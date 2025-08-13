Colombia

Joven captó con su celular a dos roedores hurgando entre la basura de una exclusiva zona en Bogotá: “Ardillas en el Parque de la 93”

La mujer quedó “mínimo común múltiplo”, una expresión que se ha hecho viral en redes para señalar que no se tienen palabras para reaccionar ante algo sorprendente

Sebastián Vargas Rueda

La joven y su acompañante
La joven y su acompañante dejaron de conversar para seguir atentos los movimientos del par de roedores - crédito @angelinaraujo/IG

Una joven residentes en Bogotá y que estaba junto a otra persona sentada en una de las bancas del Parque de la 93, ubicado en la exclusiva zona del barrio Chicó, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá, se llevó una sorpresa desagradable, al ver que a pocos metros de ella, en una de las canecas dispuestas en el lugar, llegaron dos visitantes a revisar qué había en la basura.

Los dos seres que llegaron a hurgar los desechos resultaron ser dos ratas, y debido a esta escena, una combinación entre la repulsión y la ternura, la colombiana decidió tomar su celular y grabar a los dos roedores que, sin un ápice de preocupación por ser lastimados por los demás transeúntes, siguen como si nada mirando qué encuentran para comer.

“Quedé ICE, frío, hielo. Mínimo común múltiplo”, reza en el mensaje que acompaña al video que la joven, identificada como Angelina Araujo (@angelinaraujo/IG), que compartió la grabación el lunes 11 de agosto de 2025.

En un punto del registro audiovisual, Araujo dejó un comentario en el que aseguró que las ratas “están hasta lindas”.

Sin embargo, días después el video se hizo viral en redes, por cuenta de las reacciones de los demás seguidores y usuarios que dejaron sus impresiones.

crédito @angelinaraujo/IG

