas para poder pasar frente al ataúd del parlamentario.

Durante el martes 12 de agosto, las puertas del Salón Elíptico permanecieron abiertas al público. Según indicó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se estimó que miles de personas se acercaron para brindar un último adiós a Uribe Turbay. Entre los asistentes se encontraban figuras políticas como Juan Manuel Santos, César Gaviria, Enrique Peñalosa y Alejandro Gaviria, así como familiares directos.

El homenaje al senador continuará hasta hoy miércoles 13 de agosto, cuando se celebrará una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia, presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigirá hasta el Cementerio Central, reconocido por albergar las tumbas de personalidades históricas como Luis Carlos Galán, Rafael Pombo y Carlos Pizarro.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay estremeció a la opinión pública dos meses después de que un sicario (menor de 15 años) atentara contra su vida durante un mitin en Bogotá. La noticia, suscitó comparaciones con los magnicidios que marcaron la política colombiana al final del siglo XX. La muerte del senador reavivó recuerdos de la violencia política y generó un clima de inquietud de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2026.

Féretro de Miguel Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente hasta el 13 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional - crédito Can Congreso / YouTube

Cierres viales por actos conmemorativos a Miguel Uribe

El operativo para la despedida incluye, según la Alcaldía Mayor de Bogotá, cierres viales entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

El bloqueo más significativo abarcará el cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19, y entre la avenida carrera 10 y la carrera 7, que permanecerá cerrado totalmente durante ese horario.

Asimismo, se restringirá el tránsito por la avenida carrera 7, entre la calle 11 y la avenida calle 26, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.; y por la avenida calle 26, entre la avenida carrera 30 (NQS) y la carrera 5, desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Otros tramos, como la avenida carrera 10 (entre la avenida calle 6 y la avenida calle 26), la avenida calle 19 (entre la carrera 4 y la avenida carrera 10) y la calle 24 (entre la diagonal 22 Bis y la carrera 17) tendrán cierres totales o parciales en diferentes franjas horarias.

Para facilitar la movilidad, las autoridades sugieren rutas alternas como la avenida Circunvalar, la avenida carrera 30 (NQS), la carrera 22, la calle 32 y la avenida Américas, según el punto de restricción.

Esta es la información de los cierres previstos para el miércoles 13 de agosto durante del cortejo fúnebre de Miguel Uribe - crédito Movilidad Bogotá

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró: “Este homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”.

A pesar de la captura del sicario y de varios supuestos colaboradores, la autoría intelectual del asesinato de Uribe Turbay sigue sin esclarecerse.