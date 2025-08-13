Colombia

Exparticipante de ‘El Desafío’, que hacía contenido para adultos, asegura que quiere ser predicador: “Dios vino por su pueblo y yo me he quedado”

El modelo y fisicoculturista Franqui Reyes decidió cambiar radicalmente su rumbo tras una experiencia que, según él, le dio un nuevo propósito a su vida

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

El inesperado giro de Black:
El inesperado giro de Black: de OnlyFans y la televisión a predicar la fe en Putumayo - crédito @blackphysi/IG

Franqui Reyes, más conocido como Black, saltó a la fama en 2023 como uno de los competidores más imponentes de El desafío The Box.

Fisiculturista y modelo, oriundo de Puerto Asís, Putumayo, su paso por el programa estuvo marcado por la fuerza física y la disciplina deportiva, pero también por una polémica salida que sorprendió tanto a sus compañeros como a los televidentes.

En ese momento, Reyes fue expulsado por romper deliberadamente una de las reglas más estrictas del reality: no abandonar las casas de cada equipo sin autorización de la producción, lo cual él hizo sin conscientemente de las consecuencias porque una crisis emocional que estaba atravesando.

Lo que para algunos fue un acto de rebeldía, para él fue una salida planeada por motivos personales: “Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más (...) Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso”, declaró en cámara al momento de su expulsión.

Black, ex Desafío The Box,
Black, ex Desafío The Box, sorprende al dejar el contenido para adultos y dedicarse a la vida espiritual - crédito @blackphysi/IG

Sin embargo, su decisión no solo le costó la salida inmediata, también implicó una sanción colectiva porque todo el equipo Gamma fue trasladado a playa baja, donde permanecieron una semana en condiciones más difíciles.

En una entrevista posterior con Día a Día, Black confesó que la presión social dentro del programa influyó en su drástica determinación y aseguró que no le hubiera gustado no haber tomado esa determinación.

“Quizá, me afectaban mucho mis compañeros, se metían conmigo, criticaban mi forma de ser. Todo eso me generó estrés. La verdad sí (me arrepiento) porque creo que tenía todas las condiciones físicas para llegar a las finales. Tomé una decisión en un momento bajo presión, bajo estrés y renuncié”, admitió.

Durante su participación, se supo que Reyes también se dedicaba a la creación de contenido para adultos a través de plataformas como OnlyFans y en aquel entonces, tenía una base de seguidores de 8.000 personas, cifra que creció tras su paso por televisión.

Aun así, en una reciente conversación con La Red, confesó que nunca fue una actividad con la que se sintiera plenamente identificado y habló sobre la razón por la que decidió incursionar en ese mundo.

Me hicieron muchas propuestas, viajes, dinero y de todo un poco. Siempre he sido deportista. Yo abrí OnlyFans y la verdad no era algo que yo quería para mi vida, lo hice, quizás, por las personas… Antes de entrar al Desafío muchas personas me escribían que querían verme", contó el exparticipante del reality.

De la polémica en Desafío
De la polémica en Desafío The Box a los mensajes de fe: así es la nueva vida de Black - crédito @blackphysi/IG

El giro más sorprendente en su historia llegó en enero de 2025, según contó, ya que tuvo una “revelación divina” que cambió por completo el rumbo de su vida.

Me cansé, siempre he sido consciente con lo que está pasando en el mundo, sé que Dios viene a juzgar al mundo por tanto pecado que hay”, explicó en la entrevista con La Red.

A las 3:00 de la mañana, mientras dormía, soñó que caminaba por su pueblo y el cielo estaba opaco. De repente, una intensa luz iluminó todo y de la tierra surgieron destellos. Para él, fue una señal clara: “Sentí que Dios había llegado y sentí temor. Me levanté asustado y decidí cambiar mi camino porque lo vi como un aviso”, narró.

Desde ese momento, Franqui Reyes tomó la determinación de alejarse de lo que considera “el pecado”, la creación de contenido para adultos en plataformas como OnlyFans, y comenzar una nueva etapa como predicador, dedicando su tiempo a difundir mensajes de fe y a orientar a otras personas que buscan un cambio de vida.

He dejado cosas atrás, pero he ganado paz. Ahora sé que mi vida tiene un sentido que va más allá de lo físico. Estoy construyendo algo que me permita acercarme cada vez más a Dios y guiar a otros en ese camino”, puntualizó el modelo.

Este radical cambio ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores, algunos sorprendidos por la transformación y otros que celebran su nuevo propósito.

