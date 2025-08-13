Iván Lalinde encaró a Abrahan y lo señaló de haber usado “máscaras” en el ‘Desafío 2025’: “Qué personaje es usted”

Iván Lalinde acusó a Abraham de haber tenido un personaje en el 'Desafío 2025' - crédito @diaadiacaracoltv y @abrahanflorez/Instagram

Iván Lalinde generó controversia en Día a día tras protagonizar un tenso momento durante la visita al matutino de Abrahan Flórez, eliminado del Desafío 2025 al matutino, pues el presentador paisa no solo lo recibió de forma descortés, sino que de inmediato arremetió en su contra.

Durante el programa, el conductor manifestó su inconformismo con la estrategia de juego que utilizó el creador de contenido bumangués y aseguró que era una de las entrevistas que no quería hacer por la actitud que el exdesafiante mostró en la competencia.

“No puedo decir ‘mucho gusto’, la verdad”, le dijo Lalinde.

Iván Lalinde protagonizó tenso momento en 'Día a Día' tras su frío recibimiento a Abrahan, el reciente eliminado del 'Desafío 2025' al que señaló de haber despertado rechazo en el público por su actitud oscura durante el tiempo que estuvo en competencia

No obstante, en medio de la entrevista Iván Lalinde aprovechó el cara a cara con Abarahan y lo invitó a revelar su verdadera personalidad, acusándolo de haberse puesto una máscara para el reality.

La aparición de Abrahan en Día a Día corresponde a la serie de entrevistas que el matutino de Caracol Televisión mantiene con los recientes eliminados del Desafío Siglo XXI. Durante el segmento, se abordaron preguntas vinculadas a su desempeño en el concurso, las estrategias adoptadas y la relación con otros participantes, a las que el exconcursante respondió manteniendo su postura frente a los comentarios del presentador. El episodio finalizó con la despedida del joven entrenador personal y la continuación del programa con nuevos temas.

El inicio de su presencia en el set mostró el carácter singular del reencuentro. Iván Lalinde ingresó disfrazado, con una máscara similar a la de Hannibal Lecter y simulando manos inmovilizadas, gesto que dejó entrever su intención de confrontar al invitado más allá de cortesías habituales. Tras la bienvenida formal a cargo de Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto, la actitud reservada de Lalinde marcó el tono de la jornada.

Iván Lalinde dejó en evidencia su disgusto con Abrahan por el efecto negativo que causó en el público su participación en el 'Desafío 2025'

La tensión creció cuando Carolina Soto le retiró la máscara a su compañero y este afirmó: “no puedo decir ‘mucho gusto’, la verdad”. Acto seguido, Lalinde, de 51 años, criticó abiertamente el temperamento y las decisiones de Abrahan en el reality, citando declaraciones anteriores:

“¡Qué personaje es usted! Lo digo por cómo, con esa actitud y ese temperamento, logró despertar tantas cosas feas en varios de nosotros los televidentes. Es que, en una entrevista, usted dijo que el fin justificaba los medios. Usted dijo que llegaba a atropellar y engañar a la gente". Abrahan replicó rechazando haber usado la palabra “atropellar” y defendió su proceder ante las acusaciones, justo antes de que el presentador fuera retirado del set mientras la conversación avanzaba entre opiniones cruzadas.

Esta fue la millonada que se llevó Abrahan en el ‘Desafío Siglo XXI’

Después de su salida en el cuarto ciclo del Desafío a Muerte, Abrahan compartió con Dani un ciclo completo en El Cubo de ditu, tras ser eliminados justo antes del Desafío de Capitanes. Dani se distinguió durante la competencia por sus constantes discrepancias con el capitán del equipo azul, mostrando abiertamente su desacuerdo con varias de las decisiones que él tomó dentro de La Ciudad de las Cajas.

Abrahan, eliminado del 'Desafío Siglo XXI' reveló por qué se separó de sus padres en la niñez

En una transmisión en vivo realizada por Caracol Televisión, Abrahan relató detalles no emitidos en pantalla, habló sobre la relación cordial que mantiene con la mitad de los integrantes de Beta y explicó cómo logró reconciliarse con Dani. También se refirió a su percepción sobre Katiiuska, la capitana de Omega.

Al abordar su experiencia en el Desafío 2025, el acróbata detalló que logró sumar aproximadamente 20.000 seguidores nuevos en su cuenta oficial de Instagram, aunque resaltó que su comunidad se ha forjado a lo largo de varios años gracias a su contenido enfocado en el estilo de vida saludable, entrenamiento y preparación deportiva.

Como creador de contenido digital, Abrahan admitió que se llevó $3.250.000 del programa. Explicó que, a pesar de su intención de avanzar y aumentar sus ganancias, el premio que obtuvo corresponde al monto que se repartió entre los miembros de su grupo durante las primeras fases del juego.

Reconocido como uno de los Súper Humanos más controvertidos de la competencia por sus decisiones en el rol de segundo capitán de Beta, Abrahan se sinceró sobre su polarizante paso por el Desafío del Siglo XXI tras la eliminación de Andrey en el Box Negro, lo que marcó su salida definitiva de La Ciudad de las Cajas.