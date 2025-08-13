Colombia

“Casi lo logramos”: neurocirujano de Miguel Uribe Turbay recordó la batalla médica para salvar la vida del senador

Tras 64 días de una intensa batalla médica para salvar la vida del senador, el médico Fernando Hakim, que encabezó el equipo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, habló públicamente luego de la misa fúnebre

El neurocirujano Fernando Hakim estuvo a cargo de la salud del senador durante su estadia en la clínica - crédito X

El neurocirujano Fernando Hakim, reconocido por su trayectoria en procedimientos de alta complejidad, fue uno de los protagonistas en la lucha por la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Durante 64 días, Hakim lideró junto con el equipo de la Fundación Santa Fe de Bogotá el tratamiento médico luego de que el político recibiera dos disparos en la cabeza. Aunque el desenlace no fue el esperado, su esfuerzo y el de todos los profesionales de la clínica fueron ampliamente reconocidos por la familia durante la despedida del congresista.

Un mensaje de fe y unión

Tras la eucaristía en honor a Miguel Uribe Turbay, Fernando Hakim se refirió públicamente al proceso médico y a las lecciones que dejó. “Fuimos parte de esto y trabajamos muy duro. Hicimos país, vuelvo y repito, y casi lo logramos”, afirmó.

El especialista destacó que la experiencia estuvo marcada por valores que van más allá del ejercicio clínico: “La unión y la fe, tener fe, creer en Dios. Es lo que yo siento y todos nosotros sentimos y creemos que eso es un apoyo muy grande”.

Sobre el legado del senador, Hakim fue claro: “Sí, su mensaje de lucha. Fue un luchador, definitivamente. Ustedes lo vieron”.

Un reconocimiento público al equipo médico

Durante las honras fúnebres, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, expresó su gratitud “a todo el personal de la Fundación Santa Fe, quienes con tanto amor y dedicación cuidaron a mi hijo hasta su último aliento”.

La esposa del congresista, María Claudia Tarazona, también dedicó palabras de agradecimiento, recordando el compromiso de cada profesional que acompañó a Miguel: “Durante esos dos meses sus médicos, en cabeza del doctor Hakim (…) lucharon a su altura, lo dieron todo como los mejores médicos que son, pero también como los mejores seres humanos”.

El día de la muerte del senador, Hakim escribió: “Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”. María Claudia le respondió: “Querido Doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido, como él mismo mostró el camino. Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones!”.

