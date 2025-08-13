Camila Cabello interpretó famosa canción de Shakira y la colombiana reaccionó con un mensaje especial

Shakira reacciona al tributo de Camila Cabello y los fans sueñan con una colaboración explosiva - crédito Camila Cabello/Facebook y César Vicuña/OCESA

En un emotivo gesto que unió a dos generaciones de artistas latinas, Camila Cabello sorprendió a sus seguidores interpretando una de las canciones más conocidas de Shakira, que provocó una respuesta que no tardó en encender las redes sociales.

La cantante cubano-mexicana, conocida por éxitos como Havana y Señorita, publicó en Tiktok un video en blanco y negro en el que, acompañada solo de su guitarra, interpretó una versión acústica de Si te vas, tema que Shakira lanzó en 1998 como parte de su álbum ¿Dónde están los ladrones?

En la publicación, Cabello aparece pasando una jornada de descanso y dispersión en una habitación, al parecer del hotel en el que se está hospedando por estos días, con ropa cómoda y su cabello natural, mientras dejaba ver su talento para tocar el instrumento musical y para entonar canciones de la colombiana, la cual acompañó con el mensaje: “Cantando Shak en la habitación de mi hotel en Taiwán”, junto a un emoji de corazón y la bandera del país asiático.

La interpretación, que mantiene la esencia melódica del tema original, recibió rápidamente miles de comentarios y elogios.

Sin embargo, el momento más destacado llegó cuando la propia Shakira, actualmente inmersa en su exitosa gira Las mujeres ya no lloran, reaccionó con un mensaje lleno de cariño: “¡Camila, linda! Me encanta como le queda Si te vas a tu voz”.

El comentario de la barranquillera no solo validó el homenaje, sino que desató una ola de emoción entre los fanáticos de ambas, quienes comenzaron a pedir a gritos una colaboración musical, pues los mensajes como: “Esto es una señal de que se viene algo juntas” y “Shakira + Camila sería un sueño” se multiplicaron en la sección de comentarios del post.

Si te vas es considerada una de las joyas de la primera etapa de Shakira porque mezcla pop y rock con una letra cargada de desamor, y para muchos representa uno de los pilares que consolidaron a la artista en América Latina antes de conquistar el mercado internacional.

La elección de esta canción no fue casual, ya que Camila Cabello ha manifestado en varias ocasiones su admiración por la colombiana. Tal como recordó Europa Press cuando la joven artista confesó: “Te he adorado por tanto tiempo (…) he escuchado tu música durante años”.

Esa conexión ya había tenido un capítulo previo cuando ambas coincidieron en la Semana de la Moda de París en 2023, posando juntas y dejando ver su afinidad.

El gesto de Cabello llega en un momento clave para Shakira porque, de acuerdo con Sony Music Latin, su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en la gira latina más grande del año, con 22 fechas con entradas agotadas en Norteamérica y un despliegue de producción que ha recibido elogios de colegas como Chris Martin, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Ozuna y Wyclef Jean, de los cuales varios han asistido a presentar con ella en vivo.

Es por esto que los fanáticos tienen la ilusión de que puedan colaborar o que Shakira presente a Camila en alguno de los conciertos que le quedan de la gira a la colombiana.

Por su parte, Camila Cabello vive un año igualmente intenso, pues concluyó recientemente la etapa europea de su gira Yours y continúa con presentaciones en Asia, con paradas en Singapur, Taiwán y Japón. En el plano personal, ha sido noticia por sus vacaciones en Ibiza junto a su pareja, Henry Junior Chalhoub, heredero del Chalhoub Group.

En TikTok, el video de Cabello se interpretó como un guiño no solo a Latinoamérica, también a Colombia y comentarios como: “ES UNA SEÑAL DE QUE VENDRÁS A COLOMBIA, ¿VERDAD?”, “Camila, tus fans de América también merecemos un álbum en español” y “Te esperamos en Colombia con tu propio concierto”, no han parado de figurar.

Aunque ni Shakira ni Camila han confirmado planes para colaborar, la reacción pública sugiere que un proyecto conjunto sería recibido con entusiasmo masivo. Por ahora, lo único seguro es que este intercambio dejó en claro la admiración mutua y el poder que tienen dos voces latinas para emocionar a millones de personas en todo el mundo.